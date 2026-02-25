AFP
Traducido por
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, da su opinión sincera sobre los rumores del traspaso de Antoine Griezmann al Orlando City de la MLS
Griezmann vinculado con un sorprendente fichaje por el Orlando
Informes recientes de varios medios de comunicación han vinculado fuertemente al delantero de 32 años con un traspaso a Estados Unidos, concretamente para fichar por el Orlando City. La franquicia con sede en Florida se ha convertido en la principal candidata a ficharlo, y algunas sugerencias incluso apuntan a un posible traspaso antes de que termine la actual temporada europea, debido a la ventana de fichajes secundaria abierta en la MLS. Aunque una salida inmediata sigue siendo una posibilidad remota, la narrativa en Madrid ha pasado de «si» el emblemático delantero se marchará a «cuándo» finalmente hará las maletas para irse a Estados Unidos.
- Getty Images Sport
Simeone rompe su silencio sobre los rumores de traspaso
Tras la victoria del Atlético de Madrid sobre el Club Brujas en la eliminatoria de la Liga de Campeones, toda la atención se centró, como era de esperar, en Diego Simeone y el futuro de su activo más creativo. Al entrenador argentino, que ha supervisado la mayor parte de los años de esplendor de Griezmann en España, se le preguntó directamente sobre los rumores que circulan en torno al posible fichaje del francés por la MLS. En lugar de desmentir las especulaciones u ofrecer una postura firme de «no está en venta», la respuesta de Simeone fue notablemente reflexiva y cargada de emoción, lo que tal vez indique que los trámites para el traspaso ya están en marcha.
Simeone no rehuyó reconocer la capacidad de decisión personal del jugador en esta decisión que definirá su carrera, y ofreció una breve pero profunda declaración al respecto. Al hablar con la prensa sobre el futuro de Griezmann y el supuesto interés del Orlando City, el técnico del Atlético afirmó: «Espero que elija lo que sea mejor para él y lo que realmente quiera, se merece tener lo que desea».
El atractivo del sueño americano
Griezmann nunca ha ocultado su fascinación por la cultura estadounidense y su deseo de competir algún día en la MLS. El francés es un conocido aficionado a los deportes norteamericanos, asiste con frecuencia a partidos de la NBA y ha expresado su interés por el estilo de vida que ofrece Estados Unidos. El Orlando City es un destino atractivo para el centrocampista, ya que le ofrece la oportunidad de convertirse en la imagen de una franquicia en una ciudad que ya ha acogido a iconos mundiales como Kaká. Para el Atlético, perder a Griezmann supondría un cambio radical en su planteamiento táctico, pero el club parece resignado a respetar los deseos de un jugador que lo ha dado todo por el equipo rojiblanco.
Aunque el mercado de fichajes de la Major League Soccer funciona con un calendario diferente al de las ligas europeas, se espera que Griezmann termine la temporada actual en La Liga antes de dar el salto. La posibilidad de fichar por el Orlando City a mitad de temporada es técnicamente factible, pero difícil en la práctica, dados los objetivos deportivos actuales del Atlético tanto en la competición nacional como en la europea. Sin embargo, la falta de un desmentido definitivo por parte del cuerpo técnico del club sugiere que las bases para un fichaje estrella en verano están bien sentadas, lo que deja a los aficionados con ganas de disfrutar de los últimos meses de «Grizou» con la camiseta colchonera.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Atlético de Madrid?
La posible salida de Griezmann dejaría un enorme vacío en la plantilla de Simeone, que será difícil de llenar dada su capacidad única para enlazar el centro del campo y el ataque. A pesar de la llegada de Alexander Sorloth y la presencia de Julián Álvarez, Griezmann sigue siendo el motor del juego creativo del equipo. La insistencia de Simeone en que el jugador «merece» elegir su propio camino pone de relieve el respeto mutuo entre ambos, pero también señala el comienzo de una nueva era para el Atlético. Es probable que la directiva tenga que volver a sumergirse en el mercado de fichajes para reemplazar la producción y el liderazgo que el internacional francés aporta cada semana.
Mientras los rumores persisten, Griezmann seguirá centrado en terminar su etapa en el Atlético de Madrid por todo lo alto. Con la clasificación para la Champions League asegurada y la lucha por los primeros puestos de La Liga cada vez más reñida, su contribución en el campo será vital hasta el último minuto. Tanto si acaba en Florida como en otro destino estadounidense, el consenso en Madrid es claro: el club no se interpondrá en el camino de su talismán si decide seguir su corazón. Por ahora, Simeone y su equipo deben afrontar la recta final de la temporada con la realidad inminente de que su estrella está dispuesta a cambiar el Metropolitano por el sol del Estado del Sol.
Anuncios