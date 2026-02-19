AFP
Traducido por
El Inter, furioso porque la UEFA ignora su queja sobre el campo del Bodo/Glimt, mientras Lautaro Martínez sufre una lesión en la derrota de la Liga de Campeones
Los nerazzurri descargan su furia contra el césped artificial
El viaje del Inter al Círculo Polar Ártico para disputar la eliminatoria de la Liga de Campeones se saldó con algo más que una decepcionante derrota por 3-1 en el partido de ida. Según Gazzetta, el gigante italiano no quedó satisfecho con el césped artificial proporcionado por el Bodo/Glimt.
El motivo de la frustración se remonta a los preparativos previos al partido en el Aspmyra Stadion. Los encargados del mantenimiento del campo se vieron obligados a retirar enormes montones de nieve con maquinaria pesada, un proceso que, según el Inter, dejó el terreno de juego con peligrosos baches y protuberancias. A pesar de las reparaciones de última hora en los laterales, los nerazzurri ya habían expresado su preocupación de manera informal a los delegados de la UEFA antes del inicio del partido, temiendo por la seguridad de sus estrellas en el irregular césped sintético.
Los temores del club se hicieron realidad en el minuto 60, cuando el capitán Lautaro sufrió un fuerte dolor en la pantorrilla durante una fase de apoyo del movimiento, lo que obligó a su sustitución inmediata. El vacío táctico que dejó la salida del argentino permitió a los anfitriones noruegos marcar dos goles en rápida sucesión. El Inter se enfrenta ahora a una montaña que escalar en el partido de vuelta, agravada por el hecho de que Piotr Zielinski también requirió evaluación médica tras el duro encuentro.
- Getty Images Sport
La crisis de lesiones amenaza las ambiciones europeas del Inter
La pérdida de Martínez es un golpe catastrófico para una plantilla que ya cuenta con las bajas de Hakan Calhanoglu y Davide Frattesi. El Inter considera que la lesión en la pantorrilla del argentino es una prueba irrefutable ante la UEFA, que demuestra que el campo no era apto para un partido continental de alto riesgo. Las consecuencias económicas son enormes: si no se consigue remontar el déficit en San Siro, el club perdería unos 11 millones de euros en ingresos por clasificación, una cifra que pesa mucho en la junta directiva.
Aunque la derrota en sí misma es un trago amargo, la indignación dentro del Inter se centra en el bienestar de los jugadores. El club cree que el riesgo de lesiones era totalmente previsible y que se les ha penalizado injustamente al obligarles a jugar en una superficie que favorecía la familiaridad de los anfitriones con el «patinaje» frente al fútbol técnico. El ambiente en el vuelo de regreso a Malpensa se describió como sombrío, con la plantilla preocupada por la creciente lista de lesionados.
La batalla ha pasado ahora de los confines nevados de Noruega a los pasillos administrativos de Nyon. El Inter busca responsabilidades y exige que la UEFA reevalúe los estándares requeridos para albergar partidos de la fase eliminatoria. Con la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta a la
Chivu se niega a utilizar el terreno de juego como «excusa total».
El entrenador del Inter, Cristian Chivu, se dirigió a los medios de comunicación con tono firme tras el pitido final, intentando equilibrar su decepción táctica con su enfado por las condiciones. «[El Bodo/Glimt] está más acostumbrado a este campo, pero eso no es una excusa», afirmó.
Aun así, sigue confiando en remontar el déficit cuando ambos equipos se enfrenten de nuevo en Italia, y añadió: «Son un equipo muy fuerte, con habilidad y calidad, y están acostumbrados a jugar en este campo, probablemente mucho más que nosotros... Con el marcador 1-1, tuvimos una oportunidad decisiva al comienzo de la segunda parte que podríamos haber aprovechado mejor. Inmediatamente después, solo tres minutos más tarde, encajamos dos goles idénticos, precisamente en lo que sabíamos que era su punto fuerte».
- Getty Images Sport
Preocupación por las lesiones: el estado de Lautaro
Lautaro se someterá a exhaustivas pruebas diagnósticas para determinar el alcance de su lesión. El club está muy preocupado por la disponibilidad del argentino, ya que su presencia se considera crucial para sus ambiciones nacionales y europeas en los próximos meses.
«Creo que está lesionado y estará fuera durante un tiempo», dijo Chivu al respecto, lo que sugiere que el delantero se perderá el próximo partido de la Serie A contra el Lecce el sábado.
Anuncios