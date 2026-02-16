La última de las siete internacionalidades de Toney con Inglaterra la consiguió en junio de 2025, cuando salió del banquillo en los últimos minutos de un partido amistoso contra Senegal en el City Ground. Esa es la única vez que ha jugado con Tuchel.

Podría entrar en los planes para intentar alcanzar la gloria mundial en Norteamérica, y Toney añadió lo que aportaría a los planes de los Tres Leones: «Significaría mucho [ir al Mundial]. Nunca he jugado un Mundial. Sería un sueño; todo el mundo sueña con eso. Si lo ganáramos, sería algo muy grande para el país. Uno tiene visiones de lo que podría pasar. Si se hiciera realidad, sería una bendición.

«Quizás [podría aportar una ventaja debido al calor]. Hay grandes jugadores en la plantilla y algunos de los mejores delanteros ingleses, así que supongo que todos tendrán una oportunidad, ya que todos podrán adaptarse al calor, pero se puede decir que yo estoy un poco más acostumbrado que otros. Es difícil porque tienes que cambiar ligeramente tu juego. No puedes correr como un loco porque, de lo contrario, te quedas sin energía. Hay que ser más estratégico con las carreras que se hacen. Supongo que no tendré que adaptarme. He jugado aquí a más de 30 grados y siento que me he adaptado».

Continuó diciendo: «Lo único que puedo hacer es seguir marcando goles. Eso me da la mejor oportunidad posible. Podría ser mi última oportunidad. Se trata de lo que sea mejor para el país; el entrenador elegirá el equipo y hay que respetarlo.

Me siento mucho más en forma y las estadísticas hablan por sí solas. Mis estadísticas de carrera también son altas. No quiero quedarme sentado y relajarme; estoy trabajando más duro y mis estadísticas lo demuestran. Estoy ayudando a los que me rodean. Él tendría un goleador con ganas de jugar. Sí, tengo un gran sueldo, pero sigo queriendo rendir bien, no es momento de sentarse y relajarse. Quiero intentar conseguir grandes cosas».