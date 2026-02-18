Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Jose Mourinho Vinicius Junior racism row GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

El nuevo mínimo de José Mourinho: el entrenador del Benfica quedó en ridículo con su reacción hipócrita e inútil ante la polémica por el racismo contra Vinicius Junior

¿Gianluca Prestianni insultó racialmente a Vinicius Junior en el Estadio da Luz el martes por la noche? No lo sabemos. Al menos, todavía no. Y eso se debe principalmente a que el argentino se tapó deliberadamente la boca con la camiseta mientras intercambiaba palabras con Vinicius, tras enfurecerse inexplicablemente porque el brasileño celebró su gol en el minuto 50 con un pequeño baile frente al banderín de córner.

Sin embargo, Vinicius denunció inmediatamente a Prestianni ante el árbitro, François Letexier, quien suspendió el partido durante 10 minutos, mientras que Kylian Mbappé afirmó más tarde que él mismo había oído al extremo del Benfica llamar «mono» a su compañero de equipo en cinco ocasiones.

«Cada uno puede tener su opinión, pero este tipo de comportamiento es inaceptable», declaró el delantero francés en la zona mixta. «Llamé racista a [Prestianni] porque creo que lo es. Intentó esconderse detrás de su camiseta, pero su cara no miente.

Este tipo de personas no son colegas profesionales. Un jugador joven no puede tener la libertad de decir cosas así en un campo de fútbol. Es un gran problema, y ya veremos qué pasa».

El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, declaró después que no tiene absolutamente ningún motivo para dudar de la palabra de Vinicius o Mbappé, pero mientras esperamos el resultado de la investigación de la UEFA sobre el incidente, Prestianni debe, nos guste o no, ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, y cabe señalar que ha negado públicamente las acusaciones que se le imputan.

«Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vinicius Jr., quien, por desgracia, malinterpretó lo que creyó oír», escribió el jugador de 20 años en Instagram el miércoles por la mañana. « Nunca he sido racista con nadie. Y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».

Sin embargo, esto es lo que ya sabemos con certeza: el entrenador del Benfica, José Mourinho, es un payaso hipócrita que hizo el ridículo en Lisboa al conseguir, de alguna manera, empeorar una situación ya de por sí mala.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    «El tonto»

    Tras la derrota de la Roma ante el Sevilla en la final de la Copa de la UEFA de 2023 en Budapest, Mourinho esperó en el aparcamiento para llamar al árbitro del partido, Anthony Taylor, «jodida vergüenza», lo que constituye una forma cruda, pero bastante acertada, de describir la reacción del entrenador portugués ante la polémica racista entre Vinicius y Prestianni.

    Verás, para Mourinho, y para otros muchos idiotas, Vinicius había vuelto a provocar los insultos, lo que supuso un nuevo y deprimente mínimo para el aparentemente «Estúpido».

    «Le dije: cuando marcas un gol así, solo tienes que celebrarlo y volver al campo. Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante [Eusebio] en la historia de este club era negra», declaró el técnico de 63 años a Amazon Prime.

    «Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo relacionado con eso, fue en el Benfica. Ellos [Vinicius y Gianluca Prestianni] me dijeron cosas diferentes. Pero yo no creo en uno u otro. Quiero ser independiente.

    Estos talentos son capaces de hacer cosas maravillosas, pero, por desgracia, él [Vinicius Junior] no se conformó con marcar ese gol tan espectacular. Cuando marcas un gol así, lo celebras de forma respetuosa».

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    La extraña lógica de Mourinho

    Nadie sabe a ciencia cierta qué tiene que ver el estatus legendario de Eusebio en el Estadio da Laz con lo que ocurrió el martes por la noche. Quizás Mourinho estaba sugiriendo tontamente que nadie relacionado con el club podría ser capaz de cometer un abuso racial porque la figura más famosa de la historia del club era negra.

    Si ese fuera el caso, se trataría de una lógica terriblemente errónea, ya que el racismo, por su propia naturaleza, es absurdo, nada más que un odio irracional hacia otro ser humano, simplemente y normalmente por el color de su piel.

    Por eso, en el mundo del fútbol, nos vemos sometidos regularmente al ridículo espectáculo de aficionados de equipos repletos de jugadores de todo tipo de etnias profiriendo insultos racistas contra sus oponentes.

    Quizás deberíamos estar agradecidos de que Mourinho no llegara a llamar «mentiroso» a Vinicius. En su lugar, dejó eso al Benfica, que publicó un vídeo a primera hora de la mañana y argumentó que «las imágenes demuestran que, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron haber oído lo que dicen haber oído».

    Sin embargo, el vergonzoso quid de la cuestión del argumento de Mourinho era que Vinicius no era tanto una víctima como un provocador.

  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-JUSTICE-RACISMAFP

    Una narrativa peligrosa

    Mourinho señaló que el martes no era la primera vez que casi todo el estadio se volvía contra Vinicius.

    «Hay algo que no está bien, porque ocurre en todos los estadios», afirmó el entrenador del Benfica. «En los estadios donde juega Vinicius siempre pasa algo».

    Obviamente, eso no es cierto. Vinicius no es, en absoluto, un jugador universalmente popular. Su petulancia y su propensión a simular faltas no son rasgos precisamente entrañables.

    Pero la insinuación de que causa problemas allá donde va es errónea en ambos sentidos de la palabra, porque además de ser incorrecta, también refuerza la narrativa increíblemente peligrosa y dañina, arraigada desde hace tiempo en España, de que Vinicius provoca a la gente para que le insulte con comentarios racistas.

    Recuerden que, supuestamente, los bailes irrespetuosos se han utilizado durante mucho tiempo como arma arrojadiza contra Vinicius, quien, en ocasiones, se ha visto obligado a luchar contra el racismo en La Liga casi en solitario, mientras soportaba numerosas amenazas de muerte.

    Allá por septiembre de 2022, Pedro Bravo, presidente de los agentes de fútbol españoles, declaró de forma infame a El Chiringuito: «Cuando marcas un gol, si quieres bailar samba, deberías ir al sambódromo de Brasil. Tienes que respetar a tus oponentes y dejar de hacer el mono».

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-MAN UTDAFP

    La definición de ironía involuntaria

    Por supuesto, el mero hecho de que Mourinho se sintiera en posición de dar lecciones a Vinicius sobre cómo celebrar los goles era la definición misma de ironía involuntaria.

    El exentrenador del Chelsea, el Inter y el Manchester United nunca ha sido objeto de insultos racistas durante su carrera como entrenador, pero cuando ha sido blanco de los aficionados rivales, ha reaccionado repetidamente con gestos provocadores.

    Entonces, ¿por qué está bien que Mourinho responda con una mano en forma de cuenco detrás de la oreja o con el dedo en la boca a una victoria, pero no que Vinicius celebre un gol espectacular en la Liga de Campeones con un alegre guiño a su herencia brasileña?

    ¿Por qué hay una regla para correr por la banda del Old Trafford y otra para bailar samba en el Stadium of Light? Quizás Mourinho nos lo explique antes del partido de vuelta de la próxima semana en el Santiago Bernabéu, ya que sería estupendo saber más sobre el comportamiento aceptable de un hombre que en el pasado le sacó los ojos a un entrenador rival.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    «Cometió un gran error».

    Sin embargo, lo que Mourinho realmente tiene que hacer es disculparse por defender lo indefendible.

    Clarence Seedorf fue una de las muchas personas que se quedaron atónitas ante la opinión del exentrenador del Madrid sobre los acontecimientos del martes en Lisboa, pero tenía la esperanza de que se tratara simplemente de un caso en el que las emociones de Mourinho se habían apoderado de él tras un polémico enfrentamiento en el que también había sido expulsado por insultar al árbitro.

    «Creo que hoy ha cometido un gran error al justificar los insultos racistas», declaró la leyenda holandesa en Amazon. «Está diciendo que está bien que Vinicius te provoque para que seas racista, y creo que eso está muy mal.

    Nunca, jamás, debemos justificar los insultos racistas. Vinicius ya ha tenido suficiente de ese comportamiento injustificado por parte de la gente.

    Sé que Mourinho, en el fondo, estaría de acuerdo conmigo, pero creo que, por desgracia, se ha expresado de forma un poco desafortunada».

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    «Los racistas son, ante todo, cobardes».

    Lo triste es que no se trata de un incidente aislado. Solo Vincius Junior se ha visto envuelto en demasiadas ocasiones en polémicas por racismo, sin tener él ninguna culpa.

    Pero también han pasado ya siete años desde que Leonardo Bonucci, compañero de equipo de Moise Kean, dijera que el delantero debía aceptar el 50 % de la culpa por los insultos racistas que recibió mientras celebraba un gol, permaneciendo en silencio y desafiante frente a la afición del Cagliari, que le había estado gritando insultos racistas durante todo el partido, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿ha cambiado algo desde entonces? ¿Se ha aprendido alguna lección? Las vergonzosas escenas de Lisboa sugieren que no, porque sigue pareciendo que Mourinho y muchos otros siguen sin entenderlo.

    No se trata de la naturaleza de la celebración. Se trata de la respuesta completamente injustificada. Como resultado, ahora hay que dejar de culpar a las víctimas del racismo y centrarse en perseguir a los autores.

    Como escribió el propio Vinicius el martes por la noche: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigarlos».

    Pero la responsabilidad de tomar finalmente las medidas adecuadas no recae solo en la UEFA y el resto de las autoridades del fútbol. También recae una responsabilidad posiblemente aún más importante en Mourinho y otros idiotas de ideas afines dentro del fútbol, que deben empezar a apoyar a quienes se enfrentan al racismo, en lugar de atacarlos inmediatamente.

Primera División
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Primeira Liga
Benfica crest
Benfica
BEN
AVS Futebol SAD crest
AVS Futebol SAD
AVS
0