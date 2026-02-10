Getty/GOAL
El Manchester United puede atraer a Vinicius Junior lejos del Real Madrid si Michael Carrick consigue el puesto de entrenador permanente, afirma Louis Saha
Los entrenadores interinos llevan la batuta en Madrid y Manchester
La superestrella brasileña Vinicius parece estar más feliz en la capital española en la actualidad que bajo las órdenes de Xabi Alonso, con quien tenía sus más y sus menos; Álvaro Arbeloa es ahora el encargado de supervisar los asuntos del primer equipo de forma interina.
El United tiene su propio entrenador interino al mando, Carrick, y ha vuelto a meterse en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones. El regreso a la máxima competición europea facilitaría a los Red Devils atraer a los mejores talentos a sus filas, al tiempo que supondría un oportuno impulso para las arcas del club.
- Getty
¿Podría el Manchester United fichar a Vinicius Jr. del Real Madrid?
En medio de los rumores sobre la posible salida de Vinicius del Madrid, que también se ha planteado fichar por la Liga Profesional Saudí, el exdelantero del United Saha ha declarado a aceodds.com sobre el posible fichaje del sudamericano por la Premier League: «Nada es demasiado grande cuando el Manchester United juega como lo está haciendo. Pueden atraer a cualquier gran nombre.
Vinicius es, obviamente, un candidato al Balón de Oro, sin duda alguien que busca brillar, estar en la Champions League. Lo sé porque quiere ganar trofeos individuales. Quién sabe, podría ser una combinación muy atractiva: el equipo que vemos semana tras semana con Carrick, jugando un fútbol muy atractivo. Así que podría suponer una nueva plataforma para un jugador como Vinicius Jr.».
El próximo entrenador del Manchester United: Carrick reclama su puesto
El United aún no ha decidido a quién se le entregará otro fondo para fichajes, ya que Carrick ha sido nombrado con un contrato a corto plazo hasta el final de la temporada 2025-26. Ha supervisado cuatro victorias consecutivas sobre el Manchester City, el Arsenal, el Fulham y el Tottenham.
Saha, que jugó junto a Carrick en Old Trafford, cree que su antiguo compañero de equipo debería ser considerado para el puesto de entrenador de forma permanente, incluso si Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane también están en la lista.
Saha añadió: «Me encantaría que Michael tuviera esa oportunidad. Lo ha hecho muy bien. Es un tipo muy trabajador, pero también humilde. Los resultados le están acompañando en este momento, pero no solo los resultados, sino también la forma en que el equipo está jugando y rindiendo, todos podemos ver el cambio de inmediato. Ha tenido el mayor impacto desde Sir Alex Ferguson.
«Él es la respuesta a la pregunta sobre el próximo entrenador. Creo que deben pensar en Carrick muy, muy, muy seriamente.
Sabemos que las expectativas son muy altas y, a veces, los clubes mantienen cierto tipo de conversaciones y quieren ver un plan a largo plazo. ¿Ven que este es un momento en el que todo le va bien a Carrick? Quién sabe cómo reaccionará cuando esté sometido a más presión. Así que quizá necesite enfrentarse a ese reto para que se le considere para el puesto a tiempo completo. No lo sé.
Lo que veo es que entiende el ADN del club, ha estado bajo presión, quizá no como entrenador, pero sí como jugador, y entiende cómo han reaccionado esos entrenadores antes, ya que formaba parte del cuerpo técnico. Así que lo entiende. No es un novato. Por eso creo que se merece su puesto, pero cuando entran en juego nombres como Ancelotti o Zidane, la cosa cambia».
- (C)Getty Images
Carrera por los cuatro primeros puestos: el Manchester United busca su quinta victoria consecutiva
Saha está gratamente sorprendido de haber visto a Carrick dar el salto al mundo del entrenamiento, ya que le costaba imaginar que ese fuera el camino que seguiría el exinternacional inglés cuando trabajaban juntos como jugadores.
Sin embargo, pasó un tiempo en el cuerpo técnico de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer antes de dar el salto en solitario en el Middlesbrough. El puesto más exigente de la Premier League está ahora cubierto, y el United volverá a la acción el martes, cuando visite al West Ham, amenazado por el descenso.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios