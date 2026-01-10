Cantona es uno de los futbolistas más queridos en la historia del United, con solo unos pocos igualándolo en cuanto a valor de entretenimiento puro. Las comparaciones con el francés solo ponen una presión innecesaria sobre Cunha, pero para ser justos con Berrada, en ese momento, no parecían tan descabelladas.

El United desembolsó 62.5 millones de libras ($84 millones) para fichar al internacional brasileño, quien fue sin duda uno de los mejores jugadores de la Premier League la temporada pasada. La cosecha de Cunha de 21 participaciones en goles fue notable dado los problemas que enfrentó el Wolves cerca de la parte baja de la tabla, y su brillantez individual mantuvo al club en la división por octavo año consecutivo.

Su llegada generó una muy necesaria sensación de emoción entre los seguidores de Old Trafford después de que el United terminara en el puesto 15 en la tabla, solo un lugar por encima del Wolves. De hecho, no había habido un delantero ganador de partidos de su clase en el lado rojo de Mánchester desde Zlatan Ibrahimovic, y Cunha parecía entender los valores fundamentales del United desde el principio.

"Este es el sueño hecho realidad", dijo en su primera entrevista interna. "Para mí, nadie más es como el United." Cuando se le pidió que nombrara al jugador que idolatró en su juventud, Cunha agregó: "[Wayne] Rooney era el No.10 y lo daba todo. Él se lanzaba, presionaba, peleaba. Ese tipo de energía, trato de llevarla a mi juego."

Pero solo hemos visto destellos de la magia de Cantona y Rooney en los primeros seis meses de Cunha con los Red Devils. El joven de 26 años no ha hecho lo suficiente para estar a la altura de su precio o para merecer ser mencionado en la misma conversación que esas leyendas del United, y ahora, hay temores de que pronto podría añadirse a la larga lista de fichajes fallidos de la era post-Sir Alex Ferguson.

Incluso ha habido llamados para que el United traiga de regreso a Marcus Rashford desde Barcelona después del despido de Ruben Amorim, lo cual es un testimonio de la inconsistencia de Cunha. Entre ahora y mayo, debe recuperar la confianza inquebrantable de sus días en Wolves, o de lo contrario verá su lugar en el XI titular bajo seria amenaza.