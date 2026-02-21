Getty Images Sport
El joven jugador del Arsenal abandona el club para probar suerte en Estados Unidos
La joven promesa del Arsenal se marcha a Estados Unidos para empezar de cero.
El Arsenal anunció el viernes en un comunicado oficial del club que el delantero Oyetunde, nacido en 2006, había abandonado el club para fichar por el Fort Wayne, equipo de tercera división estadounidense. El jugador de 19 años había disputado 31 partidos con los equipos sub-18, sub-19 y sub-21 de los Gunners, antes de pasar cedido por un breve periodo al St Albans City a principios de esta temporada, donde se unió al equipo de la Isthmian League Premier Division y jugó con ellos contra el Burton Albion en la primera ronda de la FA Cup, antes de marcar un gol en el primer minuto de su debut en la liga con el club no profesional.
Oyetunde debutó recientemente con el Arsenal sub-21 en enero de 2026, pero ha decidido que está listo para dar el salto al fútbol profesional, fichando por el Fort Wayne en una transferencia permanente y convirtiéndose en el decimoséptimo jugador añadido a la plantilla del club antes de su primer partido profesional contra el FC Naples, en Naples, Florida, a principios de marzo, según informa The Sun.
En declaraciones a los medios del club tras su fichaje, Oyetunde expresó su entusiasmo por esta nueva etapa, mientras se prepara para comenzar una nueva vida tanto dentro como fuera del campo. Su fichaje está pendiente de la aprobación de la liga y la federación en Estados Unidos.
Oyetunde expresa su entusiasmo tras dar un gran paso en su carrera profesional.
Oyetunde declaró en la página web oficial del club Fort Wayne : «He estado en el Arsenal durante los últimos cinco años y he jugado en todas las categorías, desde sub-15 hasta sub-21.
He elegido el Fort Wayne porque creo que es el siguiente paso adecuado para mi carrera, ya que es fútbol masculino en una buena liga.
Este nuevo proyecto es emocionante y estoy deseando empezar».
«Listo para dejar huella»: el entrenador del Fort Wayne habla sobre el nuevo fichaje.
El entrenador del Fort Wayne, Mike Avery, dijo sobre la última incorporación a su equipo: «Daniel Oyetunde es un joven jugador prometedor que está listo para dejar huella en el fútbol profesional de alto nivel.
En el Arsenal, tuvo la oportunidad de aprender de algunos de los mejores entrenadores y jugadores más talentosos del mundo, y ahora tiene la oportunidad de aprovechar esa experiencia al embarcarse en una nueva aventura en Estados Unidos con el Fort Wayne FC».
Y añadió: «Con solo 19 años, Daniel tiene por delante sus mejores años.
Es un jugador rápido y habilidoso en ataque, capaz de superar a los defensas. Tenemos previsto alinearlo en la banda, y ya ha demostrado su capacidad para crear peligro en ambos lados del campo. El próximo año será una etapa emocionante de crecimiento para Daniel, tanto dentro como fuera del campo».
Oyetunde, la última graduada de la academia Hale End, inicia su carrera profesional
Oyetunde es el último joven en embarcarse en una carrera profesional sénior tras graduarse en la academia Hale End del Arsenal, siguiendo los pasos de estrellas como Bukayo Saka, Tony Adams, Cesc Fábregas y, más recientemente, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri y Max Dowman.
El delantero ha elegido el camino poco ortodoxo de alejarse del foco de atención en Inglaterra para comenzar su carrera profesional en el extranjero, empezando en las categorías inferiores de Estados Unidos mientras sigue aprendiendo el oficio. Sin duda, su nombre será uno a tener en cuenta, ya que busca alcanzar el máximo nivel en Estados Unidos, con la posibilidad de regresar a Europa más adelante en su carrera.
El camino hacia el primer equipo del Arsenal es actualmente muy difícil, ya que los Gunners aspiran a conseguir su primer título de la Premier League en 22 años tras un verano en el que el entrenador Mikel Arteta ha fichado al menos a dos jugadores de primer nivel para casi todas las posiciones. Esto ha provocado que la joven estrella Nwaneri se marche cedido al Marsella durante el resto de la temporada, y ahora Oyetunde sigue sus pasos con una salida definitiva.
La página web del Arsenal ha declarado: «Daniel Oyetunde se ha incorporado al Fort Wayne, equipo de la USL League One, en una transferencia permanente.
Agradecemos a Daniel su contribución al club durante su estancia con nosotros y le deseamos lo mejor en su nueva etapa con el Fort Wayne».
