Mason Greenwood GFXGetty/ GOAL
Krishan Davis

El enfrentamiento de Mason Greenwood contra el Liverpool no es una prueba para la selección de Inglaterra de la Copa del Mundo a pesar de sus hazañas goleadoras con el Marsella

Mason Greenwood se prepara para el que posiblemente sea el partido más destacado de su carrera en el Marsella hasta ahora, ya que los campeones de la Premier League, el Liverpool, llegan a la costa sur de Francia. Pero mientras el choque de la Liga de Campeones será considerado en algunos rincones de internet como una audición para la selección de Inglaterra en el Mundial, la realidad es que el daño hecho a la reputación de Greenwood en su país de origen es irreparable, independientemente de sus hazañas en el Stade Vélodrome.

No se puede negar que Greenwood está en la forma de su vida; un total de 26 combinados de goles y asistencias en el mismo número de apariciones en esta etapa de la temporada es objetivamente sublime, ya que una vez más lidera las tablas de goleadores en su país adoptivo tras su amarga salida permanente del Manchester United en 2024.

Habiendo operado en gran medida fuera de la vista y de la mente en la Ligue 1 para los seguidores casuales de fútbol, el joven de 24 años sin duda estará encantado de tener la oportunidad de recordar de lo que es capaz frente a una audiencia más amplia cuando se enfrente a los feroces rivales de su antiguo club el miércoles.

Pero a pesar de lo que muchos en las sombras de las redes sociales querrían que creyeras, esta no es una audición para el equipo del Mundial de Inglaterra de Thomas Tuchel, con la posición de Greenwood en su país natal irrevocablemente manchada.

  • Mason Greenwood GFXGOAL

    El caso Greenwood

    Greenwood sigue siendo un paria en su país de origen como resultado del infame caso legal en su contra, con ese oscuro relato comenzando hace cuatro años. No ha jugado para Inglaterra desde su única participación contra Islandia en septiembre de 2020, después de lo cual él y Phil Foden fueron expulsados del equipo por una violación de los protocolos de Covid-19.

    Audio e imágenes de un presunto asalto por parte de Greenwood surgieron en línea, lo que llevó a su arresto y posterior suspensión por parte del United en enero de 2022. Aunque negó las acusaciones, fue acusado de intento de violación, comportamiento controlador y coercitivo y agresión dañando gravemente el cuerpo en octubre de 2022, cuando tenía 20 años. Sin embargo, esos cargos fueron descontinuados en febrero de 2023 tras la "retirada de testigos clave", según el Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS).

    El internacional con una sola participación con Inglaterra había permanecido suspendido por el United durante todo el proceso legal, antes de ser cedido al Getafe para la temporada 2023-24 tras un cambio de decisión sobre mantenerlo en el Old Trafford tras una revisión interna extensa y controvertida. Resucitaría su carrera futbolística en España, y con los Red Devils decididos a venderlo, completó un inevitablemente controvertido traspaso de 27 millones de libras esterlinas (35 millones de dólares) al Marsella en el verano de 2024.

    • Anuncios
  • Mason Greenwood Marseille 2025-26Getty

    Forma influyente

    Aunque algunos aficionados estaban vociferantes en su oposición a su llegada, Greenwood fue recibido como un héroe por la gran mayoría en el sur de Francia, ya que su pasado manchado fue rápidamente blanqueado en medio de la opinión generalizada, aunque bastante perversa, de que Marsella nunca habría podido atraer a un jugador de su calibre en circunstancias normales y por una tarifa tan baja, después de haber estado sin éxito tangible durante más de una década.

    Él le devolvió la inesperada adoración de una ferviente base de aficionados con una impresionante - aunque inconsistente - campaña de debut para el equipo de Roberto De Zerbi, igualando la cifra de goles del ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé para terminar como máximo goleador conjunto en la Ligue 1 mientras ayudaba a lograr el regreso a la Liga de Campeones.

    Esta temporada, sin embargo, parece haber entrado en otra estratosfera; puede presumir de un ratio de una participación de gol por partido desde el flanco derecho del ataque del Marsella, recientemente anotando en la contundente victoria del fin de semana sobre el Angers mientras lidera nuevamente la tabla de goleadores en la máxima categoría francesa, impresionando también en la Liga de Campeones.

  • SOCCER CL D6 UNION SG VS MARSEILLEAFP

    'Greenwood es increíble'

    "Hoy, el debate en Marsella no es sobre si es bueno o no, sino más bien sobre cuándo OM tuvo por última vez un jugador tan impactante," dice Fabrice Lamperti, periodista de fútbol y autor de La Provence con sede en Marsella. "En mi periódico, recientemente fue nombrado el mejor extremo derecho del OM del siglo XXI.

    "Greenwood es increíble; marca mucho (41 goles desde su llegada) y tiene una técnica perfecta, pero sobre todo, ha ampliado su juego. Se está convirtiendo en más de un jugador de equipo, incluso si a veces se ve superado por un individualismo excesivo, y está empezando a defender y presionar como De Zerbi a menudo le anima a hacer.

    "[Es] un jugador fantástico capaz de influir en el curso de un partido en cualquier momento, e impredecible gracias a su habilidad para jugar con ambos pies."

  • Mason Greenwood England 2020Getty

    Ambición de Inglaterra

    Pero mientras ha revivido su carrera futbolística en Francia, Greenwood sigue en el desierto internacional ya que continúa siendo pasado por alto por Inglaterra, tanto bajo el exentrenador Sir Gareth Southgate como su sucesor Tuchel, a pesar de su forma en el Stade Velodrome. Como resultado, el atacante estaba en el proceso de cambiar su lealtad a Jamaica, pero habiendo adquirido un pasaporte todavía no ha completado el papeleo necesario porque no está listo para comprometerse con la nación caribeña.

    "Esperábamos que viniera a este campamento, pero en una conversación con su familia, no va a comprometerse en este momento con nadie", dijo el ahora exjefe de Reggae Boyz, Steve McClaren, en septiembre. "Así que está tomándose su tiempo para eso. Es un poco decepcionante, probablemente tenemos que ser más pacientes. Mantendremos el contacto. Seguiremos persiguiéndolo porque sé por mis conversaciones con Mason que ama a Jamaica, respeta a Jamaica. Quiere concentrarse en el fútbol de clubes y no comprometerse con un equipo internacional en este momento."

    En noviembre, se informó que Greenwood aún alberga la creencia de que puede hacer un regreso muy controvertido a la configuración de los Three Lions, lo cual probablemente está detrás de su decisión de retrasar el cambio de lealtad.

  • Máquina de relaciones públicas sombría

    Esa confianza en sí mismo bien podría estar siendo alimentada por lo que parece una campaña promocional no oficial en línea. En un rincón sombrío de las redes sociales, donde la misoginia es a menudo desenfrenada, cuentas con un número significativo de seguidores cuestionan por qué Greenwood sigue siendo ignorado por Inglaterra. Otros afirman sin fundamento que está a punto de ser convocado nuevamente. Solo necesitas buscar su nombre en X para encontrar innumerables ejemplos, ya que los titulares de las cuentas ignoran deliberadamente la gravedad del caso legal pasado en su contra.

    Y la tendencia no es exclusiva de estas cuentas relativamente pequeñas, tampoco. La página oficial de Ligue 1 en X comparte regularmente clips de las hazañas de Greenwood que exaltan sus contribuciones en Francia, mientras que el especialista en transferencias Fabrizio Romano, quien tiene más de 70 millones de seguidores en sus diversas cuentas de redes sociales, publica rutinariamente actualizaciones sobre las estadísticas del joven de 24 años, por razones desconocidas.

    Cuando De Zerbi describió recientemente al delantero como un talento de nivel Balón de Oro (otro extraño movimiento de relaciones públicas), Romano incluso usó IA para generar una imagen de Greenwood sosteniendo el premio junto con el estratega italiano y la compartió con sus 42 millones de seguidores en Instagram.

    A pesar del daño irreparable hecho a su reputación en casa, Greenwood ha recibido cobertura favorable a través de los medios en Francia y más allá, también, con el caso desestimado contra él rara vez mencionado. En su conferencia de prensa de presentación en 2024, las preguntas fueron moderadas por los oficiales de prensa del Marsella, con una línea de preguntas relacionadas con las acusaciones rápidamente cerrada.

    Incluso está comenzando a recibir cobertura positiva en la prensa inglesa, con el exjugador Troy Deeney escribiendo en The Sun en noviembre: "El fútbol no puede ser un lugar donde las personas sean descartadas después de errores, alegados o no, en sus años más jóvenes. Esto no es para desestimar la seriedad de esas acusaciones. Greenwood vivirá con ellas para siempre. Pero, si quiere un regreso a Inglaterra, debe abordarlo en público: demostrar que es digno de vestir la camiseta de Inglaterra, mostrar que se puede confiar en él. Si Greenwood puede enfrentar eso y salir adelante, merece una segunda oportunidad con Inglaterra. Si no hubiera forma de regresar en absoluto, el juego está estableciendo un precedente peligroso."

  • توماس توخيلAFP

    'No está en nuestros pensamientos'

    Queda por ver si la forma de Greenwood o esta campaña de limpieza reputacional está teniendo algún efecto en la Asociación de Fútbol o en la determinación de Tuchel. La línea oficial es que actualmente no está siendo considerado para la selección, pero el jefe de Inglaterra se ha abstenido de afirmar definitivamente que el ex jugador del United nunca será convocado de nuevo. Quizás de manera reveladora, todavía tiene un perfil en el sitio web de Inglaterra Football.

    "No he hablado con él hasta ahora. No he hablado con él ni con su equipo," dijo el entrenador de los Tres Leones en una conferencia de prensa en septiembre. "Mi entendimiento era que intente jugar para Jamaica, así que no le dimos más vueltas. No estaba en consideración en este momento y no está en nuestros pensamientos para nuestro equipo."

    La vacilación de Greenwood para comprometerse con Jamaica sugiere que puede haber recibido alguna esperanza de que tiene un futuro con Inglaterra, pero un regreso en esta etapa del ciclo de la Copa del Mundo es muy, muy improbable a medida que Tuchel hace sus preparativos finales para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México este verano.

  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-TOULOUSEAFP

    "No se puede separar al jugador de su pasado"

    Si se pueden creer las palabras de Tuchel y esa directiva no cambia, entonces este debería ser un punto discutible. No obstante, sigue siendo una pregunta candente en Marsella y entre cierta sección de los fanáticos de Inglaterra en línea. La perspectiva desde Francia es que Greenwood sería un activo.

    "Sí, absolutamente", dice Lamperti al ser consultado sobre si Greenwood podría ser un arma para los Tres Leones. "Puede ser un súper suplente. Solo tiene 24 años, aún tiene mucho margen de mejora y está lleno de confianza. Solo necesita sentirse amado. Pero creo que Inglaterra no está lista para perdonarlo".

    Sin embargo, el periodista de fútbol inglés con base en Marsella, George Boxall, que cubre al OM, no está de acuerdo.

    "Si dejáramos de lado el caso legal y su pasado, entonces hay un argumento para decir que tiene un lugar en ese equipo", le dice a GOAL. "Es el máximo goleador de la Ligue 1 y ha estado jugando un fútbol objetivamente eléctrico en ocasiones; sus estadísticas ya han superado a las de Glenn Hoddle y Chris Waddle en Francia. El problema es que no puedes separar al jugador de su pasado, simplemente no es realista hacerlo".

    Al preguntársele si cree que hay alguna posibilidad de que Greenwood sea convocado nuevamente, Boxall continuó: "Me habría imaginado que si hubiera un arrepentimiento público genuino, una explicación y una mejor comunicación de su parte, podría haber sido posible, pero ya es demasiado tarde. Él sigue jugando al fútbol, es feliz en Marsella y ya tiene su segunda oportunidad como alguien que sigue jugando al fútbol al más alto nivel y es pagado por hacerlo.

    "Jugar para Inglaterra volverá a abrir esas heridas del pasado, y no beneficiará a nadie involucrado: Ni a Tuchel, ni a Greenwood, ni a su familia, y menos aún a las víctimas de abuso sexual en un sentido más amplio".

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    No es una audición

    Donde sea que esté la verdad, Greenwood seguramente verá el enfrentamiento del miércoles contra Liverpool como una oportunidad para demostrar de qué es capaz ante una audiencia global, incluyendo a muchos que habrían permitido que se desvaneciera de su conciencia durante los últimos 18 meses. Si bien aún no ha jugado un partido en su tierra natal desde que fue cedido a préstamo al Getafe por el United, este es posiblemente el partido de mayor perfil en el que habrá participado para el Marsella contra un equipo inglés, habiendo enfrentado previamente a Newcastle en noviembre pasado.

    Indudablemente en la mejor forma de su vida, si Greenwood ofrece otra actuación destacada cuando los campeones de la Premier League lleguen a la ciudad, eso solo servirá como más combustible para la sucia máquina de relaciones públicas que está tratando de generar apoyo para el jugador desacreditado a cinco meses de la Copa del Mundo. Sin embargo, mucho en el mismo sentido que un traspaso de regreso a las costas inglesas es una imposibilidad como resultado de la reacción que vendría con él, la carrera internacional de Greenwood - al menos para los Tres Leones - está muerta en el agua.

    A diferencia de su club, Inglaterra no ha estado tan necesitada de éxito como para tener que tomar una decisión tan drástica y controvertida, incluso si un regreso no ha sido descartado definitivamente. Dejando de lado el caso legal pasado en su contra, Tuchel se ve favorecido con una gran cantidad de opciones ofensivas y ciertamente no verá la necesidad de agitar el barco de una manera tan violenta, especialmente dado que ha permanecido en gran medida leal a un núcleo bastante consistente de jugadores. Cualquiera que sea el pensamiento de Greenwood, hay pocas o ninguna posibilidad de que la presentación de esta semana sea una audición para la Copa del Mundo dentro de cinco meses.

