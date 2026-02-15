El Liverpool se enfrenta a una dura batalla para retener a Dominik Szoboszlai después de que el seleccionador de Hungría revelara el «sueño de jugar en el Real Madrid» del centrocampista

Según MARCA, el Real Madrid ha sido alertado por los comentarios de Rossi, quien ha afirmado que el capitán de Hungría, Szoboszlai, sueña con jugar en el equipo blanco.

Rossi habría dicho: «[Szoboszlai] siempre ha tenido un sueño: jugar en el Real Madrid. Debido a la relación muy estrecha y directa que tengo con Dominik Szoboszlai desde que empezó a jugar al fútbol de niño, el Real Madrid siempre ha sido su sueño.

No sé si podrá dar ese paso, porque la decisión depende de él y también de su club.

No descarto en absoluto la posibilidad de que se quede en el Liverpool y renueve su contrato allí, sobre todo porque es muy valorado dentro del club. Es un jugador muy importante para el Liverpool, y el Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo».