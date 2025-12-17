El Manchester United tendrá que arreglárselas sin toda su banda derecha, mientras que Liverpool y Sunderland pierden a SEIS hombres clave: clubes de la Premier League que se verán más afectados por la pérdida de jugadores a la AFCON - ranking

Número de ausentes: 2 - Pape Matar Sarr (Senegal), Yves Bissouma (Malí)

A pesar de comenzar la temporada en buena forma - ya sabes, esa parte de la campaña donde el Tottenham realmente parecía decente - Pape Matar Sarr ha caído en el orden jerárquico de los Spurs en las últimas semanas, con Thomas Frank prefiriendo a jugadores como Rodrigo Bentancur, Joao Palhinha, Lucas Bergvall y Archie Gray en el mediocampo.

Yves Bissouma, por su parte, aún no ha hecho una aparición en la era de Frank y solo recientemente se ha recuperado de una lesión de rodilla antes de una esperada venta en enero. Su inclusión por Malí significa que bien podría haber jugado su último partido para el club.

La ausencia de Ghana del torneo significa que el fichaje de verano Mohammed Kudus, sin embargo, permanecerá en los Spurs durante el invierno.