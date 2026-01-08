+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Mark Doyle

El Liverpool necesita un milagro para evitar una aniquilación por parte del Arsenal en el Emirates

Mientras aún se asimila la incapacidad del Liverpool para defender una ventaja de 2-1 con menos de tres minutos de tiempo de descuento ante el Fulham el domingo, Virgil van Dijk insistió en que no había razón para que los Reds enfrentaran su choque de mitad de semana con el Arsenal con algún tipo de temor. "Primero que todo, nos recuperaremos de esto y, desde el martes, definitivamente analizaremos la fortaleza que tienen", dijo el holandés sobre los líderes de la Premier League.

Van Dijk añadió: "Tienen un fantástico equipo con jugadores en el campo y también saliendo desde el banquillo. Todos sabemos que en casa están invictos esta temporada en todas las competiciones, así que debemos estar listos para una gran pelea. Pero es un buen desafío y realmente estoy deseando enfrentarlo y creo que todos deberían hacerlo. Esa es la única manera de intentar obtener un resultado allí. No hay razón para no esperarlo con ansias, en mi opinión."

La mayoría de los seguidores del Liverpool estarían en desacuerdo. De hecho, la gran mayoría de los aficionados de los Reds temen una aniquilación absoluta en el Arsenal el jueves, y con buena razón...

    Fracaso colectivo casi completo

    Cuando el Liverpool venció al Arsenal en Anfield a finales de agosto, el consenso común era que muy poco había cambiado durante el verano. Los campeones reinantes de la Premier League no habían defendido bien en sus dos primeros juegos de la temporada, contra Bournemouth y Newcastle, pero seguían siendo 'monstruos de mentalidad', como lo subrayó la forma en la que conjuraron otro gol tardío para vencer a sus principales rivales por el título.

    "El Liverpool tiene lo que Arteta y el Arsenal no tienen ahora mismo: esa ventaja, eso, esa creencia para ir y ganar grandes partidos en grandes estadios de visitantes," argumentó el ex lateral derecho del Manchester United, Gary Neville, en Sky Sports, después de que un fantástico tiro libre de Dominik Szoboszlai decidiera un juego bastante pobre a favor del equipo local. "El Liverpool cree que debería ganar estos partidos y no estoy seguro de que el Arsenal lo haga. Están contentos de no perder y eso les está costando."

    El ex compañero de equipo de Neville, Roy Keane, añadió: "La señal de un equipo brillante es ganar partidos cuando no estás en tu mejor momento: eso es lo que hacen los campeones. Es temprano en la temporada, también. Mejorarán sin duda."

    El Liverpool no lo hizo, sin embargo. Por el contrario, los Reds retrocedieron a tal grado alarmante que su defensa del título terminó antes de mediados de noviembre.

    La pregunta obvia, entonces, es: ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Por qué el Liverpool llega al Emirates con 14 puntos de desventaja detrás de un equipo que dejaron atrás la temporada pasada, y superaron a través de una combinación de ajustes tácticos inteligentes y pura fuerza de voluntad hace poco más de cuatro meses? La respuesta corta es, un fracaso colectivo casi completo en el club.

    Prioridades completamente equivocadas

    El día después de la victoria sobre el Arsenal en Anfield, Liverpool acordó dos transferencias: un acuerdo de £125 millones ($170 millones) con Newcastle por el delantero Alexander Isak, que quería irse; y el fichaje de £35 millones ($47 millones) de Marc Guehi del Crystal Palace. Sin embargo, solo una de esas transacciones se concretó, y no fue la más importante de las dos. 

    Ciertamente es fácil entender por qué Liverpool sintió que no podía dejar pasar la oportunidad de fichar a Isak, un jugador probado en la Premier League con sus mejores años por delante. Pero, ¿realmente tenían que hacer una inversión tan enorme en un No.9 después de haber fichado a Hugo Ekitike por £69 millones ($93 millones)? Para nada. No cuando una alternativa de bajo costo al delantero francés hubiera sido suficiente, y eso no es hablar con el beneficio de la retrospectiva. 

    Incluso antes de los casi inevitables problemas de condición física de Isak después de su huelga de verano, firmar al sueco nunca fue una necesidad. Tener a dos jugadores top compitiendo por un puesto titular era ciertamente emocionante, el tipo de cosas del fútbol de fantasía, pero, en realidad, siempre hubiera tenido más sentido gastar mucho en un extremo versátil como Antoine Semenyo después de la venta de Luis Díaz.

    La tarifa récord británica para Isak también ridiculizó los intentos de Liverpool de conseguir a Guehi por el menor dinero posible esperando hasta el último día para concluir una transferencia que podría - e, incluso, debería - haber sido cerrada antes de que comenzara la temporada. Recuerden, Ibrahima Konate ya había dejado en claro que ya no se podía confiar en él y acababa de entrar en el último año de su contrato, mientras que los problemas de lesiones constantes de Joe Gomez también estaban bien establecidos en ese momento, haciendo de la adquisición de otro defensa central experimentado una necesidad absoluta.

    Un equipo que gastó más de £400 millones ($540 millones) en nuevos jugadores durante el verano se ha quedado, por lo tanto, en la notable posición de necesitar nuevos jugadores a mitad de temporada, y sin embargo no parece que vayan a conseguirlos de ninguna manera, con Guehi y Semenyo aparentemente destinados al Manchester City, lo cual solo añade insulto a las cuestiones de lesiones del Liverpool.

    Soluciones provisionales

    Por supuesto, incluso teniendo en cuenta que el Liverpool se equivocó en sus prioridades y tuvo la mala suerte de perder al muy prometedor Giovanni Leoni para el resto de la campaña 2025-26 después de que sufriera una lesión de ligamentos cruzados en su debut, no hay una excusa legítima para la forma en que han defendido esta temporada.

    Los problemas del Liverpool con las jugadas a balón parado están tan bien establecidos en esta etapa que se han convertido en un cliché, lo que significa que no fue una sorpresa ver al entrenador de jugadas a balón parado Aaron Briggs removido de su cargo después de la concesión del duodécimo gol desde una situación de balón parado en la lamentable victoria sobre los Wolves el 27 de diciembre.

    Sin embargo, no hay un solo miembro del cuerpo técnico que deba sentirse seguro en su puesto en este momento, e incluye a Slot, quien ha hablado mucho sobre los problemas del Liverpool esta temporada sin proponer otra cosa que algunas soluciones temporales aquí y allá.

    La decisión de dejar a Mohamed Salah fuera antes de que el egipcio se dirigiera a la Copa Africana de Naciones ha hecho que, discutiblemente, los Reds sean más difíciles de vencer. Después de seis impactantes derrotas en siete partidos de la Premier League entre el 27 de septiembre y el 22 de noviembre, el Liverpool no ha perdido ninguno de sus últimos ocho encuentros, pero la racha invicta más decepcionante en la historia de la Premier League casi seguramente llegará a un final ignominioso en el Emirates.

    Difícil de vencer pero difícil de ver

    Incluso Slot ha admitido que los Reds han empatado demasiados partidos en las últimas cinco semanas, con seis puntos perdidos contra equipos recién ascendidos, Sunderland y Leeds (dos veces), antes de que otros dos se escaparan ante un Fulham de media tabla el domingo. Sin embargo, el Liverpool no ha jugado particularmente bien en ninguna de sus cinco victorias ligueras desde que perdió 3-0 en casa ante el Nottingham Forest, y tuvieron mucha suerte de vencer a Brighton, Wolves e incluso a un Tottenham con nueve hombres.

    Es cierto que la fortuna no siempre ha favorecido al Liverpool últimamente. La lesión de Isak mientras marcaba contra el Spurs fue un golpe muy amargo, ya que un gol que podría cambiar la temporada provocó una lesión que podría terminarla, mientras que la incapacidad de Gomez para mantenerse en forma ha permitido a Konate seguir volviendo a la escena del crimen.

    Tampoco se puede negar que varios hombres clave están rindiendo terriblemente mal esta temporada, siendo Alexis Mac Allister el principal, lo que resulta en que los Reds tengan dificultades para ejercer la misma presión sobre los oponentes. La forma irregular de Ryan Gravenberch también ha privado a Liverpool del crucial nivel de control que solían ejercer sobre los partidos, particularmente aquellos que estaban en la balanza hasta los últimos minutos. El resultado neto es que los campeones hayan concedido cuatro goles después del minuto 90 esta temporada, resultando en la pérdida de seis puntos en la Premier League.

    En consecuencia, había un aire inconfundible de inevitabilidad acerca del gol del empate de Fulham en Craven Cottage, aunque la identidad del anotador (Harrison Reed) y la naturaleza del disparo (un golazo desde 30 metros) fueron una sorpresa. Así que, aunque Curtis Jones dijo comprensiblemente que el empate tardío fue "difícil de aceptar", la verdad del asunto es que Liverpool había sido una vez más difícil de ver, particularmente durante una primera mitad lamentable en la que no lograron registrar un solo disparo a puerta.

    ¡Aburrido, aburrido Liverpool!

    Es poco probable que el equipo de Slot sea más agradable a la vista en el Emirates. Al exentrenador del Feyenoord le han dolido las acusaciones de que ahora el Liverpool juega un fútbol 'aburrido y monótono', pero dice de manera reveladora que no está "completamente en desacuerdo" con la evaluación.

    Slot declaró en su conferencia de prensa previa al partido que simplemente "usarían diferentes palabras" para describir el estilo de juego actual de Liverpool, mientras argumentaba que "se deben tener en cuenta ciertas cosas", a saber, la indisponibilidad de algunos jugadores importantes.

    Slot también argumentó nuevamente que el problema principal de Liverpool cuando se trata de crear oportunidades es que continuamente se enfrentan a defensas profundas que usan balones largos para eludir su presión, con la implicación obvia de que todavía son capaces de jugar buen fútbol contra equipos que los enfrentan.

    Sin embargo, se puede estar seguro de que el Arsenal no cometerá el mismo error que cometieron en Anfield y atacarán con todo el jueves, lo cual es un pensamiento verdaderamente aterrador para los fanáticos del Liverpool.

    Además de que cada jugada a balón parado está llena de peligro, no es difícil imaginar a Gravenberch y compañía luchando para lidiar con un Martin Odegaard aparentemente revitalizado y un dominante Declan Rice, mientras también parece que no hará la menor diferencia si Andy Robertson o Milos Kerkez empiezan de lateral izquierdo, con Bukayo Saka aún listo para causar estragos por la banda derecha del Arsenal.

    Caída en desgracia

    Con Ekitike también esperado para perderse el juego por lesión, los visitantes podrían realmente tener dificultades para molestar a la defensa más fuerte de la Premier League, incluso si Florian Wirtz podría tener un poco más de espacio del habitual para trabajar en el contragolpe.

    Liverpool indudablemente todavía tiene suficiente calidad dentro de sus filas para dañar al Arsenal y están claramente molestos por el hecho de que están llegando al norte de Londres luchando por el cuarto lugar en lugar del primero. Es por eso que Van Dijk, sus compañeros de equipo y Slot están en realidad esperando con ansias el juego. Representa una oportunidad para ellos de demostrar que, aunque su defensa del título ya ha terminado, su temporada no lo está.

    "Todavía tenemos mucho por lo que jugar en la liga y también estamos en la FA Cup y la Champions League," dijo Slot el miércoles mientras argumentaba que los Reds aún podrían hacer un daño serio en Europa con un equipo completo. "Estos son juegos de eliminación directa y estos son juegos donde puedes enfrentar equipos como el Arsenal, así que también por esa razón es un juego importante para nosotros para ver dónde estamos en un juego único, para ver dónde estamos contra un Arsenal muy, muy bueno."

    Sin embargo, la mayoría de los aficionados temen descubrirlo. En agosto, se sentía como si el Arsenal hubiera estado feliz de no perder. Esta vez, son los visitantes quienes estarían encantados con un empate, lo cual es quizás el mejor indicador de hasta qué punto los campeones han caído.

