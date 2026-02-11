Getty Images
El furioso joven prodigio del Manchester United, JJ Gabriel, se pronuncia tras recibir una tarjeta roja directa en los cuartos de final de la copa.
El joven prodigio del Manchester United expulsado
El equipo sub-18 del Manchester United se impuso por 4-3 el martes en su partido de cuartos de final de la Premier League U18 Cup contra el West Brom, pero el partido se vio algo empañado por la expulsión de Gabriel. El jugador de 15 años está considerado como uno de los talentos más prometedores de la cantera del club y ya ha entrenado con el primer equipo esta temporada. También ha jugado en Old Trafford en la actual campaña y parecía sentirse como en casa en el famoso estadio, marcando el gol de la victoria en un partido de la FA Youth Cup contra el Peterborough. Sin embargo, ahora ha sido noticia por motivos negativos tras ser expulsado contra los Baggies. La tarjeta roja también conlleva una posible sanción de tres partidos para Gabriel, lo que significa que podría quedarse fuera durante un tiempo.
Gabriel se enfurece por la decisión.
Gabriel se indignó por la decisión en las redes sociales. Publicó un vídeo del incidente en las historias de Instagram con la leyenda: «¿Cómo puede ser esto una tarjeta amarilla, y mucho menos una roja? ¿Cómo?».
Se espera que el Manchester United recurra la tarjeta roja.
Según BBC Sport, se espera que el Manchester United recurra la decisión. El jugador, de 15 años, se enfrenta actualmente a una sanción de tres partidos que le impediría jugar con el United contra el Oxford United el 18 de febrero en la quinta ronda de la FA Youth Cup, así como en los partidos de la Premier League Sub-18 contra el Manchester City y el Wolverhampton Wanderers con el equipo de Darren Fletcher.
Gabriel «tiene un futuro muy prometedor».
Gabriel solo tiene 15 años, pero ya está causando sensación en las categorías inferiores del Manchester United y ha recibido muchos elogios. Su antiguo entrenador, Rubén Amorim, también lo convocó para entrenar con el primer equipo y compartió su opinión sobre este joven prodigio. «Como todo el mundo, sé que es un chico con mucho talento», afirmó. «Intentamos seleccionar para los entrenamientos a jugadores con talento, no solo para que yo los vea de cara al futuro, sino para que ellos sientan lo que significa estar en el primer equipo, las dificultades de jugar contra nuestros defensas, la dificultad y el ritmo de nuestros entrenamientos. Si podemos aprovechar cada entrenamiento para mostrar a los chicos lo que tienen que hacer para estar aquí, es importante, no solo para JJ, sino para todos».
La leyenda del club, Wayne Rooney, también ha dado su opinión después de ver a Gabriel jugar junto a su hijo mayor, Kai. En The Wayne Rooney Show, dijo: «Hay un joven en el Manchester United que se parece mucho a él. JJ Gabriel, creo que tiene millones de seguidores y está en el mismo equipo que mi hijo. Lo he visto crecer y desarrollarse, y es un jugador fantástico. Tiene un futuro muy prometedor».
¿Qué viene después?
Gabriel ahora se enfrenta a una espera angustiosa para ver si el Manchester United puede apelar con éxito la expulsión. Si no es así, se verá obligado a ver a su equipo desde la banda durante las próximas semanas.
Traducido automáticamente por GOAL-e
