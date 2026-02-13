Getty Images
El entrenador del Wigan revela una llamada con el técnico del Arsenal antes del partido de la FA Cup
El Wigan busca dar la gran sorpresa
El Wigan aspira a derrotar al líder de la Premier League este fin de semana, cuando se enfrente al Arsenal en la cuarta ronda de la FA Cup, pero deberá hacerlo sin su entrenador titular. Whelan ha sido nombrado entrenador interino tras el despido de Ryan Lowe, tras la goleada por 6-1 sufrida ante el Peterborough United. El Latics ocupa actualmente la tercera posición por la cola en la League One y solo ha ganado siete de sus 30 partidos disputados hasta la fecha.
Whelan ha revelado que ha hablado con el entrenador del Brentford, Keith Andrews, con quien jugó en la selección de la República de Irlanda durante su carrera internacional. El Brentford ocupa actualmente el séptimo puesto de la tabla de la Premier League, a solo cinco puntos del Manchester United, cuarto clasificado, y Whelan admite que «lo primero» que hizo fue hablar con su antiguo compañero de equipo.
Por supuesto, el Brentford empató 1-1 con el Arsenal a mitad de semana, lo que supuso un duro golpe para las posibilidades del Arsenal de ganar la Premier League.
Whelan busca consejo.
Whelan declaró en el podcast Off The Ball: «Es lo primero que he hecho esta mañana. Especialmente con él y [su compañero y exfutbolista irlandés, ahora entrenador de jugadas a balón parado del Brentford] Stephen Rice en las jugadas a balón parado: todos remamos en la misma dirección».
Sobre el trabajo de Andrews en el Brentford, dijo: «[Ha sido] increíble.
Creo que probablemente era uno de los favoritos para ser despedido [antes de la temporada]. Obviamente, ha habido muchos cambios en el Brentford, tanto en lo que respecta a los jugadores como al personal, y llegar y recoger los pedazos como lo ha hecho él ha sido un soplo de aire fresco.
Y no solo para mí, sino para cualquier entrenador joven, ahora se ve a Keith como un referente del que aprender y de quien intentar absorber todo lo posible, porque lo que ha hecho y cómo se ha comportado ante las cámaras de televisión es increíble.
Nos tiene a todos muy orgullosos».
Arteta listo para la prueba
El Arsenal empató con el Brentford en su último partido, pero el entrenador Mikel Arteta insiste en que su equipo estará listo para la próxima prueba de la copa.
Declaró a los periodistas: «Jugamos competiciones diferentes cada tres días, así que estamos muy acostumbrados. Por lo tanto, reflexionaremos sobre el partido [contra el Brentford], nos quedaremos con lo positivo, aprenderemos de lo que tenemos que mejorar y el domingo volveremos con la energía y las pilas recargadas para ganar el partido.
Es una oportunidad para el equipo, una vez más, con otra competición, y la historia que tenemos relacionada con esa competición es increíble. Volveremos a jugar en casa. Estoy muy emocionado por recuperarme y volver a la carga».
El Arsenal no ha ganado la FA Cup desde 2020, algo que Arteta sabe que los Gunners deben solucionar.
Añadió: «No estuvimos lo suficientemente bien ese día, y cuando llegas a una competición, tienes que estar excelente ese día, y el resto, la camiseta que llevas o el escudo que llevas, es irrelevante. Así que tendremos que demostrarlo de nuevo contra el Wigan el domingo».
¿Qué viene después?
El Arsenal jugará contra el Wigan el sábado. Los Gunners se enfrentarán luego al Wolves cuando regresen a la Premier League, mientras que los Latics se medirán al Luton.
Tanto el Arsenal como el Wigan han ganado anteriormente la competición, pero sus trayectorias han divergido bastante desde sus respectivas victorias en Wembley.
