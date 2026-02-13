Getty
El Manchester United «lidera» el traspaso de Scott McTominay, mientras el internacional escocés «sueña» con volver a la Premier League desde el Nápoles
McTominay hizo historia durante su campaña debut en el Nápoles.
McTominay completó un traspaso de 32 millones de libras (44 millones de dólares) al Nápoles en el verano de 2024. Su primera temporada tras abandonar su zona de confort profesional le valió el título y el premio al mejor jugador, reescribiendo así los libros de historia.
Se rompió el récord de 63 años de Denis Law como el escocés con más goles marcados en una sola temporada de la Serie A, mientras que McTominay fue nominado al Balón de Oro y nombrado Jugador del Año en Italia.
Ya ha alcanzado los dos dígitos en cuanto a goles esta temporada, manteniendo un nivel impresionante, y tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, se espera que se muestre interés cuando se abra otra ventana de fichajes.
El Manchester United «lidera el camino» en lo que respecta al traspaso de McTominay.
El Nápoles lo admite, y el director de desarrollo empresarial global del club, Leonardo Giammarioli, ha declarado a talkSPORT que intentan rechazar las miradas de admiración que llegan desde lejos: «Sí, claro que estoy preocupado. Pero, en última instancia, especialmente Scott, que es un chico muy agradable, nos alegramos si llega al siguiente nivel en un par de años, quizá no ahora, quizá no el año que viene, pero se lo merece.
Fíjate en el Stuttgart, que quería quedarse con Nick Woltemade, pero cuando llega una oferta así [65 millones de libras del Newcastle United], no hay mucho que puedas hacer, cuando el jugador quiere irse y el dinero es importante. Es difícil para los equipos italianos; la liga italiana sigue perdiendo ingresos».
Tuttomercatoweb afirma que McTominay está pensando en cambiar de equipo en 2026, ya que él y su novia, Cam Reading, están pensando en volver a casa. Se dice que su objetivo es fichar por la Premier League «más pronto que tarde».
El informe de TMW afirma: «Quienes lo conocen bien explican que es feliz en Nápoles. Está contento con el Nápoles. Pero también sueña con volver, tarde o temprano, a la Premier League [inglesa]. Entre los muchos equipos que, según se informa, están dispuestos a darle la bienvenida de vuelta a Inglaterra, ¿sabes quién está a la cabeza? El Manchester United».
¿Podría McTominay volver al Old Trafford?
El United acordó traspasar a McTominay después de ver cómo un producto de su legendario sistema de cantera acumulaba 255 partidos con el club. Se han planteado dudas sobre la capacidad de los Red Devils para devolver al internacional escocés a un entorno familiar.
El exjugador del United Wes Brown declaró recientemente a GOAL, cuando se le preguntó si se podría cerrar el acuerdo: «Al Manchester United le costaría mucho dinero recuperarlo. Estoy muy contento de que Scott se haya marchado y le haya ido tan bien, ¡le ha ido más que bien! Ha estado excelente.
¿Ocurrirá? Probablemente no. El respeto del que se habla es increíble. Qué logro por parte de Scott, por una parte. A veces, cuando dejas clubes realmente grandes, puede ser difícil mantener el nivel, normalmente se produce una caída. Pero él ha ido mejorando cada vez más. Es un gran chico y está decidido a dar lo mejor de sí mismo. No creo que vaya a ocurrir, pero entiendo por qué hay rumores.
¿Podría volver? Tiene las piernas para ello. Ahora juega en la posición adecuada, que no es la de mediocentro defensivo. He intentado decírselo a la gente muchas, muchas veces. Como es grande, todo el mundo piensa que es un mediocentro defensivo. Tiene las piernas para ello, puede subir y bajar, y todos los aficionados te dirán que se coloca en la posición adecuada para marcar goles».
Rumores sobre fichajes: el Manchester United busca refuerzos para el mediocampo
El United está buscando refuerzos para el mediocampo, ya que se prepara para perder al veterano astro brasileño Casemiro, que se convertirá en agente libre. También se cuestiona cuánto tiempo más seguirá el capitán del club, Bruno Fernandes, formando parte de los planes del primer equipo en Old Trafford.
Los Red Devils han sido relacionados con la estrella del Nottingham Forest Elliott Anderson y el centrocampista del Crystal Palace Adam Wharton, pero podría ser que el nombre de McTominay subiera a lo más alto de su lista de deseos si se abre la puerta de salida en Nápoles.
