El Inter Miami de Lionel Messi supera al LAFC de Son Heung-Min y se convierte en el club más valioso de la MLS, con un valor de 1450 millones de dólares.

El Inter Miami es ahora el club más valioso de la Major League Soccer, con un valor de 1450 millones de dólares, según las últimas valoraciones de la MLS realizadas por Sportico. El club lidera la lista de cinco equipos con un valor superior a los 1000 millones de dólares, por delante del LAFC (1400 millones), mientras que el valor total de las franquicias de la MLS asciende a 23 000 millones de dólares entre los 30 equipos, lo que refleja el crecimiento continuo de la liga.

    El auge financiero impulsado por Messi

    Según las cifras recopiladas por Sportico, el Inter Miami ha experimentado un aumento espectacular desde su valoración previa a la llegada de Messi, que era de 585 millones de dólares. El club también ha registrado un aumento previsto del 75 % en sus ingresos, con estimaciones que apuntan a unos ingresos de 250 millones de dólares para 2026, una cifra sin parangón en la MLS.

    Los cinco primeros

    El Los Angeles FC era el anterior líder y ahora ocupa el segundo puesto con 1400 millones de dólares. Aquí está el top cinco:

    PuestoClubValoración
    1Inter Miami1450 millones de dólares
    2LAFC1400 millones
    3LA Galaxy1170 millones
    4Atlanta United1140 millones
    5NYCFC1120 millones
    Crecimiento general

    El valor medio de las franquicias ha alcanzado los 767 millones de dólares, y en conjunto todas las franquicias de la MLS valían 23 000 millones de dólares. El valor medio de las franquicias creció un 39 % con respecto a las valoraciones de Sportico para 2021.

    Sin embargo, existía cierta preocupación por la creciente disparidad entre los equipos ricos y los pobres de la liga. El Inter Miami vale 3,4 veces más que el CF Montreal (480 millones de dólares). Dado que los ingresos por televisión nacional no son tan elevados como los de la NBA, la NFL y otras ligas similares, esto podría afectar a la calidad de lo que se ve en el campo.

    Según Sportico, los equipos de la MLS solo obtienen 5 millones de dólares de ingresos netos después de los costes de producción de Apple. En comparación, los equipos de la NHL obtienen alrededor de 40 millones de dólares. Además, a pesar del aumento del valor de los equipos, algunos grupos de propietarios están teniendo dificultades para vender sus clubes. Los Vancouver Whitecaps y los San Jose Earthquakes han tenido problemas en este sentido.

    «Tuvimos más de 30, casi 40 grupos que firmaron un acuerdo de confidencialidad, entraron en nuestra sala de datos y realizaron un análisis completo de nuestra situación», declaró el director ejecutivo de los Whitecaps, Axel Schuster, a Sportico. «Ni uno solo está interesado en comprar ni siquiera el 1 % de este club, porque todos piensan que nuestra estructura aquí, el mercado y la situación en la que nos encontramos no son algo en lo que se pueda invertir».

    ¿Qué le depara el futuro a la MLS?

    Quedan menos de dos semanas para que comience la temporada de la MLS, cuya primera jornada dará inicio el 21 de febrero.

