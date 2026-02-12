AFP
El jugador cedido por el Real Madrid Endrick conoce la duración de su sanción tras la tarjeta roja que recibió con el Lyon contra el Nantes.
La LFP reduce la sanción por tarjeta roja a un partido
El delantero del Lyon Endrick ha escapado de una larga suspensión después de que las autoridades disciplinarias de la Ligue 1 decidieran mostrar clemencia con respecto a su expulsión contra el Nantes. El internacional brasileño, actualmente cedido por el Real Madrid, se enfrentaba a una posible sanción de tres partidos tras recibir una tarjeta roja directa del árbitro en la segunda parte del partido que el Lyon ganó por 1-0.
Sin embargo, tras una reunión del Comité Disciplinario de la LFP celebrada el miércoles, se tomó la decisión de anular la tarjeta roja directa. Tras revisar las imágenes del partido y tener en cuenta el informe posterior al partido del árbitro, que abogaba por una reclasificación del incidente, el comité rebajó la sanción a una segunda tarjeta amarilla.
En consecuencia, Endrick cumplirá ahora una suspensión obligatoria de un partido en lugar de la sanción ampliada reservada para las conductas violentas.
«Tras visionar las imágenes y leer el informe del árbitro en el que se proponía retirar la tarjeta roja, la Comisión Disciplinaria decidió retirar la tarjeta roja y sustituirla por una segunda tarjeta amarilla, lo que da lugar a la expulsión», afirmó la LFP en un comunicado.
«Por lo tanto, la comisión impone una suspensión de un partido».
- AFP
Momento álgido durante la tensa victoria del Nantes
El incidente ocurrió en el minuto 61 de un partido muy reñido en el estadio Groupama. Con el Lyon manteniendo una escasa ventaja de 1-0, la frustración llegó a su punto álgido cuando Endrick se enzarzó con el centrocampista del Nantes Dehmaine Tabibou. En un momento de irritación, el jugador de 19 años pareció dar una patada a su oponente cuando el balón ya no estaba en juego, lo que llevó al árbitro a mostrarle inmediatamente la tarjeta roja.
En ese momento, la expulsión parecía que le iba a costar caro al Lyon, ya que se quedaba con 10 hombres para la última media hora del partido, una decisión con la que el entrenador Paulo Fonseca no estuvo de acuerdo, y dijo después: «Para mí, fue muy dura, muy dura. Hubo una falta muy clara antes del incidente. El jugador del Nantes no tenía intención de jugar el balón, sino de bloquear a Endrick».
Afortunadamente para los locales, lograron aguantar y mantener su ventaja para asegurar la duodécima victoria consecutiva en todas las competiciones gracias al gol de Pavel Sulc en la primera parte.
Un adolescente brasileño se adapta a las exigencias de la Ligue 1
El fichaje de Endrick por el Lyon tenía como objetivo proporcionarle el tiempo de juego que no conseguía en el Santiago Bernabéu. Con Kylian Mbappé, Vinicius Junior y Rodrygo dominando las posiciones de delantero en la capital española, el joven no conseguía entrar en el equipo de Xabi Alonso, y solo disputó dos partidos con el entrenador tras su regreso de una lesión. Justo antes de que Alonso fuera destituido, el Madrid autorizó la cesión en enero para garantizar que su prodigio continuara su desarrollo en una liga europea competitiva, al tiempo que aumentaba las posibilidades del jugador de entrar en la selección brasileña de Carlo Ancelotti para el Mundial.
Desde su llegada a Francia, Endrick ha mostrado destellos de la brillantez que convenció al Madrid para ficharlo, ya que ha marcado cinco goles en seis partidos y ha dado una asistencia, lo que ha permitido al Lyon terminar en lo más alto de la tabla de la Europa League y subir al tercer puesto de la Ligue 1.
- AFP
Fecha fijada para el partido en Estrasburgo
La consecuencia inmediata de la decisión de la LFP es que Endrick no podrá jugar el próximo partido del Lyon en la Ligue 1. Se perderá el esperado enfrentamiento contra el Niza, un partido que tiene un peso significativo en la lucha por los puestos de clasificación para las competiciones europeas.
Sin embargo, la reducción de la sanción significa que estará disponible para jugar casi inmediatamente después. Endrick podrá volver a la plantilla para el partido contra el Estrasburgo de la semana siguiente.
Para el Lyon, recuperar tan pronto a su dinámico delantero es un alivio. Si quieren subir en la tabla y terminar la temporada con fuerza, necesitarán que Endrick esté concentrado, disciplinado y a pleno rendimiento. La suspensión le da la oportunidad de redimirse rápidamente, en lugar de quedarse un mes en el banquillo.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios