El hijo de Marcelo, de 16 años, firma su primer contrato profesional con el Real Madrid
Protegiendo la joya de la academia
Alves ha sido identificado desde hace tiempo como una prioridad para la jerarquía del Real Madrid, y el club se movió decisivamente esta semana para formalizar su estatus como futbolista profesional. El acuerdo, que había estado en proceso durante algún tiempo, se firmó oficialmente el lunes con sus padres presentes, marcando un hito importante en la floreciente carrera del adolescente.
Consciente de la naturaleza de alto perfil del jugador y su inmenso potencial, el Real Madrid ha incluido una cláusula de "protección" en el contrato para asegurar que su futuro permanezca en el Bernabéu. El acuerdo efectivamente asegura un talento que se ha convertido en una sensación dentro de las paredes de La Fábrica, la famosa academia del Real Madrid.
El delantero, cuyo desarrollo físico y hazañas goleadoras han llamado la atención mucho más allá de la capital, acudió a las redes sociales para celebrar el momento. Con la asombrosa cifra de dos millones de seguidores en Instagram, Enzo publicó: "¡Feliz de firmar mi primer contrato profesional! ¡Hala Madrid!"
Un ascenso meteórico a través de las filas
La progresión de Enzo en Valdebebas ha sido descrita como "estratosférica" por personas del club. A diferencia de su padre, quien se hizo un nombre como un lateral izquierdo técnicamente dotado, Enzo es un delantero poderoso e incisivo que intimida a los defensores y conoce el camino al gol. Actualmente se está acercando al notable hito de 200 goles como jugador de la academia del Real Madrid, una estadística que subraya su dominio a nivel juvenil.
Su ascenso rápido lo ha visto romper techos de categorías por edad. La temporada pasada, a pesar de tener solo 15 años, debutó con el Juvenil A (U19), anunciando su llegada al marcar en un mini-derbi contra el Atlético de Madrid. Su trayectoria continuó ascendiendo esta campaña cuando Álvaro Arbeloa, durante su mandato liderando al Real Madrid Castilla, le dio a Enzo su debut con el equipo de reserva. El adolescente fue seleccionado en un partido de alta presión de la Premier League International Cup Sub-21 contra el Manchester City, demostrando que los entrenadores del club están deseosos de acelerar su desarrollo contra oponentes de élite.
Reconocimiento internacional con La Rojita
No es solo a nivel de club donde el valor de Enzo está en ascenso. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) valora al delantero de manera excepcional, evidenciado por su temprana integración en el equipo nacional. A pesar de haber nacido en 2009, su talento es tal que ha estado jugando junto a la generación de 2008 para la selección española sub-17.
Recibió su primera convocatoria para el equipo sub-17 el pasado marzo, siendo capitán del equipo y causando un impacto inmediato. En solo su segundo partido, un encuentro contra Austria, Enzo registró tanto un gol como una asistencia, validando la decisión de promocionarlo por encima de su grupo de edad. Su capacidad para rendir en el escenario internacional solo ha solidificado la creencia en Madrid de que tienen un talento especial en sus manos, independientemente de su famoso apellido.
Un asunto de familia en Madrid
Mientras Enzo está forjando su propio camino, la influencia de su padre sigue siendo una fuente constante de apoyo. Marcelo, el jugador más laureado en la historia del Real Madrid, asistió a la firma del contrato el lunes por "devoción paternal". El ícono brasileño sigue de cerca la evolución de su hijo y ha sido una presencia visible en momentos clave de la joven carrera de Enzo.
Notablemente, Marcelo viajó a Manchester para ver desde las gradas cómo Enzo debutaba con el Castilla contra el City, irradiando "orgullo de padre". Si bien la presión del apellido podría ser una carga para algunos, Enzo parece estar prosperando con las expectativas, dejando que sus goles hablen por él.