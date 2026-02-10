Goal.com
El Liverpool cometió un terrible error al vender a Luis Díaz al Bayern de Múnich y depositar su confianza en Cody Gakpo, un jugador unidimensional.

Los aficionados del Liverpool nunca apreciaron del todo a Luis Díaz. De hecho, la mayoría de ellos parecían alegrarse de la marcha del colombiano al Bayern de Múnich el verano pasado, ya que creían que su venta era necesaria para poder fichar a Florian Wirtz por 116 millones de libras (158 millones de dólares), con Cody Gakpo aún disponible para ocupar el puesto de titular en la banda izquierda.

Arne Slot también afirmó que era la decisión correcta, ya que el Liverpool buscaba aprovechar el éxito del título de la Premier League 2024-25. Wirtz fue uno de los siete nuevos jugadores que llegaron en una ola de fichajes récord, y Díaz se consideraba prescindible.

«Voy a echar mucho, mucho, mucho de menos su canción, porque quizá era una de las mejores canciones que nuestros aficionados tenían para un jugador», dijo Slot tras confirmarse la salida de Díaz. «Y, por supuesto, todo lo que contribuyó a que ganáramos la liga. Pero así es también nuestro club. Estamos haciendo grandes fichajes, lo hemos hecho en los últimos años. Pero este club también necesita recuperar fondos para poder llevar a cabo los traspasos que ya hemos hecho».

Slot restó mucha importancia al papel de Díaz, que fue el jugador más importante del Liverpool en la recta final tras pasar a desempeñar el papel de falso nueve. El Bayern se hizo con un jugador de talla mundial en el mejor momento de su carrera por solo 65,5 millones de libras (89 millones de dólares), y sabía perfectamente que se trataba de un gran golpe maestro.

«Luis Díaz es un jugador con experiencia internacional, enorme calidad, magníficas habilidades y gran fiabilidad que ayudará a nuestro equipo de inmediato», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, en la página web oficial del club. «Estamos encantados de haber podido traerlo al FC Bayern. Los fichajes como este funcionan cuando todas las piezas del engranaje encajan. Nuestros aficionados pueden esperar ver a un jugador excepcional».

Esa es la valoración que Díaz realmente se merecía, y la ha cumplido con creces en sus primeros siete meses en el Allianz Arena. Mientras tanto, el Liverpool ha pasado de ser campeón de Inglaterra a aspirante a clasificarse para la Europa League, y Gakpo ha sido el eslabón más débil en el último tercio del campo. Deshacerse de Díaz ya ha pasado factura a los Reds, que nunca deberían haberlo sacrificado.

    Fuerza inspiradora

    Es importante señalar que Díaz sí presionó para que se produjera el traspaso, pero solo después de que fracasaran las negociaciones para renovar su contrato. Está claro que el Liverpool no le hizo sentir tan valorado como debería, ya que no había ninguna razón futbolística de peso para que se marchara.

    Slot había vuelto a colocar a los Reds en lo más alto de Inglaterra, y solo quedaron fuera de la Liga de Campeones tras caer en los octavos de final en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain, que acabó ganando el título. Se hablaba de una nueva dinastía en Anfield, lo que no parecía descabellado, y Díaz debería haber recibido un estatus intocable.

    Participó en 25 goles en 50 partidos en todas las competiciones, y aunque fueron dos menos que los de Gakpo, siete de ellos llegaron en los últimos 11 partidos del Liverpool en la Premier League. Es posible que no hubieran cruzado la línea de meta si Díaz no hubiera surgido como una fuerza tan inspiradora.

    Ya fuera rotando con Gakpo por la izquierda o jugando por el centro, el internacional colombiano cumplió siempre con creces e incluso eclipsó al máximo goleador Mohamed Salah, que pareció quedarse sin fuerzas en las últimas semanas de la temporada.

  • Gakpo-DiazGetty/GOAL

    «No hay posibilidad» de que Gakpo sea mejor.

    Díaz también había desempeñado un papel clave en la victoria de la FA Cup y en los éxitos consecutivos de la Carabao Cup en la era de Jurgen Klopp, convirtiéndose en uno de los jugadores más electrizantes del fútbol inglés. Resultaba desconcertante que todo eso pareciera haberse olvidado cuando el Liverpool se fijó en Wirtz como su objetivo prioritario para el verano.

    Aún más imperdonable fue el hecho de que Gakpo se situara inmediatamente por delante de Díaz en la jerarquía del equipo tras la llegada de Wirtz. No se dejen engañar por las estadísticas del año de debut de Slot al frente del Anfield; el juego del holandés no está a la altura del de Díaz.

    Mientras que Díaz era esencial para el juego de presión del Liverpool y causaba estragos con sus regates impredecibles y sus pases incisivos, Gakpo es un delantero unidimensional que desaparece con demasiada frecuencia. El exjugador del PSV no tiene el mismo cambio de ritmo que Díaz ni su fuerza física, y depende demasiado de su pierna derecha, lo que facilita que los defensas le obliguen a colocarse en posiciones desfavorables.

    Gakpo nunca iba a superar esos defectos a largo plazo, a pesar de su impresionante precisión en el remate y su calidad técnica. De hecho, aunque comenzó la actual campaña con cuatro goles y tres asistencias en sus primeros 13 partidos, la tendencia de Gakpo a desaparecer en algunos momentos del juego estaba claramente perjudicando la fluidez del Liverpool.

    La leyenda del Manchester United, Rio Ferdinand, lo observó y dijo en su podcast en octubre: «Creo que la marcha de Díaz, no sé si es un buen negocio. Creo que Díaz es un jugador de primer nivel. Al permitirle dejar el club, ¿lo han sustituido por alguien mejor? ¿Es Gakpo mejor? Yo diría que no, ni por asomo. No están funcionando, no están jugando tan bien».

  • Gakpo LiverpoolGetty

    Encogerse ante la adversidad

    En la actualidad, esos problemas persisten para el Liverpool. La derrota por 2-1 en casa ante el Manchester City el domingo dejó a los hombres de Slot languideciendo en el sexto puesto de la tabla, a 17 puntos del líder, el Arsenal, y a cuatro de los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones.

    Gakpo solo registró 30 toques en los 85 minutos que estuvo sobre el césped de Anfield, sin lograr ningún disparo a puerta y perdiendo la posesión en ocho ocasiones. En resumen, fue la definición misma de la ineficacia, continuando con una tendencia preocupante, y es posible que algunos directivos del Liverpool estén lamentando la decisión de atar al internacional holandés con un nuevo contrato de cinco años en agosto.

    Se sabe exactamente lo que va a pasar cada vez que Gakpo recibe el balón: se internará en el área y se verá rodeado, frenando cualquier impulso que pudiera tener el Liverpool. Carece de la imaginación y la explosividad que hacían de Díaz un activo tan único.

    En este momento, Slot haría mejor en dar una oportunidad al joven Rio Ngumoha, de 17 años, en lugar de seguir insistiendo con Gakpo. Este se achica ante la adversidad, y el Liverpool no puede permitirse llevar pasajeros en su intento por salvar lo que hasta ahora ha sido una campaña desastrosa.

  • Luis Diaz (FC Bayern)Getty Images

    «Un auténtico torbellino»

    En marcado contraste, Díaz está triunfando en su nuevo entorno en Múnich. El exjugador del Oporto ha acumulado un total de 32 goles y asistencias en sus primeras 30 apariciones con el Bayern, cinco de ellos contra el Hoffenheim el fin de semana.

    Díaz provocó los dos penaltis que transformó Harry Kane y marcó un hat-trick en la victoria por 5-1 del Bayern contra el tercer clasificado de la Bundesliga. Fue una actuación casi perfecta, como pocas se han visto esta temporada en las cinco grandes ligas europeas, y su tercer gol fue especialmente brillante, ya que Díaz se desmarcó de su marcador en el borde del área y colocó el balón en la esquina más lejana con una precisión milimétrica.

    «Es un jugador fantástico, estoy muy contento de jugar con él», dijo Kane a ESPN cuando le preguntaron por Díaz después del partido, tras haber establecido una buena relación con el colombiano. «Fue una amenaza durante todo el partido, puede colocarse en posiciones abiertas y causar problemas a los defensas en el uno contra uno, puede entrar por dentro, puede ir por la banda y se coloca en las zonas peligrosas. Lo dije cuando llegó, se mete en el área pequeña, se mete en esas zonas de remate que te dan esos goles importantes, y hoy lo has vuelto a ver».

    El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, añadió en el canal de comunicación del club: «Estamos disfrutando mucho con Luis Díaz, es un auténtico torbellino». Esa fue una descripción muy acertada para Díaz, cuyo dinamismo ha llevado al equipo de Vincent Kompany a otro nivel.

  • Diaz-OliseGetty

    Al estilo Ribéry

    El Bayern está bien encaminado para revalidar el título de la Bundesliga, con seis puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund en la cima de la tabla, y ha demostrado su valía en la Liga de Campeones al derrotar con facilidad al Chelsea y al PSG en la fase de grupos, con Díaz marcando dos goles contra este último. También se ha clasificado para los cuartos de final de la DFB-Pokal, y podría conseguir el pleno de títulos si su delantera sigue funcionando tan bien.

    Díaz, Kane y Michael Olise tienen todo lo necesario para convertirse en un trío histórico que algún día podría estar a la altura del famoso «MSN» del Barcelona y del «BBC» del Real Madrid. Kane acapara la mayoría de los titulares como principal fuente de goles del Bayern, pero Díaz y Olise se han ganado las comparaciones con una pareja legendaria que impulsó el éxito del club entre 2010 y 2020.

    Eberl declaró el mes pasado a Sky Sports Alemania: «Cuando veo la posición y los movimientos de Michael, me recuerda a Arjen Robben. Es como el nuevo Robben que tenemos. Delicado, elegante. Y con Lucho en el otro lado, tenemos a un jugador del tipo Franck Ribéry, un creador de caos creativo. Nuestra pareja de extremos es extraordinaria».

    Según sus propias palabras, Díaz tenía una «conexión especial» con Salah en el Liverpool, y parece que la ha replicado con Olise. Su juego invertido en las bandas ha sido un placer de ver, con Olise aportando el control para complementar la habilidad de Díaz para causar el caos, y su resultado final ya rivaliza con el de la llamada pareja «Robbery».

    Sin embargo, las similitudes entre Ribéry y Díaz son especialmente sorprendentes. Ribery también era un inconformista capaz de abrir los partidos en un abrir y cerrar de ojos, y su espíritu de lucha sin balón era un ejemplo para el resto del equipo. Combinaba una habilidad impresionante con una determinación feroz, y Díaz es del mismo estilo. En su mejor momento, Ribery era imparable y tuvo la gran mala suerte de no ganar el Balón de Oro; quizás Díaz pueda lograr lo que el francés no pudo.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-TRAININGAFP

    «Gran error»

    Cómo debe desear Slot tener ahora a Díaz a su disposición. Es un jugador decisivo que disfruta tanto cerrando el paso a los rivales como irrumpiendo hacia la portería, y Gakpo nunca debería haber sido puesto en un pedestal más alto.

    El Liverpool está pagando un alto precio por su terrible error. Otro ejemplo claro de cómo ha flaqueado su ataque se produjo en la derrota por 2-1 ante el Chelsea a principios de temporada, que dejó a Gary Neville «muy decepcionado» en su puesto de comentarista de Sky Sports. «Los centrocampistas y los delanteros fueron absolutamente inútiles», dijo el exdefensa de Inglaterra y del United. «Perdían el balón de una forma increíble. Gakpo, Salah, el desperdicio».

    El exdelantero del Liverpool Daniel Sturridge señaló entonces el principal problema en el estudio de Sky Sports: «Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si nos fijamos en el Liverpool del año pasado y en cómo solían presionar, creo que podría decirse que él era el que marcaba la presión en la delantera. Para mí, Luis Díaz, con su tenacidad con el balón y su ansia por recuperarlo para su equipo, aportaba algo al Liverpool que ahora echan en falta.

    Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que averiguar ahora: quién en ese ataque va a sacrificarse un poco. En un trío delantero siempre tiene que haber alguien que diga: "No me importan las estadísticas". No estoy seguro de que el entrenador sepa qué va a hacer».

    Slot aún no ha encontrado la manera de compensar la pérdida de Díaz, que encarnaba el inquebrantable espíritu de equipo dentro del vestuario en su último año en Anfield. El Liverpool tendrá que buscar un sustituto adecuado para recuperar eso en 2026-27, porque Gakpo simplemente no está a la altura.

