El exjugador del Barcelona Dani Alves compra y jugará en un club portugués en un sorprendente regreso al fútbol a los 42 años, nueve meses después de que se revocara su condena por violación
Alves listo para adquirir equipo portugués
Según ESPN, Alves ha “finalizado los detalles para adquirir el club portugués de tercera división Sporting Clube de Sao Joao de Ver”. Se informa que el lateral altamente condecorado, que una vez destacó en equipos como Sevilla, Barca, Juventus y Paris Saint-Germain, está dispuesto a firmar un contrato de juego por seis meses.
El veterano sudamericano no ha participado en un partido competitivo desde enero de 2023, cuando su contrato con el equipo mexicano Pumas UNAM fue rescindido tras su arresto por cargos de agresión sexual.
- AFP
Condena de Alves revocada por el tribunal catalán
Alves fue encarcelado y estuvo tras las rejas entre el 20 de enero de 2023 y marzo de 2024. Fue liberado bajo fianza después de que se pagara una fianza de €1 millón, a la espera del resultado de una apelación. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aceptó por unanimidad su apelación, determinándose que había “insuficiente evidencia” para descartar la presunción de inocencia de Alves.
El tribunal dijo que el fallo original “contiene, a lo largo del razonamiento, una serie de vacíos, inexactitudes, inconsistencias y contradicciones respecto a los hechos, la valoración legal y sus consecuencias. El relato de la denunciante, que debería haber sido objeto de un mayor escrutinio, no ha sido comparado con la evidencia de huellas dactilares y biológica, que apoyan el argumento de la defensa.”
- Getty
El exjugador del Barcelona Alves está listo para jugar otra vez
Se levantaron todas las restricciones sobre Alves, incluyendo una prohibición de viajar y una orden de restricción. Su abogada, Ines Guardiola, dijo en ese momento: “Alves está muy feliz. Es inocente, eso se ha demostrado. La justicia ha hablado.”
Alves ganó seis títulos de La Liga, tres coronas de la Liga de Campeones y el Mundial de Clubes de la FIFA con el Barcelona. Se capturaron títulos nacionales en Italia y Francia con Juve y PSG, mientras que un par de victorias en la Copa de la UEFA se disfrutaron con el Sevilla. Alves también se convirtió en ganador de una medalla de oro olímpica a la edad de 38 años en 2021.
Tras su liberación de prisión, Alves ha estado, según ESPN, trabajando “detrás de escena en el fútbol, especialmente en Europa, como agente, pero siempre con la idea de volver al campo de juego y eventualmente obtener su certificado de entrenador”.
Ha estado trabajando en un programa de acondicionamiento físico individual y “cree que solo necesita 30 días para recuperar la forma física de partido y estar disponible para su nuevo equipo”. Un nuevo desafío está listo para ser abrazado en Portugal.
Vinicius Jr ya involucrado con club portugués
ESPN informa que "tiene el apoyo de un grupo de inversores brasileños para finalizar la compra de Sporting Clube de Sao Joao de Ver, un club con sede en la región de Aveiro". El club actualmente cuenta con otros tres jugadores brasileños en su plantilla, incluido el ex extremo del Palmeiras Washington.
Si se completa un acuerdo en Aveiro, entonces Alves seguirá los pasos de su compatriota Vinicius Junior al adquirir un club de fútbol portugués. El astro del Real Madrid es inversor en el consorcio que compró Alverca a principios de año.
En el momento de realizarse ese acuerdo, eran un equipo de segunda división, pero aseguraron el ascenso al final de la campaña 2024-25. Ahora ocupan una posición respetable en la mitad de la tabla en la Liga de Portugal y están por delante de equipos establecidos como Rio Ave y Santa Clara. Alves espera disfrutar de un nivel de éxito similar con su nuevo emprendimiento.