Si bien la llegada de Semenyo añadiría profundidad a la línea delantera de Guardiola, también agudiza la competencia en áreas donde los minutos ya son escasos. Bobb es el ejemplo más claro de un jugador apretado por la abundancia de talento ofensivo del City. El joven de 22 años disfrutó de un comienzo destacado la temporada pasada antes de sufrir una fractura en la pierna que detuvo su impulso. Contratiempos posteriores lo han dejado luchando por reafirmarse, y hay una creciente aceptación de que el fútbol regular en otro lugar puede ser esencial para su desarrollo.

Según The Daily Mail, Borussia Dortmund actualmente lidera la carrera, con conversaciones que progresan sobre un préstamo hasta el final de la campaña que incluiría una opción de compra por alrededor de £30 millones. Sevilla y Atlético de Madrid también están siguiendo la situación, mientras que equipos de la Premier League como Crystal Palace y Bournemouth han hecho consultas. Newcastle United está monitorizando los desarrollos desde la distancia.

En otras posiciones de ataque, Omar Marmoush ha visto disminuir sus oportunidades ya que Guardiola ha dejado de posicionarlo en la banda izquierda. El internacional egipcio está actualmente en la Copa Africana de Naciones, y aunque su papel se ha reducido, el City mantiene que sigue formando parte de sus planes. De manera similar, se ha minimizado la especulación en torno a Savinho. El brasileño recientemente comprometió su futuro al City después de rechazar el interés del Tottenham Hotspur en verano. Guardiola ha elogiado la mejora en la tasa de trabajo defensivo de Savinho, subrayando por qué el club no está dispuesto a considerar ofertas a menos que surja algo extraordinario.