La Liga Profesional Saudí ya ha tentado a una serie de grandes nombres para ir al Medio Oriente, con jugadores como Ronaldo, Karim Benzema, Ruben Neves, Neymar y Sadio Mane haciendo el cambio. Dembélé ha surgido ahora como el último objetivo de alto perfil y ya se han hecho "consultas preliminares" sobre una posible transferencia de verano, según Sky Sports News. Se dice que Dembélé está completamente enfocado en la temporada actual con el PSG y luego centrará su atención en la Copa del Mundo en el verano. El internacional francés ya ha admitido que apunta a la gloria en América del Norte, México y Canadá este verano, diciendo a CNN: "Sabemos lo que se necesita para llegar hasta el final y vamos a tratar de hacer todo lo posible para llevar el trofeo a casa. Sabemos que tenemos una misión en los Estados Unidos. Hemos estado hablando de esta Copa del Mundo durante mucho tiempo y creo que estaremos listos para la ocasión."

Sin embargo, es probable que el futuro de Dembélé esté bajo escrutinio después del torneo, particularmente porque solo le quedarán dos años en su contrato existente con el PSG en ese momento.