Ramos no es el único nombre en el radar del Liverpool mientras evalúan sus opciones. Ivan Toney de Al-Ahli y Dusan Vlahovic de la Juventus son ambos admirados internamente, pero se consideran objetivos a largo plazo en lugar de soluciones rápidas para la campaña actual. El club es cauteloso con hacer un fichaje permanente en enero que podría complicar la planificación de la plantilla una vez que Isak recupere su plena condición física.

El Liverpool también ha discutido perfiles de ataque más versátiles que podrían proporcionar cobertura en toda la línea delantera. El delantero del Real Madrid, Rodrygo, ha sido mencionado como una opción creativa de alto nivel capaz de desempeñar múltiples roles, mientras que Bradley Barcola, compañero de Ramos en el PSG, es admirado por su velocidad y directitud. Estas alternativas ofrecerían flexibilidad en lugar de un reemplazo directo para Isak.

Con Mohamed Salah fuera en la Copa Africana de Naciones y Cody Gakpo también lidiando con una lesión, los Reds son conscientes de que depender únicamente de Ekitike conlleva riesgos. Esa realidad ha impulsado al Liverpool a explorar una solución temporal como Ramos, quien podría incorporarse de inmediato y asumir la carga goleadora durante una etapa decisiva de la temporada.