El Manchester City fue advertido de que una deducción de 60 puntos sería «lógica» si se le declara culpable en el caso de 115 cargos por incumplimiento del Fair Play Financiero, según se explicó como motivo del largo retraso en el veredicto

Pasando a las posibles sanciones y cómo se determinarán, Maguire comenzó diciendo: «Tenemos más de 115 cargos, así que, ¿qué pasará si el resultado es 70-50 a favor de la Premier League o a favor del Manchester City? Si se declara culpable al Manchester City de falta de cooperación, lo cual es bastante probable, es posible que reciba una multa significativa, porque eso es lo que vimos que ocurrió con la UEFA y las deducciones que se aplicaron. Si se trata de una deducción de puntos, creo que la Premier League lo considerará una victoria».

En un momento dado se afirmó que el City podría ser expulsado de la Premier League. Maguire ha reiterado por qué eso no puede suceder, pero los Blues podrían verse afectados por una fuerte penalización de puntos que los haría caer en la tabla de la máxima categoría. También podría haber cambios radicales a nivel directivo.

Maguire continuó diciendo: «La Premier League no puede relegar al Manchester City a la League One o la League Two porque esa es una decisión de la EFL y el Manchester City no ha sido acusado de ningún delito por la EFL. Por lo tanto, tiene que ser una deducción de puntos.

Si nos fijamos en los precedentes, tenemos los casos del Everton y el Nottingham Forest, con deducciones de seis y cuatro puntos por una sola infracción cometida en un periodo de tres años. Las acusaciones contra el Manchester City abarcan un periodo de nueve años, por lo que son mucho más graves.

No estamos seguros de las cifras, pero es probable que sean bastante significativas. Creo que hay que añadir un cero a lo que hemos visto en el caso del Forest y el Everton, por lo que una deducción de entre 40 y 60 puntos, en consonancia con lo que hemos visto en otras decisiones, tendría mucho sentido.

Si quieren ir más allá, no sabemos cuál será la gravedad. En el caso del Forest y del Everton, se trataba exclusivamente de la FFP. Las acusaciones contra el Manchester City ya se han insinuado, por lo que está tardando tanto.

El fraude corporativo es una acusación muy grave. La junta directiva tendría que dimitir. ¿Cómo se puede estar en una sala de reuniones con otros miembros de la Premier League, con la propia Premier League —de la que se es accionista— con esta acusación demostrada?

Si nos fijamos en lo que ocurrió con la Juventus en la Serie A, la junta directiva tuvo que dimitir cuando se demostraron falsas sus afirmaciones sobre los salarios de los jugadores. Aquí hay un problema de honestidad que significaría que, si el Manchester City es declarado culpable —el City está muy seguro de sí mismo, al igual que la Premier League—, la junta directiva tendría que dimitir y eso podría suponer una reestructuración completa del club».