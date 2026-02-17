El fútbol necesita resolver su problema con el arbitraje RÁPIDAMENTE, incluso si eso significa deshacerse del VAR

Durante los primeros 45 minutos del partido de la FA Cup entre el Villa y el Newcastle, se concedió un gol en fuera de juego de Tammy Abraham, los árbitros dictaminaron inexplicablemente que Lucas Digne había tocado el balón con la mano fuera del área, a pesar de que se encontraba dos metros dentro de ella, y este último también se libró de lo que debería haber sido una tarjeta roja directa por una entrada imprudente. Si hubiera habido VAR, habría intervenido en los tres casos, por lo que el entrenador del Villa, Unai Emery, consideró que el partido demostró que el uso de la tecnología es «necesario para ayudar a los árbitros». Alan Shearer, sin embargo, argumentó que en realidad les está perjudicando.

«Si alguna vez se necesitaba una prueba del daño que el VAR ha causado a los árbitros, creo que el sábado es un gran ejemplo de ello», argumentó el exdelantero del Newcastle en Match of the Day Live. «Estos chicos parecen aterrorizados a la hora de tomar una decisión porque no tienen un colchón de seguridad. Para mí, [las decisiones de los árbitros] están empeorando».

Sin embargo, el exárbitro de la Premier League Graham Scott refutó posteriormente la idea de que los árbitros se estén «escondiendo detrás del VAR».

«Realmente no creo que eso sea justo», dijo en el programa Wayne Rooney Show. «Obviamente, trabajo estrechamente con ellos y los conozco, y no son así. No es así como funcionan sus mentes, ni cómo funcionan sus procesos.

He pasado la mitad de mi carrera con el VAR y la otra mitad sin él, al revés, claro, primero sin él. Y luego, cuando estaba en la Premier League, seguía bajando a la Championship con bastante frecuencia. Así que estás dentro y fuera, dentro y fuera. Y tus procesos siguen siendo esencialmente los mismos.

«Sin embargo, lo que ha cambiado es que con el VAR no tienes ese momento en un partido en el que sabes que has cometido un error realmente grande y ahora tienes que resetear y volver a empezar, porque el VAR básicamente lo ha corregido por ti diciéndote que vayas a mirar otra vez y cambies tu decisión. O te han dicho que no es un error claro y evidente, por lo que puedes salir del campo pensando: "En realidad, habría sido mejor pitar penalti o no pitarlo, o conceder el gol", o lo que sea, pero al menos el VAR ha confirmado que no ha sido una decisión terrible.

«Así que siento simpatía y empatía [por los árbitros] porque he estado en esa situación, todos cometemos esos errores y, a veces, cuando lo ves de nuevo, no puedes creer lo que estás viendo. Piensas: "¿Cómo he podido equivocarme?"».

Esa misma pregunta se la hizo Federico La Penna después del Derby d'Italia en San Siro el sábado por la noche.