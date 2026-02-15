El plan de Argentina para frenar a Lamine Yamal en La Finalissima se revela antes del enfrentamiento con el equipo de Lionel Messi

Argentina es la actual campeona tras haber derrotado a Italia en Wembley en 2022, gracias a los goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, que dieron a la Albiceleste una victoria por 3-0. La edición de 2026, que inicialmente estaba prevista para el año pasado, se disputará ahora en marzo en Catar.

La atención se ha centrado rápidamente en cómo Argentina contendrá a Lamine Yamal, el joven extremo considerado ya uno de los mejores del fútbol mundial. Yamal ganó el Trofeo Kopa 2025 en la ceremonia del Balón de Oro en octubre y quedó segundo, por detrás de Ousmane Dembélé, en la lucha por el premio principal tras la victoria del PSG en la Liga de Campeones sobre el Inter el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, ya tiene un plan para contener al mago español, según DobleAmarilla. La publicación sugiere que Scaloni alineará a un centrocampista trabajador que bajará constantemente para cubrir al lateral izquierdo argentino.

En teoría, esto creará una situación de «2 contra 1», lo que limitará la influencia de Yamal desde la banda derecha. El jugador de 18 años es habitualmente marcado en La Liga, aunque eso no ha impedido que Yamal marque 10 goles y dé ocho asistencias mientras el vigente campeón intenta superar al Real Madrid en lo más alto de la tabla de La Liga esta temporada.