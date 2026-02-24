Getty Images Sport
El Manchester United «tiene que buscar otro entrenador ahora mismo», ya que Gary Neville considera que el nombramiento permanente de Michael Carrick es demasiado «riesgoso»
El United brilla bajo el mando de su nuevo entrenador
El rendimiento del United bajo la dirección del técnico de 44 años ha sido sencillamente extraordinario, con cinco victorias en seis partidos de la Premier League que le han devuelto a la lucha por la Champions League. Esta racha incluye dos victorias consecutivas contra el Manchester City y el Arsenal, dos de los principales aspirantes al título.
La última victoria con Carrick al mando se produjo en un reñido 1-0 contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium, con un gol de Benjamin Sesko desde el banquillo que devolvió al United a los cuatro primeros puestos. A pesar del creciente «entusiasmo» entre la afición por ver a Carrick como entrenador a tiempo completo, Neville sigue sin estar convencido de que su antiguo compañero de equipo sea la solución adecuada a largo plazo. El comentarista de Sky Sports insiste en que el club necesita un entrenador de élite con experiencia para evitar repetir los errores del pasado.
Neville advierte contra la repetición de la historia.
En el programa Monday Night Football deSky Sports, Neville expresó su preocupación por el proceso de selección: «El Manchester United tiene que buscar otro entrenador ahora mismo, dado que no se sabe cómo van a ser los resultados. Pero pequeños detalles como la renovación de Thomas Tuchel con Inglaterra empiezan a reducir las opciones del Manchester United y no perjudican las posibilidades de Michael de conseguir el puesto».
La principal preocupación del ex capitán de los Red Devils es que el United ya ha probado la fórmula de contratar a entrenadores jóvenes o sin experiencia, refiriéndose específicamente al mandato de otro icono del club, Ole Gunnar Solskjaer.
«Si consigue que el United se clasifique para la Liga de Campeones, habrá mucho entusiasmo en torno a su posible nombramiento», añadió Neville. «No estoy en contra de que lo nombren, lo quiero muchísimo. Pero creo que el United debería apostar por el mejor entrenador disponible. En las dos últimas elecciones han tenido entrenadores jóvenes e inexpertos. Ole Gunnar Solskjaer llegó antes como exjugador y al final no funcionó. Por eso creo que la opción correcta es eliminar el mayor riesgo posible».
Dentro de la búsqueda del Manchester United por un sucesor
Mientras crece el ruido exterior, Neville reveló a principios de este mes que ha tomado la iniciativa de «hablar con el club» para comprender su postura oficial sobre la vacante en el puesto de entrenador.
Reflexionando sobre su conversación con los responsables de Old Trafford, Neville explicó: «Le pregunté al club cuál era la postura oficial del club de fútbol en relación con lo que se está diciendo públicamente a todo el mundo. Debo decir que su respuesta me pareció bastante buena. Dijeron que, de hecho, ya han iniciado el proceso y han comenzado a buscar otro entrenador, lo cual me pareció acertado. Es bueno saberlo, porque hay que planificarlo todo. Han iniciado el proceso de hablar y evaluar a otros entrenadores, recopilando todo tipo de datos y analizando quién debería ser el próximo entrenador del club de fútbol. Pero lo que han dicho es que no se van a precipitar, independientemente de las victorias, empates o derrotas que se produzcan en el campo en los próximos meses, a la hora de hacer un nombramiento. Van a esperar hasta el final de la temporada».
La clasificación para la Champions League está a la vista
A pesar de sus reservas sobre el puesto fijo, Neville confía en que Carrick llevará al Old Trafford a la Champions League esta temporada. Los Red Devils están actualmente tres puntos por delante del Chelsea y el Liverpool en la carrera por los cuatro primeros puestos, y Neville cree que la falta de distracciones europeas podría incluso llevarles a superar al Aston Villa y alcanzar el tercer puesto.
Añadió: «Creo que podrían terminar terceros, realmente creo que podrían terminar terceros. Hace un par de semanas dije que pensaba que el Villa podría retroceder un poco. Estos equipos [Aston Villa, Chelsea y Liverpool] tienen por delante el fútbol europeo y eso es una gran distracción. El Manchester United no tiene eso y creo que está en una buena posición. Si miras a los jugadores, van a celebrar, parecen estar de buen humor. Ganan cuando juegan bien, ganan cuando no juegan bien... todo empieza a salir bien».
