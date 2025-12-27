El Liverpool considera un audaz movimiento de cesión por un delantero del PSG tras el golpe por la lesión de Alexander Isak
La lesión de Isak deja un vacío en los planes ofensivos de Slot
La temporada cuidadosamente planificada, pero desorganizada, del Liverpool se vio sacudida cuando Isak sufrió una grave lesión contra el Tottenham, lo que lo dejó fuera de juego indefinidamente después de la cirugía. El revés ha privado a Slot de su principal punto focal en el frente en un momento en que la profundidad de la plantilla ya está siendo puesta a prueba. Como resultado, se informa que los Reds han comenzado a explorar el mercado de préstamos para cubrir la ausencia de Isak en lugar de comprometerse a una incorporación permanente en enero. El fichaje se está planificando a pesar de la increíble forma de Hugo Ekitike, ya que los Reds quieren tener suficiente profundidad en sus filas para el resto de la temporada.
- AFP
Liverpool está considerando un préstamo corto para Gonçalo Ramos del PSG
Según CaughtOffside, uno de los nombres en la lista de Liverpool este enero es el delantero del Paris Saint-Germain, Ramos, quien podría estar disponible en un préstamo corto. El interés de los Reds en el internacional portugués refleja el deseo de un delantero listo para contribuir de inmediato sin alterar los planes a largo plazo. El delantero de Le Parisiens, quien tiene nueve goles esta temporada, es visto como una opción ideal a corto plazo debido a su capacidad de presión e instinto en el área de penalti. Un movimiento en préstamo le permitiría a Liverpool mantenerse competitivo mientras evita el compromiso financiero de otra gran transferencia después del alto gasto del verano de 2025.
Otros nombres en la lista de Liverpool para cubrir a Isak
Ramos no es el único nombre en el radar del Liverpool mientras evalúan sus opciones. Ivan Toney de Al-Ahli y Dusan Vlahovic de la Juventus son ambos admirados internamente, pero se consideran objetivos a largo plazo en lugar de soluciones rápidas para la campaña actual. El club es cauteloso con hacer un fichaje permanente en enero que podría complicar la planificación de la plantilla una vez que Isak recupere su plena condición física.
El Liverpool también ha discutido perfiles de ataque más versátiles que podrían proporcionar cobertura en toda la línea delantera. El delantero del Real Madrid, Rodrygo, ha sido mencionado como una opción creativa de alto nivel capaz de desempeñar múltiples roles, mientras que Bradley Barcola, compañero de Ramos en el PSG, es admirado por su velocidad y directitud. Estas alternativas ofrecerían flexibilidad en lugar de un reemplazo directo para Isak.
Con Mohamed Salah fuera en la Copa Africana de Naciones y Cody Gakpo también lidiando con una lesión, los Reds son conscientes de que depender únicamente de Ekitike conlleva riesgos. Esa realidad ha impulsado al Liverpool a explorar una solución temporal como Ramos, quien podría incorporarse de inmediato y asumir la carga goleadora durante una etapa decisiva de la temporada.
- Getty Images
El movimiento de Ramos al Liverpool podría depender únicamente de la disposición del PSG...
Se espera que el Liverpool decida rápidamente si formalizar conversaciones con el Paris Saint-Germain sobre un acuerdo de préstamo para Ramos. Cualquier movimiento dependerá de la disposición del club francés para autorizar una salida temporal y de la apertura del jugador a un cambio a corto plazo. Por ahora, los Reds deben equilibrar la urgencia con la precaución mientras buscan navegar un período crítico sin su fichaje récord.