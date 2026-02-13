El joven prodigio del Barcelona Lamine Yamal ridiculizado por Diego Simeone durante la desastrosa derrota ante el Atlético de Madrid

El Atlético salió con fuerza en un partido de alto nivel que tuvo lugar en la capital española, con Eric García obligado a marcar en propia puerta a los siete minutos. El exdelantero del Barça Antoine Griezmann duplicó la ventaja de los rojiblancos a los 14 minutos.

Ademola Lookman, fichado en enero, anotó el tercero poco después de la media hora de juego, y fue tras ese gol cuando Simeone llamó la atención con sus gestos en el banquillo. El carismático argentino corrió por la banda para celebrar el gol.

Una vez de vuelta en su área técnica, y con la superestrella adolescente Yamal pasando por delante, Simeone levantó tres dedos en dirección al extremo del Barcelona, con una sonrisa que se extendió rápidamente por su rostro.

Julián Álvarez, sobre el que últimamente se rumorea que podría abandonar el club, puso el 4-0 a favor del Atlético en el tiempo de descuento de la primera parte. El equipo de Simeone debería tener ahora una ventaja cómoda de cara al partido de vuelta en el Camp Nou el 4 de marzo.