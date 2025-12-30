El Liverpool despide a un miembro clave del personal técnico de Arne Slot debido a una evidente debilidad del equipo
Números que cuentan una historia incómoda
Las jugadas a balón parado se han convertido en un problema recurrente para el Liverpool esta temporada, socavando actuaciones que de otro modo serían fuertes y entregando repetidamente a los rivales una vía de regreso a los partidos. Con el problema negándose a desvanecerse, el club ha concluido que un reinicio era inevitable. Excluyendo los penales, ningún equipo en la Premier League ha concedido más goles de jugadas a balón parado que el total de 12 de Liverpool. Los córners, en particular, han sido una debilidad evidente, con solo el West Ham United encajando más goles desde esa fuente. En el otro extremo del campo, al Liverpool le ha costado generar una amenaza constante. Están promediando solo 2.4 goles por cada 100 jugadas a balón parado, un rendimiento superado por todos los equipos de primera división excepto Brentford. Defensivamente, su récord es igualmente preocupante, con 8.2 goles concedidos por cada 100 jugadas a balón parado, una cifra solo superada por Nottingham Forest.
- AFP
El impulso se detuvo repetidamente
El impacto de esas deficiencias ha sido tangible en las últimas semanas. En partidos consecutivos de liga contra Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers, Liverpool parecía tener el control completo con un 2-0. En ambas ocasiones, sin embargo, un gol de jugada a balón parado cambió el impulso, obligando al equipo de Arne Slot a enfrentarse a finales incómodos en lugar de victorias cómodas.
Van Dijk expresa la frustración
Briggs llegó a Anfield en julio de 2024, uniéndose inicialmente al equipo técnico de Slot como entrenador de desarrollo individual del primer equipo tras la salida de Vítor Matos. Liverpool había buscado originalmente a un entrenador especializado en jugadas a balón parado, pero, al no poder identificar al candidato adecuado, optaron por asignar esa responsabilidad a Briggs. El verano pasado, el club intentó refinar aún más la estructura al nombrar al entrenador brasileño Luiz Fernando Iubel como entrenador principal individual, permitiendo que Briggs se concentrara únicamente en las jugadas a balón parado. A pesar de esos ajustes, los rendimientos no mejoraron al nivel requerido.
El capitán Virgil van Dijk no ha dudado en abordar el problema, diciendo: "Hemos defendido muchas jugadas a balón parado muy bien. Pero el hecho es que hemos concedido demasiados goles así, y duele. Tenemos que mejorar eso. Se trata de repetición, entrenamiento, análisis... es algo que tenemos que mejorar. Diría que al menos el 75 por ciento del tiempo, o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto, es la segunda fase la que es letal."
- Getty Images Sport
Esperando un brillante 2026
Liverpool no tiene un reemplazo inmediato para Briggs, y las responsabilidades de las jugadas a balón parado serán absorbidas temporalmente por los miembros existentes del cuerpo técnico de Slot. En el campo, la atención se centra rápidamente en los resultados. Liverpool recibe a Leeds United en Anfield el Día de Año Nuevo, con el objetivo de extender su racha invicta a ocho partidos en todas las competiciones.