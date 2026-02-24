Goal.com
El excelente rendimiento de Anthony Gordon en la Liga de Campeones es un buen augurio para las esperanzas de Inglaterra en el Mundial, ya que el extremo del Newcastle compite con Kylian Mbappé por el dominio goleador europeo

La campaña de Anthony Gordon en la Liga de Campeones 2025-26 es la mejor de cualquier goleador inglés en un club inglés en la historia de la competición. Eso es un hecho. Con sus cuatro goles para el Newcastle en la goleada por 6-1 al Qarabag la semana pasada, batió el récord de goles marcados por un inglés en un equipo de la Premier League en una sola temporada de la Liga de Campeones, con un total de 10 goles en nueve partidos. Ni siquiera Alan Shearer logró tal cifra con la famosa camiseta a rayas blancas y negras.

El Newcastle se ha asegurado su plaza en los octavos de final de la Liga de Campeones y, con Gordon en racha en el continente, confía en sus posibilidades de pasar al menos una ronda más, mientras se prepara para enfrentarse al Chelsea o al Barcelona. Puede que los Magpies no sean el único equipo que tiene algo que ganar con esta racha.

Inglaterra acude al Mundial de este verano como uno de los favoritos del torneo. Tras haber disputado dos finales y una semifinal en sus cuatro últimos grandes torneos, hay esperanza y confianza en que los Tres Leones pongan fin por fin a una de las sequías de títulos más infames del fútbol internacional. Gordon, a pesar de su irregular trayectoria en la Premier League, probablemente desempeñará un papel importante en su historia.

    Caída interna

    Antes del único gol del Newcastle en su derrota por 4-1 ante el Liverpool el 31 de enero, Gordon llevaba más de un año sin marcar un gol en juego en la Premier League. Esto dista mucho del jugador que se reveló durante su temporada de 2023-24, en la que marcó 10 goles en juego y dio otras tantas asistencias solo en la liga.

    Dicho esto, Gordon sigue siendo una pieza fundamental en el ataque de Eddie Howe. En parte, esto se debe a la falta de alternativas prolíficas tras la venta de Alexander Isak el verano pasado, pero Gordon supone una amenaza única por su velocidad, energía y capacidad para jugar por dentro o por la banda, por lo que es simplemente imprescindible.

    «Creo que la percepción a veces puede distorsionar un poco la realidad», dijo Gordon en enero. «Creo que las expectativas de la gente respecto a mí han crecido, y con razón, y me parece perfectamente bien. Pero sé que estoy haciendo lo correcto cada día. Intento hacer lo correcto, tanto si estoy en racha como si no estoy jugando tan bien.

    Intento dar lo mejor de mí y, a veces, el resultado está fuera de mi control. Siempre juego contra laterales derechos que son de élite, así que sé que la gente espera mucho de mí, pero ellos también son muy buenos jugadores y cobran muy bien por detenerme».

    La Champions League amenaza

    El rendimiento de Gordon en la Premier League es muy diferente al de la Champions League. Solo Kylian Mbappé, del Real Madrid, puede presumir de un mejor rendimiento goleador, con 13 tantos. Parte de ello puede deberse al mayor nivel competitivo y físico de la Premier League (véase también: el Tottenham terminó cuarto en la fase de liga), aunque Gordon sigue superando en goles a jugadores como Harry Kane y Erling Haaland.

    Otra característica que juega a favor de Gordon es su ansia por seguir marcando, incluso cuando los goles no llegan en la liga nacional. Tras marcar su cuarto gol contra el Qarabag gracias a un penalti, se le vio discutiendo con el capitán Kieran Trippier, que quería repartir la responsabilidad.

    «Entiendo la opinión de todos porque quiero que todos tengan éxito», explicó Gordon después del partido. «Somos un equipo, debemos estar juntos en esto. Pero yo soy delantero, soy el lanzador de penaltis, así que quiero marcar tantos goles como sea posible. Pero entiendo la opinión de todos y que las emociones se calienten.

    Los récords están bien, pero yo solo quiero marcar y ganar partidos. Al final, hemos ganado el partido de forma convincente, diría que ha sido nuestra mejor actuación de la temporada, y eso es más importante que los goles».

    Howe coincidió después del partido en que esto era realmente «muy positivo». «Momentos como ese se sacan de quicio; fue un asunto sin importancia», afirmó. «Fue estupendo que Anthony tuviera la determinación suficiente como para querer marcar en todo momento, y eso es lo que se espera de cualquier jugador, así que no tengo ningún problema con él».

    Interés de alto perfil

    A pesar de su falta de consistencia frente a la portería en la Premier League, Gordon sigue vinculado con fichajes a clubes de mayor prestigio. Sigue en el punto de mira del Liverpool, el equipo de su infancia, tras su fallido fichaje por este club en 2024, cuando el Newcastle tenía problemas con el PSR, pero finalmente optó por vender a Yankuba Minteh y Elliot Anderson, mientras que el Arsenal se ha barajado más recientemente como posible destino.

    «Es lo mismo de siempre. No he oído nada, quizá quieran decírmelo a mí antes de decírselo a ustedes (los medios de comunicación). He pasado por suficientes traspasos como para saber que todo eso son tonterías», respondió Gordon la semana pasada. «Estoy centrado en mí mismo y en el equipo, estoy centrado en el presente. Si miras demasiado lejos en el futuro, empiezas a rendir por debajo de tus posibilidades. Créeme, lo he hecho (antes) y no voy a volver a hacerlo ahora».

    El respaldo de Tuchel

    La versatilidad de Gordon le ha hecho muy popular entre el seleccionador inglés Thomas Tuchel, que le ha dado mucha importancia durante su primer año al frente de los Tres Leones.

    Tras el primer gol de Gordon en la victoria por 5-0 en Letonia en octubre, Tuchel declaró: «Creo que Anthony se merecía seguir en el equipo. Es un jugador directo, y creo que esa es su mayor fortaleza, ir al ataque una y otra vez. Tener esa repetición en su intensidad. Acumula carreras de alta intensidad, acumula metros en sprints y eso es muy, muy bueno.

    Es importante que conozca sus puntos fuertes y juegue exactamente en función de ellos. Ahora jugamos con una presión alta y él es importante contra el balón. Hoy ha sido muy preciso con el primer gol, que nos ha calmado los nervios, ha marcado la pauta y ha encauzado el partido en la dirección correcta. Así que, bien jugado otra vez. Otra buena actuación por su parte».

    Otras opciones de Inglaterra

    No hay muchas alternativas a Gordon en el flanco izquierdo de Inglaterra. Su rival más destacado para el puesto es Marcus Rashford, que está disfrutando de una buena temporada cedido por el Manchester United en el Barcelona. Sin embargo, como ha señalado Tuchel, Gordon es superior cuando se trata de correr a toda velocidad.

    En la Eurocopa 2024, los aficionados ingleses pidieron a gritos ver a Gordon debido a la ineficacia de Phil Foden en la izquierda, y la estrella del Manchester City corre el riesgo de perder su puesto en la selección de cara al Mundial de este año. Morgan Rogers, aunque suele jugar en la banda con el Aston Villa, ha sido utilizado como número 10 por Tuchel, con Jude Bellingham luchando por su puesto.

    Los jugadores del Arsenal Eberechi Eze y Noni Madueke pueden jugar en el lado preferido de Gordon, aunque se sienten más cómodos en otras posiciones, mientras que el compañero de Gordon en el Newcastle, Harvey Barnes, solo ha sido internacional en una ocasión, allá por 2020, y hasta el mes pasado se le relacionaba con un cambio de selección nacional a Escocia, tal ha sido su falta de éxito para volver a entrar en los planes de Inglaterra.

    El fútbol internacional se basa más en equipos que juegan con familiaridad y cohesión que en quién tiene más superestrellas. Con Tuchel de su lado, esto debería ser un buen augurio para las esperanzas de Gordon de llegar al Mundial.

    Se necesita un buen final de temporada.

    Las estadísticas de Gordon en la Premier League no han perjudicado sus posibilidades con la selección nacional, aunque probablemente le ayudaría marcar más goles en la liga nacional antes del Mundial y recuperar el ritmo frente a rivales de primer nivel. Aun así, no todos los equipos a los que se enfrentarán los Tres Leones jugarán con el mismo vigor que los de la máxima categoría inglesa.

    Su rendimiento en la Champions League ha demostrado una vez más la calidad que posee. Gordon tendrá otra oportunidad de aumentar sus números y su confianza esta semana con el partido de vuelta contra el Qarabag, y no es descabellado pensar que pueda luchar junto a Mbappé por la Bota de Oro de la competición. Inglaterra, por su parte, solo puede beneficiarse de su experiencia en los grandes partidos.

