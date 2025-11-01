El exjugador del Arsenal Aaron Ramsey rescinde contrato con el club mexicano Pumas tras la desolación por perder a su querido perro mientras el centrocampista comienza la búsqueda de un nuevo club
La aventura en México termina temprano
Ramsey se unió al club mexicano Pumas en julio con un contrato de un año, convirtiéndose en el primer jugador británico de alto perfil en competir en la Liga MX. El movimiento siguió a su salida del club de su infancia, Cardiff City, donde había servido brevemente como entrenador interino, pero no pudo ayudar a los Bluebirds a evitar el descenso a la League One. El tiempo de Ramsey en la Ciudad de México estuvo plagado de problemas persistentes de lesiones y acondicionamiento físico, y anotó solo una vez en sus seis apariciones para Auriazul. La difícil etapa del galés se vio aún más complicada por una prueba personal cuando el perro de su familia desapareció en octubre.
- Getty Images Sport
La mascota de la familia desaparece
Ramsey perdió a su amado beagle después de que el perro de 10 años desapareciera cerca de un refugio en Guanajuato, Ramsey ofreció una sustancial recompensa de £15,000 ($19.7k) por su regreso seguro, pero la búsqueda resultó infructuosa, dejando al jugador y a su familia desconsolados y con muchas preguntas sin respuesta. Según los informes, el impacto emocional dejó a Ramsey "completamente distraído" y contribuyó a su salida del equipo.
Escrito en la pared
Tras el reciente empate 1-1 de los Pumas contra el Club León, el entrenador Efraín Juárez abordó la prolongada ausencia de Ramsey y admitió que había una serie de problemas en torno al tiempo de Ramsey en México. Dijo: "Lo estamos monitoreando. Lo dije el miércoles: veamos qué pasa en los próximos días. Está lidiando con su situación, que todos conocemos, relacionada con su perro. Además, hubo un problema antes de que se fuera durante el parón de la FIFA. Así que, tendremos que esperar y ver qué pasa en los próximos días".
- Getty Images Sport
'Un jugador que admiro enormemente'
Ramsey, de 34 años, hizo un esperado regreso a la selección de Gales para los recientes partidos internacionales y demostró al entrenador Craig Bellamy que todavía tiene la capacidad para rendir a nivel de élite, a pesar de sus años avanzados.
Bellamy dijo: "Está en forma y no había tenido ese lujo con él. Cuando miro hacia atrás en ese primer partido, fue inmenso. Tiene la mente y eso nunca se va a ir. Tenemos piernas a su alrededor que realmente podrían beneficiarse de su tipo de perfil. Lo que he visto es un jugador que, cuando está en forma, todavía tiene mucho que ofrecer en la forma en que jugamos. Es un jugador que admiro enormemente. A medida que envejecemos, todos tenemos que manejarnos, y probablemente ganemos más experiencia al ser capaces de manejarnos. Pero al mismo tiempo, su club ha trabajado mucho con él en eso también, lo cual es brillante para nosotros. También hemos tenido a alguien allá y hemos tenido sus datos de vuelta, cómo está entrenando, y todo fue positivo. Así que, realmente solo ha sido buenas noticias para nosotros."
Ramsey ahora estará considerando sus opciones tras regresar al Reino Unido. Pasó 11 años con los Gunners, jugando más de 350 partidos y ganando la FA Cup tres veces, anotando goles ganadores en dos finales (2014 y 2017). En 2019, firmó un contrato lucrativo con los gigantes italianos de la Juventus, donde ganó un título de la Serie A en su primera temporada. Un período de préstamo en el Rangers de Escocia siguió en 2022, y luego se unió al club francés Niza antes de regresar al Cardiff City para un segundo período permanente en 2023, dejándolo finalmente por Pumas a principios de este año.