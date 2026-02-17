Goal.com
Referee problem GFXGetty/GOAL
El fútbol necesita resolver su problema con el arbitraje RÁPIDAMENTE, incluso si eso significa deshacerse del VAR

Un fin de semana normal de arbitraje, eso es todo lo que pedimos. Nunca sucederá. Al menos no en la situación actual, porque si la cuarta ronda de la FA Cup nos ha enseñado algo, es que la ausencia del VAR definitivamente no significa una ausencia de controversia. Solo la primera mitad del partido entre el Aston Villa y el Newcastle fue un argumento convincente para seguir utilizando la tecnología en las decisiones de fuera de juego y las reclamaciones de penaltis.

Mientras tanto, en Italia, lo único en lo que casi todos los que vieron el polémico Derby d'Italia estuvieron de acuerdo fue en que las vergonzosas escenas que se vivieron dentro y fuera del campo se habrían evitado si el VAR hubiera podido intervenir en la segunda tarjeta amarilla, que tuvo un impacto enorme en el partido y en la lucha por el título de la Serie A.

En consecuencia, ya se habla de que la International Football Association Board (IFAB) modifique las reglas del juego a tiempo para la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, si eso es algo positivo es muy discutible, porque, aunque mucha gente quiere que el VAR intervenga menos en los partidos, o incluso que se elimine por completo, otros temen que el nivel arbitral haya bajado tanto que los árbitros se perderían sin la ayuda del vídeo.

Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué pasará ahora? ¿Y qué papel deben desempeñar los entrenadores y los jugadores para facilitar la vida a los árbitros?

  • Barcelona Atletico MadridGetty Images

    «Es un desastre».

    La introducción del VAR debería haber sido positiva para el fútbol, que se había quedado rezagado con respecto a muchos otros deportes rivales en lo que respecta al uso eficaz de la tecnología para corregir errores evidentes. De hecho, era muy fácil determinar si el balón había cruzado la línea.

    Roberto Rosetti, director general de arbitraje de la UEFA, declaró la semana pasada en Bruselas: «Hace ocho años, vine a Londres y discutimos lo que significa el VAR. Hablamos de errores claros, porque la tecnología funciona muy bien en las decisiones objetivas. En las decisiones objetivas, es fantástica.

    Pero la evaluación subjetiva es más difícil. Por eso empezamos a hablar de «errores claros y evidentes», con pruebas claras. Y creo que tenemos que volver a hablar de esto en nuestras reuniones al final de la temporada, porque no podemos seguir por este camino de intervención microscópica del VAR». Sin embargo, en ese sentido, ya es demasiado tarde.

    El tiempo que se dedica a las decisiones subjetivas de las que hablaba Rosetti roza ya lo ridículo. Como señaló el italiano a The Guardian, «cuando ves la situación a cámara superlenta, puedes encontrar muchas cosas».

    Como han argumentado repetidamente los entrenadores y los expertos, algunas jugadas parecen mucho peores en las repeticiones que en la realidad. También hay una frustración creciente por la aparente falta de coherencia, ya que un contacto menor en el área da lugar a penaltis una semana, pero no la siguiente.

    Sin embargo, lo que realmente enfurece es que los fueras de juego ni siquiera son una cuestión clara con el VAR. Por ejemplo, en la semifinal de la Copa del Rey del jueves pasado entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, el árbitro asistente de vídeo tardó nada menos que siete minutos en decidir que el gol de Pau Cubarsi debía ser anulado por fuera de juego.

    «Es un desastre», se quejó después el entrenador del Barça, Hansi Flick. « ¿Tienen que esperar siete minutos? ¡Venga ya! Cuando vi esta situación, estaba claro que no había fuera de juego. Pero si encuentran algo en esos siete minutos, vale, de acuerdo, pero entonces díganoslo. No hay comunicación. Esto es muy malo».

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    «No es justo».

    La falta de comunicación es sin duda un problema. Cuando los equipos de la Premier League votaron 19-1 a favor de mantener el VAR en 2024, lo hicieron bajo el acuerdo de que el proceso de toma de decisiones sería más breve y transparente, tanto para los jugadores y entrenadores como para los aficionados en el estadio.

    Sin embargo, las decisiones siguen sin explicarse adecuadamente en ocasiones y la confusión resultante está dando lugar a teorías conspirativas muy poco útiles, con el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y el centrocampista Rodri ahora claramente convencidos de que los árbitros de la Premier League tienen un problema con su éxito sostenido durante la última década.

    «Sé que hemos ganado demasiado y que la gente no quiere que ganemos, pero el árbitro tiene que ser neutral», declaró Rodri tras el empate 2-2 de este mes en Tottenham. «No es justo porque trabajamos muy duro. Cuando todo termina, te sientes frustrado».

    La acusación de Rodri de que existe una agenda contra el City es obviamente una tontería, porque prácticamente todos los equipos de Inglaterra —y del resto de Europa— han sido víctimas de múltiples decisiones polémicas en los últimos ocho años. Sin embargo, existe una sensación cada vez mayor de que el VAR ha contribuido en realidad a una disminución del nivel del arbitraje, ya que se ha llegado a depender excesivamente de la ayuda tecnológica.

  • Aston Villa v Newcastle United - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    «El daño que ha causado el VAR»

    Durante los primeros 45 minutos del partido de la FA Cup entre el Villa y el Newcastle, se concedió un gol en fuera de juego de Tammy Abraham, los árbitros dictaminaron inexplicablemente que Lucas Digne había tocado el balón con la mano fuera del área, a pesar de que se encontraba dos metros dentro de ella, y este último también se libró de lo que debería haber sido una tarjeta roja directa por una entrada imprudente. Si hubiera habido VAR, habría intervenido en los tres casos, por lo que el entrenador del Villa, Unai Emery, consideró que el partido demostró que el uso de la tecnología es «necesario para ayudar a los árbitros». Alan Shearer, sin embargo, argumentó que en realidad les está perjudicando.

    «Si alguna vez se necesitaba una prueba del daño que el VAR ha causado a los árbitros, creo que el sábado es un gran ejemplo de ello», argumentó el exdelantero del Newcastle en Match of the Day Live. «Estos chicos parecen aterrorizados a la hora de tomar una decisión porque no tienen un colchón de seguridad. Para mí, [las decisiones de los árbitros] están empeorando».

    Sin embargo, el exárbitro de la Premier League Graham Scott refutó posteriormente la idea de que los árbitros se estén «escondiendo detrás del VAR».

    «Realmente no creo que eso sea justo», dijo en el programa Wayne Rooney Show. «Obviamente, trabajo estrechamente con ellos y los conozco, y no son así. No es así como funcionan sus mentes, ni cómo funcionan sus procesos.

    He pasado la mitad de mi carrera con el VAR y la otra mitad sin él, al revés, claro, primero sin él. Y luego, cuando estaba en la Premier League, seguía bajando a la Championship con bastante frecuencia. Así que estás dentro y fuera, dentro y fuera. Y tus procesos siguen siendo esencialmente los mismos.

    «Sin embargo, lo que ha cambiado es que con el VAR no tienes ese momento en un partido en el que sabes que has cometido un error realmente grande y ahora tienes que resetear y volver a empezar, porque el VAR básicamente lo ha corregido por ti diciéndote que vayas a mirar otra vez y cambies tu decisión. O te han dicho que no es un error claro y evidente, por lo que puedes salir del campo pensando: "En realidad, habría sido mejor pitar penalti o no pitarlo, o conceder el gol", o lo que sea, pero al menos el VAR ha confirmado que no ha sido una decisión terrible.

    «Así que siento simpatía y empatía [por los árbitros] porque he estado en esa situación, todos cometemos esos errores y, a veces, cuando lo ves de nuevo, no puedes creer lo que estás viendo. Piensas: "¿Cómo he podido equivocarme?"».

    Esa misma pregunta se la hizo Federico La Penna después del Derby d'Italia en San Siro el sábado por la noche.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    «El VAR tendrá que cambiar».

    Apenas tres minutos antes del descanso en Milán, Alessandro Bastoni superó a Pierre Kalulu antes de tirarse al suelo, lo que llevó a La Penna a mostrar al defensa de la Juventus una segunda tarjeta amarilla por un supuesto tirón de la camiseta. En realidad, la segunda tarjeta amarilla debería haber sido para Bastoni por su patético acto de simulación.

    Kalulu se quedó incrédulo y pidió la intervención del VAR, sin saber que no estaba permitido. Como era de esperar, se produjo un gran revuelo, y los directivos de la Juventus Giorgio Chiellini y Damien Comolli bajaron de la grada para enfrentarse a La Penna en el túnel mientras este se dirigía al vestuario en el descanso.

    Obviamente, la polémica no terminó ahí, ya que Chiellini pidió la dimisión de Gianluca Rocchi, presidente de la asociación de árbitros de Italia.

    «No podemos hablar de fútbol después de lo que ha pasado hoy», declaró el exdefensa de la Juventus a Sky Sport Italia. «Hoy ha ocurrido algo totalmente inaceptable, da igual si nos pasa a nosotros o a otros, y a partir de mañana probablemente habrá que cambiar el VAR, porque no es aceptable que se sigan cometiendo tantos errores incluso en partidos importantes como este.

    Llevamos intentando decir desde el comienzo de la temporada que el nivel arbitral no está a la altura. No sé si no están bien formados, si no están a la altura, sea cual sea la razón, el hecho es que los árbitros no están a la altura de la Serie A y, por desgracia, este es el espectáculo que hemos mostrado hoy al resto del mundo.

    Le ha pasado a muchos equipos esta temporada, tenemos que cambiar, no podemos seguir postergando las cosas como siempre hacemos en el fútbol italiano. La semana pasada se quejó Daniele De Rossi, antes que él Gian Piero Gasperini y Antonio Conte, así que no somos los primeros ni los últimos. Es evidente que algo no funciona y una de las primeras cosas que podemos hacer es cambiar el protocolo».

    Sin embargo, un cambio de cultura sería igual de beneficioso, si no más.

  • Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty

    «Intentan todo lo posible para engañarnos».

    Según Rocchi, La Penna estaba «mortificado» por su error, pero no estaba dispuesto a aceptar las críticas al árbitro sin más, sobre todo porque La Penna había sido objeto de las ya habituales amenazas de muerte en Internet inmediatamente después del partido.

    «No es el único que se equivocó, porque hubo una simulación clara», declaró Rocchi a la ANSA. « La última de una larga serie en una liga en la que intentan todo lo posible para engañarnos».

    Era un argumento increíblemente válido, porque Bastoni no solo había engañado al árbitro para que expulsara a Kalulu, sino que también lo había celebrado, lo que se convirtió en la imagen más memorable de toda la noche.

    El defensa del Inter había mostrado al mundo la verdadera cara del fútbol moderno, el lado feo del «deporte rey», y aunque los insultos que recibió fueron excesivos, simplemente no había forma de defender sus acciones. Sin embargo, el entrenador del Inter, Christian Chivu, lo intentó afirmando ridículamente que Kalulu había obstaculizado a Bastoni, mientras que otros simplemente disfrutaron de la innegable y deliciosa ironía de que la Juventus se quejara de las decisiones arbitrales.

    Pero esto también es una parte importante del problema: se culpa a los árbitros por no tratar adecuadamente las simulaciones, y no a los autores o incluso a los facilitadores, que están haciendo que un trabajo difícil sea casi imposible. «Nunca nos han ayudado», dijo Rocchi, «pero nos han complicado las cosas».

    Es imposible no estar de acuerdo. Hay innumerables ejemplos de engaño y evasión, desde el famoso guiño de Pedri a sus compañeros tras conseguir una falta inexistente en los últimos minutos del tiempo reglamentario de la semifinal de la Liga de Campeones de la temporada pasada en el Inter, hasta la posterior petición a la UEFA de que investigara al árbitro Szymon Marciniak por su gestión del partido, hasta José Mourinho lanzando una avalancha de insultos a Anthony Taylor en el aparcamiento tras la derrota de la Roma en la final de la Europa League de 2023 ante el Sevilla, lo que provocó que el inglés fuera insultado verbalmente delante de su familia al día siguiente.

    Guardiola incluso acusó vergonzosamente a Farai Hallam de intentar hacerse famoso en su debut en la Premier League en el partido del mes pasado entre el Manchester City y el Wolverhampton, al convertirse en el primer árbitro de la máxima categoría en mantener su decisión original después de que el VAR le pidiera que revisara una mano, lo que solo suscitó la pregunta: ¿por qué alguien querría ser árbitro hoy en día?

  • Eddie Howe Newcastle 2025-26Getty Images

    Girar

    Lo triste es que, tal y como están las cosas, el arbitraje solo va a convertirse en un tema aún más polémico en las próximas semanas y meses, porque mucha gente todavía no tiene claro cuál es su postura al respecto.

    «Estoy muy dividido porque el juego es mejor sin el VAR en términos de emoción y espectáculo para los aficionados y para nosotros cuando vivimos un momento en directo», admitió el entrenador del Newcastle, Eddie Howe, el sábado en Villa Park. «Pero da resultados precisos . Hace que el juego sea más preciso en términos de toma de decisiones. Hay que respetar esos momentos. Valen su peso en oro».

    Y este es el quid de la cuestión. El VAR se introdujo porque se cometían demasiados errores monumentales y costosos en un juego que se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares. En el mundo del fútbol, caracterizado por una mala gestión financiera, el descenso, o incluso no clasificarse para la Liga de Campeones, puede tener consecuencias desastrosas para un club. Básicamente, hay tanto en juego que no se pueden tolerar errores flagrantes.

    Sin embargo, el VAR sigue estando lejos de ser perfecto, ya que la tecnología sigue siendo operada por seres humanos y muchas de las decisiones que se revisan están abiertas a diferentes interpretaciones.

    Por lo tanto, parece que lo mejor, al menos por ahora, sería reducir el uso del VAR, ya que existe una posibilidad muy real de que se produzcan retrasos incesantes en la próxima Copa del Mundo. Por supuesto, dar un paso tan drástico ahora requeriría el apoyo casi universal de todas las partes interesadas en el fútbol, y eso no parece que vaya a suceder en un futuro próximo.

    «A veces pensaba que era mejor sin VAR y otras veces creo que el VAR nos ayuda a tener un juego más justo», admitió recientemente Guardiola. «Así que, sinceramente, no lo sé».

    Lo que sí sabemos, sin embargo, es que los árbitros necesitan ayuda, y si no la van a obtener del VAR, entonces los jugadores, los entrenadores, los aficionados y la prensa deben poner de su parte aceptando un aumento de los errores y poniendo fin al engaño, la demonización y las amenazas de muerte que están amargándoles la vida.

