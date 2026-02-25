El entrenador del Preston afirma que la visita de Snoop Dogg dejó el túnel del Swansea oliendo a marihuana

A pesar del revuelo que rodeaba a la estrella de «Gin and Juice», Heckingbottom no se dejó distraer por ello, salvo por un detalle olfativo digno de mención. El entrenador del Preston restó importancia al impacto que tuvo el paseo del rapero antes del partido en el rendimiento de su equipo, sugiriendo que el ruido y el espectáculo no eran nada que sus jugadores no hubieran experimentado antes en otros campos bulliciosos a principios de temporada. Sin embargo, no pudo evitar comentar el aroma único que le recibió mientras ambos equipos se preparaban para la batalla sobre el césped.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el empate 1-1, Heckingbottom bromeó: «Lo único que noté diferente fue el olor a marihuana en el túnel antes del partido. Solo es diferente para la gente que viene aquí todas las semanas, ¿no? Nosotros no jugamos en Swansea todas las semanas, así que para nosotros no es diferente. La semana pasada fuimos a Ipswich, ellos estaban allí, sus aficionados estaban allí, y hubo ruido durante todo el partido. Creo que aquí mantuvimos a todo el mundo en silencio hasta el final».