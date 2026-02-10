El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se ríe de su fallo en el primer toque contra el Arsenal.

Rosenior abordó el abuso en línea en una conferencia de prensa. En lugar de rehuir las críticas, abordó de frente las comparaciones con David Brent y la reacción a su toque del Arsenal, al tiempo que reconoció el impacto en su familia.

«Lo sé porque tengo hijos adolescentes. Están en las redes sociales. Les afecta. Afecta a mis padres, afecta a mi familia. Pero sabía que al aceptar este trabajo iba a pasar. Es normal. Cuando estás preparado para ello, te hace sonreír. Soy una persona segura de mí misma. Y si te afectan cosas así, no deberías estar en este trabajo. No hay forma de hacer este trabajo si te afecta negativamente. Para ser sincero, lo disfruto bastante. No me ayudó mi primer contacto con el Arsenal. Pero eso es algo que va con el territorio. Disfruto del trabajo. Y sé que, con el tiempo, la gente empezará a juzgarme por lo que ve en el campo, que es lo más importante».

Cuando se le preguntó por qué esperaba tal reacción, Rosenior lo atribuyó a su trayectoria poco convencional hasta llegar al banquillo de Stamford Bridge. «Quizás mi trayectoria, mi forma de entrenar y el hecho de estar en un club de este tamaño son diferentes. Es diferente. No soy un nombre muy conocido. Vengo de un tipo de club diferente y tengo un carácter diferente».

