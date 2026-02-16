(C)Getty Images
El «hambriento» Ivan Toney envía un mensaje sobre el Mundial a Thomas Tuchel, mientras el delantero del Al-Ahli describe lo que aportaría a la selección inglesa
Toney se marcha a Oriente Medio en un traspaso de 40 millones de libras.
Toney aceptó una lucrativa oferta del Al-Ahli en el verano de 2024, tras cerrarse un traspaso por valor de 40 millones de libras (55 millones de dólares). En aquel momento se planteó la pregunta de si Toney estaba poniendo en peligro sus ambiciones con la selección inglesa al abandonar la zona de confort de su país natal.
El delantero de 29 años no se arrepiente de haber dicho adiós a las costas inglesas, ya que sus números en Arabia Saudí están a la altura de los del cinco veces ganador Ronaldo, uno de los mejores en su campo y el único que le superó en la campaña 2024-25.
¿Podría Toney volver a la Premier League?
Cuando Sky Sports le preguntó si se sentiría tentado de volver a la Premier League en algún momento, Toney respondió: «Nunca digas nunca. Primero tengo objetivos que quiero alcanzar aquí, el club me ha fichado por un largo periodo de tiempo. Quiero devolverles el favor y ganar trofeos. En el fútbol y en la vida nunca se sabe lo que te depara el futuro. ¿Quién sabe cuál será el siguiente paso?
Me siento cómodo aquí y me gusta estar aquí. Me va bien, mis números hablan por sí solos y estoy asentado. Disfruto del fútbol y no veo por qué debería marcharme para volver a donde estaba».
Toney le cuenta a Tuchel lo que aportará a la selección inglesa.
La última de las siete internacionalidades de Toney con Inglaterra la consiguió en junio de 2025, cuando salió del banquillo en los últimos minutos de un partido amistoso contra Senegal en el City Ground. Esa es la única vez que ha jugado con Tuchel.
Podría entrar en los planes para intentar alcanzar la gloria mundial en Norteamérica, y Toney añadió lo que aportaría a los planes de los Tres Leones: «Significaría mucho [ir al Mundial]. Nunca he jugado un Mundial. Sería un sueño; todo el mundo sueña con eso. Si lo ganáramos, sería algo muy grande para el país. Uno tiene visiones de lo que podría pasar. Si se hiciera realidad, sería una bendición.
«Quizás [podría aportar una ventaja debido al calor]. Hay grandes jugadores en la plantilla y algunos de los mejores delanteros ingleses, así que supongo que todos tendrán una oportunidad, ya que todos podrán adaptarse al calor, pero se puede decir que yo estoy un poco más acostumbrado que otros. Es difícil porque tienes que cambiar ligeramente tu juego. No puedes correr como un loco porque, de lo contrario, te quedas sin energía. Hay que ser más estratégico con las carreras que se hacen. Supongo que no tendré que adaptarme. He jugado aquí a más de 30 grados y siento que me he adaptado».
Continuó diciendo: «Lo único que puedo hacer es seguir marcando goles. Eso me da la mejor oportunidad posible. Podría ser mi última oportunidad. Se trata de lo que sea mejor para el país; el entrenador elegirá el equipo y hay que respetarlo.
Me siento mucho más en forma y las estadísticas hablan por sí solas. Mis estadísticas de carrera también son altas. No quiero quedarme sentado y relajarme; estoy trabajando más duro y mis estadísticas lo demuestran. Estoy ayudando a los que me rodean. Él tendría un goleador con ganas de jugar. Sí, tengo un gran sueldo, pero sigo queriendo rendir bien, no es momento de sentarse y relajarse. Quiero intentar conseguir grandes cosas».
¿Quién acompañará a Kane en la delantera de Inglaterra en la Copa del Mundo de 2026?
Toney marcó 30 goles la temporada pasada, incluidos 23 en la Liga Profesional Saudí, y ya lleva 28 en la presente. Harry Kane será la opción preferida de Inglaterra para ocupar el puesto de delantero centro en la Copa del Mundo de 2026, pero se ha sugerido que Tuchel debería llevar a dos delanteros centrales más, con Toney en la mezcla junto a Ollie Watkins, Dominic Solanke, Danny Welbeck y Dominic Calvert-Lewin.
