El United ha comenzado un trabajo preliminar en torno a su próxima contratación permanente, con informes que emergen desde Alemania indicando que el club ha hecho contacto con el entrenador del Dortmund, Kovac. Según Sky Sport en Alemania, el táctico de 54 años ha sido identificado como un fuerte candidato para llenar el vacío dejado por la salida de Ruben Amorim, ya que el club busca pasar de una administración temporal a una solución a largo plazo.

La jerarquía del United, específicamente a través del director técnico Christopher Vivell, mantiene una "línea corta" de comunicación con Kovac. Vivell, quien conoce el mercado alemán íntimamente, se cree que es una fuerza impulsora detrás de la consulta. Se informa que el United ha "consultado sobre la situación de Kovac," lo que indica que lo están considerando seriamente para la vacante en Old Trafford.

Kovac está disfrutando actualmente de una fuerte racha con el Dortmund, donde su contrato se extiende hasta 2027 después de una reciente extensión. Sin embargo, el enfoque proactivo del United sugiere que están buscando ampliamente entrenadores europeos experimentados que puedan traer disciplina y estructura de vuelta al club. El informe indica que Kovac está firmemente en la lista corta, con su estilo disciplinario atrayendo a los tomadores de decisiones que buscan estabilizar el barco después de un período turbulento.