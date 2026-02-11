El «increíble» gol del delantero del Manchester United Benjamin Sesko contra el West Ham «no es sorprendente», afirma Michael Carrick.

Tras el partido, Carrick no tardó en destacar la enorme dificultad técnica del gol del empate, al tiempo que subrayó que la capacidad de Sesko para realizar este tipo de remates es bien conocida en el club. El entrenador insistió en que, aunque el remate fue espectacular, era exactamente lo que esperaba del delantero.

«Es un remate increíble desde ese ángulo, para generar eso, para acertar en la portería, para rematar... Es un golazo», declaró Carrick a los periodistas. «Ben es capaz de eso. Lo ha hecho siempre. No es que haya irrumpido de repente en la escena. Lo ha estado haciendo, ha demostrado que también puede marcar goles. También lo ha estado haciendo en los entrenamientos con nosotros.

«No es sorprendente, para ser sincero. Creo que es lo que hace, es lo que se le da bien».

