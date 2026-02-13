Getty
Traducido por
El exdelantero del Liverpool Darwin Núñez, brutalmente expulsado de la plantilla del Al-Hilal tras la llegada de Karim Benzema
Núñez se mudó a Arabia Saudí como ganador del título de la Premier League.
El delantero sudamericano Núñez se mudó a Oriente Medio por 46 millones de libras (63 millones de dólares) durante el verano de 2025, tras haber luchado por dar lo mejor de sí mismo de forma regular durante tres temporadas en Anfield, donde anotó 40 goles en 143 partidos con el gigante de la Premier League.
Abandonó Merseyside con un título de la máxima categoría inglesa, pero estaba listo para un nuevo reto tras firmar un lucrativo contrato en Arabia Saudí. Ese sueño se ha convertido rápidamente en una pesadilla para el delantero de 26 años.
- Getty
Núñez y Mari, descartados de la plantilla del Al-Hilal
La llegada de Núñez al Al-Hilal fue recibida con gran entusiasmo, ya que se esperaba que su enigmático talento prosperara en Riad. Cuenta con siete goles en 23 partidos. Sin embargo, en las próximas semanas tendrá poco tiempo de juego.
Esto se debe a que Núñez ha sido excluido de la plantilla del Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí. Los equipos solo pueden inscribir a ocho jugadores extranjeros nacidos antes de 2003 en sus plantillas de 25 jugadores. El ganador del Balón de Oro, Benzema, ha ocupado una de esas plazas tras su fichaje por el Al-Ittihad.
Núñez aún puede competir en la Liga de Campeones de la AFC, pero se verá obligado a seguirla desde la barrera de forma habitual. Lo mismo puede decirse del exdefensa del Arsenal Pablo Mari, que tampoco entra en los planes del Al-Hilal para la segunda mitad de la temporada 2025-26.
El entrenador Simone Inzaghi ha dicho sobre la difícil selección: «La decisión fue difícil, pero ese es el trabajo de un entrenador. Toma muchas decisiones cada día, incluso en cada sesión de entrenamiento.
«Núñez y Pablo son buenos jugadores. Los quiero en todas las competiciones, pero conocemos las restricciones para inscribir a jugadores extranjeros. No pudimos inscribir a Marcos Leonardo como jugador nacido en Arabia Saudí. El tiempo era esencial y tomé la difícil decisión. Informé con calma a los jugadores excluidos de mi decisión».
El técnico italiano añadió sobre la incorporación de un goleador francés de probada eficacia: «Todo el mundo conoce a Benzema. Es un gran campeón. No necesita marcar un hat-trick para demostrar su potencial. Estamos contentos de tenerlo en el equipo, nos beneficia en todos los aspectos, no solo en el campo».
Mejor que Gyokeres: ¿Debería el Arsenal haber fichado a Núñez?
Núñez encontró una vía de escape en el Liverpool tras haber presionado inicialmente para que se produjera su traspaso durante el mercado de fichajes de enero de 2025. Bajó en la jerarquía ofensiva de los Reds bajo las órdenes de Arne Slot.
El excentrocampista del Liverpool Dietmar Hamann ha sugerido que el Arsenal debería haber intentado fichar a Núñez, en lugar de gastarse 55 millones de libras (75 millones de dólares) en el delantero sueco Viktor Gyokeres.
Ha declarado: «Creo que la temporada pasada todo el mundo se metió con Darwin Núñez, pero yo pensaba que Núñez habría sido perfecto para el Arsenal, un equipo que crea muchas ocasiones.
A pesar de todos sus defectos y de todas las ocasiones fáciles que falló, Núñez siempre ocupaba a dos o tres defensas con su físico y su velocidad. Si supiera rematar, probablemente sería el mejor jugador del mundo. Pero creo que para el Arsenal habría sido mucho más adecuado que Gyokeres.
No creo que sea uno de los mejores delanteros de Europa. Creo que es un goleador, pero tampoco creo que un goleador contra los mejores equipos sea suficiente, porque no creo que vaya a estar en posiciones en las que pueda marcar».
- Getty
Núñez presiona para volver a Europa
Gyokeres ha marcado 13 goles con el Arsenal esta temporada, lo que ha ayudado al equipo a situarse en lo más alto de la tabla de la Premier League, pero no vio puerta en el último partido, en el que los Gunners empataron 1-1 con el Brentford.
Por su parte, se dice que Núñez está sopesando sus opciones tras los rumores sobre su posible fichaje por el Fenerbahçe turco. Según se informa, está buscando volver a Europa tras tener dificultades para adaptarse a Oriente Medio.
Anuncios