El héroe del Manchester United, Javier Hernández, publica un vídeo en el que aparece llorando por el viral del bebé mono Punch
El lado tierno de Chicharito
El emblemático delantero, que ganó dos títulos de la Premier League durante su célebre etapa en Old Trafford, publicó una selección de vídeos en su cuenta de Instagram, con 6,3 millones de seguidores, en los que se veía al pequeño primate siendo rechazado por los monos más mayores. Hernández se emocionó visiblemente al ver cómo Punch arrastraba a su adorable compañero a un rincón para dormir, lo que llevó al delantero a añadir un comentario autocrítico: «¿Por qué lloras? Solo es un mono...».
Chicharito explica el profundo simbolismo que hay detrás de Punch.
Chicharito no se limitó a compartir el vídeo, sino que ofreció un profundo análisis psicológico de por qué la difícil situación del animal le había impactado tanto. En una carta dirigida a sus seguidores, el exjugador del Real Madrid y del West Ham explicó: «Punch Monkey nos conmovió porque es fuerte y auténtico. Intenta defenderse sin saber muy bien cómo, y todos hemos hecho eso en algún momento. No hay malicia en él, solo emoción, inocencia y un deseo de existir».
El veterano delantero, actualmente sin equipo tras abandonar en enero el Chivas, el club de su infancia, siguió extrayendo lecciones de vida de las imágenes virales. «Nos enseña que: puedes sentir profundamente sin vivir quejándote. Puedes reconocer el rechazo sin convertirte en una víctima. Puedes proteger tu corazón sin cerrarlo. Menos "lo que me hicieron" y más "¿qué hago con esto?", escribió Hernández, recibiendo un amplio apoyo de los aficionados, que elogiaron su vulnerabilidad y su actitud estoica.
El «Pequeño Guisante» que conquistó Old Trafford
Mucho antes de compartir sus reflexiones filosóficas en Instagram, Hernández se estaba consolidando como uno de los suplentes más eficaces de la historia de la Premier League. Tras llegar a Manchester en 2010, el «Little Pea» se convirtió en un héroe de culto para el equipo de Sir Alex Ferguson, marcando 59 goles en 157 partidos. Su habilidad para estar en el lugar adecuado en el momento adecuado le convirtió en una pieza fundamental en la última gran era de dominio nacional del United.
Sus mejores momentos en Old Trafford siguen siendo tan excéntricos como su presencia en las redes sociales. Los aficionados aún recuerdan con cariño su extraordinario cabezazo hacia atrás contra el Stoke City y su extraño gol en la Community Shield de 2010 contra el Chelsea, en el que consiguió golpear el balón con la cara y enviarlo al fondo de la red. Esta mezcla de precisión clínica y comedia accidental ayudó a consolidar un vínculo con la afición del United que claramente perdura mucho tiempo después de su marcha del club.
La conexión global de Chicharito
Tras dejar el United, Hernández disfrutó de una carrera nómada pero exitosa que lo llevó al Santiago Bernabéu en calidad de cedido, seguido de productivas temporadas en el Bayer Leverkusen y el West Ham. Más tarde se aventuró en la MLS con el LA Galaxy antes de regresar a su país natal, México. Aunque su carrera como jugador puede estar llegando a su fin, su capacidad para conectar con una audiencia global sigue intacta, y su último arrebato emocional ha desencadenado un debate sobre la resiliencia.
La reacción a su publicación ha sido abrumadoramente positiva, y muchos seguidores se han hecho eco de sus sentimientos con respecto al pequeño macaco. Un comentarista resumió el estado de ánimo señalando que el animal era «estoico y resiliente. Como debe ser». Para Hernández, la historia de Punch sirvió como un recordatorio universal de la persistencia humana y animal, demostrando que incluso un atleta profesional endurecido no es inmune al poder de un vídeo viral con un corazón de oro.
