El entrenador del Inter, Christian Chivu, criticado por su ataque «estúpido» e «inaceptable» a Pierre Kalulu tras la tarjeta roja en la polémica victoria contra la Juventus

Las tóxicas secuelas del Derby d'Italia se han extendido a los preparativos de entre semana, y la guerra de palabras entre la Juventus y el Inter no da señales de remitir. Aunque Spalletti debería haberse centrado exclusivamente en el crucial partido de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, el entrenador de la Juventus se vio obligado a abordar la supuesta falta de clase del banquillo rival. La tensión se debe a los comentarios realizados por Chivu, del Inter, quien, según se informa, insultó a Kalulu en el túnel tras la expulsión del defensa durante la agonizante derrota por 3-2 de la Juve.

Spalletti, claramente aún dolido por una derrota marcada por la polémica arbitral, se ofendió por el hecho de que el exinternacional rumano pisoteara a un jugador cuando estaba en el suelo. Al parecer, Chivu tildó a Kalulu de «estúpido» por ser expulsado, un comentario que, en opinión de Spalletti, ignora la realidad de la injusticia sufrida por su defensa.

«No esperaba que Chivu llamara tonto a Kalulu. Le están llamando tonto después de dos errores colosales. Es inaceptable, o quizá también debería hablar de los jugadores del Inter...», declaró Spalletti a Sky Sport. El uso de la jerga toscana «bischero» pone de relieve el carácter personal de la frustración de Spalletti, ya que sugirió que el cuerpo técnico del Nerazzurri debería mirar más cerca de casa antes de criticar a otros, dada la naturaleza controvertida de su victoria.