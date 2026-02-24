El jugador del PSG Achraf Hakimi será juzgado por presunta violación

Hakimi también abordó las acusaciones en una entrevista con la cadena francesa Canal+ en septiembre: «Para mí, es lo más duro que me ha pasado nunca. Y la verdad es que es el golpe más duro que he sufrido. Creo que fue muy duro para mí, y sigue siéndolo, porque cuando siguen contando mentira tras mentira, duele. Duele a mi familia, a mis hijos, que son pequeños y no saben lo que es internet ni leer. Sé que en algún momento de sus vidas leerán cosas, y para mí, ver que se ha escrito algo sobre su padre y, además, que es una mentira, no es muy agradable, y sinceramente no les deseo eso.

Creo que mi abogado me lo dijo. Sabíamos que esto podía pasar. Estamos tranquilos. Sé de qué se me acusa. Es una mentira. Sé quién soy. Sé que no he hecho nada. Y nunca lo haría. Pedí hablar con la policía, con ellos, para explicar mi versión. Siempre que me han necesitado para algo... Es más, tienen mi ADN. Siempre que me han necesitado, he estado disponible, a diferencia de la persona que me acusa, que no ha puesto las cosas fáciles. Gracias al trabajo de la policía, hemos podido encontrar bastantes cosas buenas. La verdad es que estoy tranquilo. Sé que estoy en buenas manos con mi abogado. La justicia está haciendo su trabajo y espero que la verdad salga pronto a la luz».