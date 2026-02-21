El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, explica por qué SIGUE viviendo en un hotel, ya que la búsqueda de una casa se ha pospuesto

Han pasado ocho días desde el último partido del Chelsea, una victoria por 4-0 sobre el Hull en la FA Cup, y Rosenior concedió a sus jugadores unos días de descanso, durante los cuales varias estrellas se desplazaron a Dubái para disfrutar del calor. Sin embargo, el técnico de 41 años ha admitido que le ha costado desconectar por completo durante el mini descanso del Chelsea y también ha revelado que ha pospuesto la búsqueda de una vivienda permanente por el momento.

En la rueda de prensa previa al partido, Rosenior declaró: «El trabajo nunca termina. Solo un día. Conseguí desconectar durante un día. También mi equipo técnico. No solo el personal que ha viajado conmigo. Todo el personal que trabaja tan duro y viaja con el equipo.

Es importante que vean a sus familias. Ha servido para que todos se refresquen y lo necesitamos, porque ahora volvemos a tener un calendario similar.

Sigo en el hotel. Probablemente estaré allí hasta el final de la temporada. No tengo tiempo. Estoy centrado en este trabajo. Mis circunstancias personales no son una prioridad en este momento».