El Manchester United debería hacer de Elliot Anderson su principal prioridad de mercado: la estrella emergente de Inglaterra puede tener un impacto similar al de Declan Rice en el mediocampo de los Red Devils

Pero todavía les falta un elemento crucial de cualquier equipo con aspiraciones de regresar a la Liga de Campeones y competir por el título de la Premier League: un mediocampo consistente y de primera clase. El equipo de Ruben Amorim ha estado saliendo adelante con Bruno Fernandes jugando más atrás junto a Casemiro, quien está disfrutando un verano indio. Ambos jugadores han estado desempeñándose admirablemente en sus respectivas circunstancias, pero ambos tienen asteriscos junto a sus nombres.

Fernandes tiene 31 años y el espectro de terminar su carrera en Arabia Saudita no se ha desvanecido completamente a pesar de que resistió los avances del Al-Hilal el verano pasado. Casemiro, por su parte, podría estar haciendo retroceder el tiempo en este momento, pero cumple 34 años en febrero y su contrato termina en junio, aunque con la opción de activar una extensión de un año.

Ninguno de los dos jugadores representa una planificación a largo plazo, y no es un secreto que el United necesita y quiere fichar a un mediocampista de primera clase que pueda liderar al equipo durante muchos años. También se está volviendo cada vez más claro que el hombre al que deberían mirar para devolverles al más alto nivel es Elliot Anderson, quien casualmente también es el futuro del equipo de Inglaterra.