El Barcelona ha presentado formalmente documentación al Ayuntamiento de Barcelona para ampliar la capacidad utilizable del Spotify Camp Nou, según TV3, como parte de la próxima fase de su reapertura escalonada. La solicitud se refiere a la Fase 1C del proyecto, que permitiría abrir secciones adicionales de los primeros y segundos niveles a los aficionados.

El estadio, que reabrió en noviembre después de más de dos años y medio de trabajos de renovación, actualmente opera con una capacidad limitada de alrededor de 46,000 espectadores. Esa cifra fue autorizada después de que el club obtuviera una licencia para la Fase 1B, permitiendo que los partidos se vuelvan a celebrar en su histórico hogar en lugar del Estadi Olímpic Lluís Companys.

Si se aprueba la Fase 1C, el Barcelona podría abrir las secciones restantes del nivel inferior detrás del Gol Nord. Esto aumentaría la capacidad en aproximadamente 16,000 asientos, llevando el total a alrededor de 62,000. La construcción en el tercer nivel continuará hasta la próxima temporada, con la finalización total del estadio todavía a algún tiempo de distancia.