Getty/GOAL
Traducido por
El portero del Manchester City, James Trafford, hace una cruda confesión sobre el traspaso de Gianluigi Donnarumma y abre la puerta a su salida en verano
Trafford regresó al Manchester City con la esperanza de ser el número uno.
Trafford, que comenzó en el sistema de cantera del City, regresó a un entorno familiar en el verano de 2025, cuando se cerró un acuerdo por 27 millones de libras (37 millones de dólares) con el Burnley. Regresó a Manchester como ganador del Campeonato Europeo Sub-21 y con la ambición de convertirse en internacional absoluto.
Guardiola comenzó la temporada con Trafford bajo los palos, pero dejó atónitos a muchos, incluidos algunos miembros de su propia plantilla, cuando fichó al ganador de la Eurocopa 2020, Donnarumma, cuando se abrió la puerta de salida para el imponente internacional italiano en el París Saint-Germain.
Donnarumma fue adquirido por 26 millones de libras (35 millones de dólares) y se convirtió inmediatamente en el portero titular del City. Eso ha dejado a Trafford en un papel secundario, sin minutos en la Premier League desde el 31 de agosto. Se ha convertido en el guardameta del equipo en las copas, con 11 apariciones en todas las competiciones.
- Getty Images Sport
El traspaso de Donnarumma fue toda una sorpresa.
Trafford admite que no estaba al tanto del interés del City por Donnarumma, ya que estaba listo para asegurarse un puesto de titular en el Etihad. Ha declarado: «No esperaba que se diera esta situación, pero ha sucedido, así que hay que seguir adelante. Ha sucedido, así que trabajo muy duro cada día y veo qué pasa, lo doy todo».
Trafford insiste en que nunca le prometieron ser el portero titular del City, pero esperaba estar al frente de esa cola. Añadió: «No, no fue eso, pero [el plan] no fue lo que ocurrió. Es lo que hay. Es fútbol, es lo que hay, hay que seguir esforzándose cada día y, en los partidos que vienen, jugar lo mejor posible. Es solo otra experiencia más que añadir a mi carrera y, sí, ha sido un buen aprendizaje».
¿Volverá Trafford a cambiar de equipo este verano?
Guardiola ha dicho de Trafford, tras darle una oportunidad poco habitual como titular en la victoria por 2-0 del City en la cuarta ronda de la FA Cup contra el vecino Salford: «Es muy fiable. Un portero fantástico».
Esas palabras no serán suficientes para convencer a Trafford de que debe quedarse si le llegan ofertas tentadoras en la próxima ventana de fichajes. Cuando se le preguntó por su futuro, añadió: «Vamos a ir día a día, a intentar trabajar lo más duro posible y, pase lo que pase, pasará. Obviamente, tengo un contrato, así que no sé qué pasará la próxima temporada. Solo sé que voy a ir día a día e intentar mejorar».
El impresionante progreso del City en múltiples frentes esta temporada está contribuyendo a mantener a Trafford involucrado. Están en la quinta ronda de la FA Cup, en los octavos de final de la Champions League, en la final de la Carabao Cup y siguen en la lucha por otro título de la Premier League.
- Getty Images Sport
Selección de Inglaterra: ¿Trafford entrará en la selección para el Mundial?
Sin embargo, es probable que Donnarumma sea el favorito en las competiciones de alto nivel y en la recta final de la lucha por la gloria europea. Las oportunidades de jugar con regularidad podrían escasear para Trafford a medida que avance la temporada, lo que le hará cada vez más difícil llamar la atención del seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel.
Sin embargo, no se le ha dado ninguna indicación de que los Tres Leones estén pensando en buscar otras opciones de apoyo detrás del portero titular Jordan Pickford.
Sobre sus aspiraciones a un puesto en el Mundial, Trafford ha declarado: «No he hablado con ellos [sobre] si eso es suficiente, pero juego lo mejor que puedo y entreno muy duro todos los días, y depende solo de mí. Obviamente, todo el mundo sabe lo que está pasando conmigo, así que solo tengo que jugar lo mejor que pueda cada vez que salgo al campo».
Inglaterra volverá a la acción a finales de marzo, cuando se enfrente a Uruguay y Japón. Serán los últimos partidos antes de que Tuchel decida la convocatoria para el Mundial, lo que significa que Trafford necesita dar el visto bueno para tener alguna posibilidad de asegurarse un puesto en el avión a Norteamérica.
Anuncios