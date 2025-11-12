+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Anderson would be ideal Man Utd signing
Richard Martin y Nicolás De Marco

El Manchester United debería hacer de Elliot Anderson su principal prioridad de mercado: la estrella emergente de Inglaterra puede tener un impacto similar al de Declan Rice en el mediocampo de los Red Devils

Dilo en voz baja, pero el Manchester United está cerca de ser un equipo adecuado una vez más. Finalmente tienen un portero competente con Senne Lammens, así como delanteros de alto nivel que no solo pueden crear oportunidades de calidad, sino también finalizarlas con Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. También han desarrollado cierta resiliencia, como se evidencia por sus cruciales goles tardíos en Nottingham Forest, Tottenham y Liverpool recientemente.

Pero todavía les falta un elemento crucial de cualquier equipo con aspiraciones de regresar a la Liga de Campeones y competir por el título de la Premier League: un mediocampo consistente y de primera clase. El equipo de Ruben Amorim ha estado saliendo adelante con Bruno Fernandes jugando más atrás junto a Casemiro, quien está disfrutando un verano indio. Ambos jugadores han estado desempeñándose admirablemente en sus respectivas circunstancias, pero ambos tienen asteriscos junto a sus nombres.

Fernandes tiene 31 años y el espectro de terminar su carrera en Arabia Saudita no se ha desvanecido completamente a pesar de que resistió los avances del Al-Hilal el verano pasado. Casemiro, por su parte, podría estar haciendo retroceder el tiempo en este momento, pero cumple 34 años en febrero y su contrato termina en junio, aunque con la opción de activar una extensión de un año. 

Ninguno de los dos jugadores representa una planificación a largo plazo, y no es un secreto que el United necesita y quiere fichar a un mediocampista de primera clase que pueda liderar al equipo durante muchos años. También se está volviendo cada vez más claro que el hombre al que deberían mirar para devolverles al más alto nivel es Elliot Anderson, quien casualmente también es el futuro del equipo de Inglaterra.

  

    Lo mejor de la clase

    Anderson fue una de las principales fuerzas impulsoras detrás de la brillante campaña 2024-25 de Nottingham Forest, ya que terminaron séptimos en la Premier League en su tercera temporada de regreso en la primera división, quedando por poco fuera de la Liga de Campeones mientras llegaban a las semifinales de la FA Cup. Pero mientras que los resultados de los Tricky Trees han caído en picada en medio de los trastornos de haber tenido ya tres entrenadores diferentes esta temporada, Anderson ha seguido destacándose. De hecho, más que cualquier otro centrocampista en la Premier League.

    Nombra cualquier atributo que quieras que un centrocampista tenga, y hay una buena posibilidad de que Anderson lidere en eso. Según FBREF, ocupa el puesto número 1 entre los centrocampistas de la Premier League en pases intentados, pases completados, pases progresivos, pases hacia el tercio final, pases cortos intentados y completados. 

    También tiene la mayor distancia de pase entre los centrocampistas (y la cuarta más alta en la liga) y la mayor distancia de pase progresiva de cualquier centrocampista. En esta última categoría, ocupa el puesto 20 en la liga en un campo dominado por porteros. El centrocampista más cercano a él es Fernandes en el puesto 30, luego Granit Xhaka en el 45 mientras que su compañero de equipo de Inglaterra Declan Rice está en el 50. Anderson tiene una distancia progresiva acumulada de pase de 3844 metros, 447 más que Fernandes, 986 más que Xhaka y 1049 más que Rice. 

    Además, tiene más toques de balón que cualquier otro centrocampista y la mayor cantidad de recuperaciones de balón.

  

    Haciéndolo todo

    "Elliot Anderson lo puede hacer todo," dijo el ex extremo de United y de Inglaterra, Ashley Young. "Puede defender, puede ir al frente, puede hacer pases que rompen líneas. Puede crear, puede hacer el otro lado también, ganar los balones y liberar a los jugadores más adelante."

    Anderson mostró esa visión de pase con una asistencia para Chris Wood en el primer día de esta temporada, colocando el balón en el camino del delantero desde detrás de la línea de medio campo. En la victoria de Inglaterra por 5-0 a domicilio contra Serbia en septiembre, además, proporcionó una pre-asistencia con su pase al frente a Morgan Rogers, cuyo llamativo toque de tacón liberó al goleador Noni Madueke. Ningún jugador de Serbia logró driblarlo esa noche, mientras que en la goleada de 5-0 a Letonia el mes pasado, que selló el lugar de Inglaterra en el Mundial, Anderson completó 121 pases, la mayor cantidad por cualquier jugador en un partido de Inglaterra fuera de casa desde 2008.

    Lo que realmente ha destacado en Inglaterra ha sido la capacidad de Anderson para tomar el balón desde la defensa y deslizarse más allá de los oponentes para distribuirlo más adelante en el campo. "Su fuerza física para un jugador de su tamaño, la forma en que puede mantener a la gente lejos del balón y moverse por el campo es una gran fortaleza," dijo su compañero de equipo en Inglaterra, Dan Burn, quien también jugó junto a él en Newcastle. "Siempre quiere el balón donde sea que esté. Está tan tranquilo cuando lo tiene, tiene ese ojo para los pases que probablemente necesitamos."

  

    En piloto automático

    Al hablar después de su excelente debut con Inglaterra contra Andorra en medio de una actuación del equipo por lo demás aburrida en junio, Thomas Tuchel dijo sobre Anderson: "Tiene la corpulencia, es un número 6 muy móvil. Tiene el cuerpo, le encanta defender, le encanta poner su cuerpo dentro para ganar duelos. Le encanta pasar, le encanta romper líneas. Y es simplemente muy móvil en su juego".

    Rice, que ha carecido de un compañero consistente para Inglaterra desde el mejor momento de Kalvin Phillips en la Eurocopa 2020, realmente está disfrutando jugar al lado de Anderson: "Él ha tomado todo con calma y está jugando como lo hace para su club. Cuando tienes a un chico que es así de confiado y entra sintiendo que no tiene que hacer nada diferente, es como piloto automático la forma en que juega. Estamos construyendo una pequeña sociedad agradable".

    La versatilidad de Anderson explica por qué ha logrado desempeñarse bien para cada uno de sus tres entrenadores en Forest, pasando del fútbol de contraataque de Nuno Espirito Santo al juego posicional de Ange Postecoglou y luego de regreso al juego más reactivo de Sean Dyche. Nuno lo desplegó por todo el mediocampo, desde un No.6 anclador hasta un No.8 dinámico y un No.10 creativo cuando Morgan Gibbs-White no estaba disponible. 

    Eddie Howe también jugó con Anderson en roles más ofensivos cuando estaba a cargo de él en Newcastle antes de que fuera vendido a Forest por £35 millones ($46 millones) en un movimiento que se consideró ampliamente que fue para aliviar las preocupaciones sobre el PSR de las Urracas.

  

    Vale la pena el dinero

    Forest podría estar a punto de obtener un retorno masivo de esa inversión, ya que los últimos informes afirman que exigirán entre £100 millones y £120 millones ($131.5 millones-$158 millones) por Anderson. Es un precio similar al que se le dio a United por Brighton por Carlos Baleba durante el verano, lo que finalmente llevó a que se alejaran del internacional camerunés. 

    El valor de Anderson ha superado con creces al de Baleba en los últimos tres meses, y una tarifa de más de £100 millones no es realmente tan descabellada si se compara con los dos mediocampistas líderes en la liga durante los últimos años, Rice y Moises Caicedo. Arsenal pagó un récord del club de £105 millones para fichar a Rice de West Ham en 2023. Tenía 24 años en ese momento y también era un habitual de la selección de Inglaterra en esa etapa, aunque con considerablemente más experiencia que Anderson, dado que tenía tanto un Campeonato Europeo como una Copa del Mundo en su haber. Caicedo, por su parte, se trasladó de Brighton a Chelsea a la edad de 21 años ese mismo verano por £115 millones.

    Rice ha sido la principal fuerza impulsora detrás de los resultados consistentes de Arsenal durante las últimas tres temporadas, mientras que Caicedo fue fundamental para que Chelsea terminara cuarto en la liga la temporada pasada y para que ganaran la Copa Mundial de Clubes. Y si Anderson, que acaba de cumplir 23 años a principios de noviembre, continúa en el mismo camino en el que se encuentra en este momento, no hay razón por la cual no podría hacer lo mismo para United.

    Su capacidad para jugar en diferentes roles de mediocampo también será útil para la planificación de la sucesión del club. Podría reemplazar a Casemiro la próxima temporada como el mediocampista de contención principal de Amorim si el brasileño se va este verano antes de tomar el relevo de Fernandes en 2027, cuando el contrato actual del capitán llegue a su fin.

  

    'Muy profesional'

    Parece haber un acuerdo unánime de que Anderson es un jugador en ascenso y que tiene la mentalidad para afrontar un potencial traslado al United.

    "Tiene todos los rasgos de los jugadores que sacan absolutamente todo lo que pueden de sus carreras", dijo Postecoglou durante su breve paso a cargo en el City Ground. "Tiene una perspectiva tan fuerte y comprensión de lo que es importante en su vida. Quiere ser lo mejor que pueda ser. Es muy profesional. Se cuida fuera del campo. Se asegura de que todo lo que hace esté bien. Eso me demuestra que hay aún más mejora en él, cuando ves ese tipo de mentalidad."

    Dyche hizo hincapié en la boca ruidosa de Anderson, algo que tiene en común con Fernandes, pero también enfatizó sus otras cualidades: "Se maneja bien con el balón y tiene una actitud realmente buena. Tiene esa naturaleza agradable. Se queja de una buena manera. Es un jugador realmente bueno. Está aprendiendo sobre la marcha en la Premier League, posicionalmente y los aspectos prácticos, pero es un jugador realmente bueno."

  

    ¿Un Roy Keane moderno?

    Las características positivas de la personalidad de Anderson son especialmente importantes ya que el United ha decidido priorizar jugadores con buenas actitudes después de haber tenido malas experiencias con jugadores como Marcus Rashford, Alejandro Garnacho y Jadon Sancho en los últimos años. También se informó esta semana que Amorim había reprendido a Manuel Ugarte frente a sus compañeros por acomodarse desde que se unió al club. Como dijo Leny Yoro: "No queremos cosas malas en el equipo. No podemos construir algo con mala energía, mal ambiente o malos caracteres."

    Amorim mencionó a Anderson antes del reciente partido del United contra Forest, describiéndolo como un "jugador muy, muy bueno" y generó muchos comentarios en línea, ya que la temporada pasada había mencionado a Cunha antes de jugar contra los Wolves, y un par de meses después el United fichó al brasileño.

    Existe un precedente obvio cuando se trata del United apuntando a un joven mediocampista defensivo tenaz de Forest, dado que de allí ficharon a Roy Keane. El United rompió el récord de transferencia británico para fichar a Keane en 1993 por £3.75m, y podría requerir otra tarifa récord para llevar a Anderson a Old Trafford. Pero si significa obtener una estrella inglesa que pueda tener el mismo impacto que Rice o Caicedo, es un precio que vale la pena pagar.