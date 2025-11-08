El futuro de Marc Bernal: el centrocampista del Barcelona considera un traslado en enero por temor a la falta de tiempo de juego tras recuperarse de una lesión
Bernal regresa tras más de un año lesionado
Después de emerger a través del sistema juvenil del Barcelona al comienzo de la temporada pasada, la temporada de Bernal se truncó cruelmente después de que sufriera una grave lesión de rodilla en la victoria de su equipo por 2-1 en La Liga sobre el Rayo Vallecano en agosto de 2024.
Sin embargo, después de 382 días en el banquillo, el Barcelona declaró que Bernal estaba en forma nuevamente el 13 de septiembre y el prodigio nacido en Berga tuvo el regreso perfecto al registrar una asistencia en la victoria por 6-0 del Blaugrana sobre Valencia un día después, con Fermin Lopez, Raphinha y Robert Lewandowski anotando todos un doblete en el Estadi Johan Cruyff.
- Getty Images Sport
Un informe afirma que el centrocampista está considerando un préstamo en enero
Con ganas de asegurarse de que no vuelva demasiado pronto, Bernal ha hecho solo tres apariciones más para el Barcelona esta temporada: contra el Real Oviedo en la liga y contra el Paris Saint-Germain y el Olympiacos en la Liga de Campeones.
Y en un nuevo informe de la publicación española Mundo Deportivo, se informa que Bernal está considerando todas sus opciones antes de la apertura de la ventana de transferencias de enero en menos de dos meses. El informe afirma que, si bien el equipo de Hansi Flick no planea permitir que Bernal se vaya, se cree que el joven está considerando un movimiento de préstamo en su intento por ganar más minutos.
Bernal excluido de la convocatoria de la Sub-21 de España
Bernal también ha sido excluido de la selección sub-21 de España antes del próximo parón internacional, con el entrenador David Gordo citando la falta de tiempo de juego como razón para su exclusión.
“Marc es uno de los nuestros, pero no está en una situación cómoda en este momento”, dijo Gordo. “Está teniendo muy poco tiempo de juego. Y hemos traído al equipo que pensamos que mejor nos ayudará a conseguir seis puntos cruciales para nuestra posición en la liga.”
La selección sub-21 de España se está preparando para enfrentarse a San Marino y Rumanía en sus próximos dos partidos clasificatorios para el Campeonato Europeo el viernes 14 de noviembre y el martes 18 de noviembre respectivamente. El equipo de Gordo está actualmente invicto en la clasificación, habiendo ganado sus tres primeros partidos en el Grupo A.
El coprotagonista del Barça, Yamal, regresa a la convocatoria de la selección española
Un jugador del Barcelona que representará a su país durante el parón internacional es Lamine Yamal, quien ha sido convocado para el doble enfrentamiento de España contra Georgia y Turquía. El extremo fue dejado fuera de la convocatoria de La Roja para sus clasificatorios al Mundial contra Georgia y Bulgaria en octubre después de que el Barcelona dijera que su lesión de pubalgia había resurgido.
Sin embargo, el seleccionador de España Luis de la Fuente no tuvo reparos en volver a convocar a Yamal, diciendo: "Creo que la respuesta es obvia. Vi su último partido [contra el Club Brujas], y creo que está en perfectas condiciones.
“Su entrenador [Flick] dijo que estaba listo para jugar. Está volviendo a ser el jugador que siempre ha sido, y celebramos eso. Se quedará con nosotros mientras lo consideremos apropiado.
"Viendo el partido el otro día, Lamine está en forma para jugar. Tenemos dos partidos muy importantes y necesitamos alinear a nuestros mejores jugadores. Tenemos dos partidos de suma importancia para clasificar al Mundial, las apuestas son enormes y queremos a los mejores jugadores con nosotros.”
- Getty Images Sport
Flick apoya a Barcelona para mejorar contra Celta de Vigo el domingo
Antes del parón internacional, el Barcelona se enfrenta al Celta de Vigo en la liga el domingo por la noche. Queda por ver si Bernal tendrá la oportunidad de impresionar mientras el equipo de Flick busca recuperarse de su empate 3-3 con el equipo belga Club Brugge en la Liga de Campeones el miércoles.
Después del partido, Flick respaldó a sus pupilos del Barcelona -que también están a cinco puntos de sus acérrimos rivales, el Real Madrid, en La Liga- para ofrecer una actuación mucho mejor contra el Celta, diciendo: "Tenemos que seguir trabajando. No estamos en nuestro mejor momento, pero debemos mantenernos positivos.
“Podremos volver a nuestro mejor nivel cuando tengamos de regreso a jugadores como Raphinha, Pedri y Joan Garcia. Somos el Barça y queremos ser intensos con y sin el balón. Tenemos la oportunidad de hacerlo mejor contra el Celta.”