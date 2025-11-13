El histórico Erling Haaland está listo para desatar la 'fiesta más grande de la historia' mientras la estrella del Manchester City busca llevar a Noruega a su primer Mundial en 28 años y superar a su padre

La clasificación automática para la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, sin embargo, está en sus propias manos. Y en los pies de Haaland. El delantero del Manchester City es el máximo goleador en la clasificación de la UEFA con 12 goles en seis partidos, cinco más que su rival más cercano, Memphis Depay.

En el clasificatorio más reciente de Noruega contra Israel, Haaland anotó un hat-trick en una goleada de 5-0. En el partido anterior, marcó cinco goles y asistió en dos más mientras Noruega aplastaba a Moldavia 11-1. Los escandinavos han ganado todos sus seis partidos y tienen una ventaja de tres puntos sobre Italia antes de sus dos últimos partidos: el partido en casa del jueves contra Estonia y el enfrentamiento del domingo con los Azzurri en San Siro.

Pero lo más crucial, y en gran parte gracias al insaciable apetito de Haaland por marcar, es que tienen una ventaja de 16 goles en la diferencia de goles, el criterio de desempate en caso de que terminen con la misma cantidad de puntos que Italia. La victoria contra Estonia, que ha perdido cinco de sus siete clasificatorios, les garantizará prácticamente un lugar en la Copa del Mundo.

Haaland y Noruega no dan nada por hecho, pero están al borde de lo que el delantero, que ha ganado casi todos los trofeos importantes con el City, ha descrito como el mayor objetivo de su carrera.