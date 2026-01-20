Noah Allen tuvo que sentarse. Las celebraciones se llevaban a cabo a su alrededor, el Inter Miami disfrutando cada momento de su primer triunfo en la Copa MLS en la historia de la franquicia. Pero Allen, una pieza crucial del equipo que había jugado cada minuto de su recorrido en los playoffs, solo necesitaba relajarse por unos minutos.

"Ganamos, celebramos un poco. Y solo recuerdo sentarme por cinco minutos. Mis piernas estaban agotadas", le dijo a GOAL.

El calambre de Allen no fue la imagen duradera del triunfo de la copa de Miami. No, esa sería Lionel Messi celebrando frente a los aficionados de Miami, o tal vez David Beckham en el campo después del partido. Pero Allen es más de lo que los Herons representan. Sí, este es el equipo de Messi en el que el argentino marca los goles, da las asistencias y genera titulares. Alrededor de él, sin embargo, hay otros que hacen todos los detalles intermedios: defender, correr, presionar, detener disparos.

Esas son las piezas, no el ganador del Balón de Oro ocho veces disfrutando de una racha de playoffs histórica, las que convierten a un excelente equipo de la MLS en uno campeón. Y Allen, un lateral izquierdo convertido en central, es el epítome del compañero de reparto perfecto. Esos chicos llevaron a Miami a la copa.

Ahora, sin embargo, sus otros chicos simplemente han mejorado. Después de ganar la Copa MLS el año pasado, Miami se ha reforzado a un grado alarmante. Perdieron dos pilares de la franquicia en Jordi Alba y Sergio Busquets, y han utilizado ese dinero, y más, para apuntar alto. Una plétora de fichajes caros y algunos movimientos más inteligentes han hecho que el mejor equipo de la Major League Soccer sea aún mejor. En papel, lucen casi imparables.

"Con el equipo que estamos construyendo, el estándar ahora es levantar trofeos. No solo la Copa MLS es algo en lo que tenemos nuestros ojos, sino que hay múltiples trofeos más que esperamos, no solo competir, sino ganar", dijo el nuevo fichaje Dayne St. Clair a GOAL.