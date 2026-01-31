Goal.com
El Inter Miami de Lionel Messi firma oficialmente al internacional mexicano Germán Berterame por 15 millones

Inter Miami ha completado el fichaje del internacional mexicano Germán Berterame de CF Monterrey, añadiendo otra arma ofensiva a su equipo de cara a la temporada 2026. El jugador de 27 años llega como Jugador Designado tras un prolífico período en la Liga MX y se reunirá con Lionel Messi y compañía tras un acuerdo valorado en alrededor de $15 millones.

    Traspaso desde Monterrey

    Berterame realiza el traslado después de que Monterrey confirmara su salida el viernes, poniendo fin a un contrato que originalmente estaba programado para durar hasta diciembre de 2027. La transferencia, valorada en aproximadamente $15 millones, se completó tras largas negociaciones entre ambos clubes.

    Movimiento respaldado por Mascherano

    El entrenador de Inter Miami, Javier Mascherano, impulsó el fichaje mientras buscaba completar sus opciones de ataque, añadiendo un goleador probado a una delantera liderada por Lionel Messi. Berterame ya había llamado la atención del club durante la Liga de Campeones de la CONCACAF 2024, cuando fue nombrado MVP contra Inter Miami, una actuación que lo colocó firmemente en el radar del equipo de la MLS.

    Berterame por los números

    Nacido en Argentina y luego naturalizado como internacional mexicano, Berterame llegó al fútbol mexicano en 2019 y rápidamente dejó su huella. Se convirtió en el máximo goleador de la Liga MX con Atlético de San Luis, fue seleccionado para el equipo All-Star de la Liga MX en 2022 y más tarde se estableció como un contribuyente regular con Monterrey.

    A lo largo de su carrera en la Liga MX, Berterame se quedó a solo un gol de llegar a 100 en el fútbol mexicano, anotando 31 goles con Atlético de San Luis y 68 con Rayados para un total de 99. A nivel de clubes en general, ha superado la marca de los 100 goles, mientras también ha ganado ocho convocatorias con la selección nacional de México mientras sigue presionando para formar parte de los planes de la Copa del Mundo de El Tri.

    ¿Qué sigue para los Herons?

    Inter Miami enfrentará a Atlético Nacional este sábado en el Estadio Atanasio Girardot en un amistoso internacional. El equipo de Mascherano llega al partido tras sufrir una derrota por 3-0 contra Alianza Lima en su juego de pretemporada más reciente.

