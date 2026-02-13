Getty Images Sport
El director del Wrexham revela el cambio de postura del club respecto al fichaje récord de 19 millones de libras durante el mercado de invierno
El Wrexham paga el precio de su ambición
Los Red Dragons se han convertido en sinónimo de fichajes ambiciosos desde su sonada adquisición, pero Harvey reveló que incluso los bolsillos más profundos tienen sus límites en la Championship. Cherif, que había llamado la atención en el Angers francés, era uno de los principales candidatos del club antes de que este diera un giro inesperado al acuerdo.
Cherif acabó fichando por el Fenerbahçe turco por 22 millones de libras (27 millones de dólares), una cifra que habría batido el récord de traspasos de la Championship si el Wrexham hubiera seguido adelante. Aunque técnicamente se disponía de los fondos, el equipo administrativo del Racecourse Ground consideró que la magnitud de la inversión no se ajustaba a su estrategia a largo plazo.
«Era uno de los jugadores que barajábamos y que sin duda iba a estar en el extremo superior del presupuesto del que disponíamos», explicó Harvey durante su aparición en el podcastFearless in Devotion. «Cuando digo disponible, me refiero a dentro de los límites del PSR, por lo que estás limitado».
PSR echa por tierra los planes de fichajes de enero
La decisión de renunciar al delantero de 19 años nacido en Guinea estuvo muy influenciada por las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad (PSR) de la EFL. A pesar del gigante comercial en que se ha convertido el Wrexham bajo la dirección de Reynolds y Mac, el club sigue estando sujeto a las mismas restricciones financieras que sus rivales de la segunda división.
«No importa cuánto dinero tengas, solo puedes perder una determinada cantidad en un periodo de tres años», añadió Harvey. «Lo estudiamos, pero el problema con ese fichaje era que se trata de un jugador en alza y iba a ser caro. Teníamos el dinero para gastar, pero el análisis final básicamente se redujo a que no representaba un valor en este mercado de fichajes en particular».
Los Red Dragons adoptan un enfoque sencillo en materia de traspasos.
En lugar de apostarlo todo por Cherif con un fichaje estrella, el Wrexham optó por un enfoque más equilibrado para reforzar su plantilla a mitad de temporada. El club utilizó un presupuesto de 5 millones de libras para fichar a tres jugadores destinados a aportar profundidad y calidad en todo el campo, en su búsqueda de un histórico tercer ascenso consecutivo.
Entre las incorporaciones de enero se encuentran Davis Keillor-Dunn, del Barnsley, y el defensa del Bristol City Zak Vyner, que aportan experiencia y estabilidad. Para completar sus fichajes, el Wrexham se aseguró la firma del delantero del Sheffield Wednesday Bailey Cadamarteri en un acuerdo por valor de un millón de libras, lo que garantiza al entrenador Phil Parkinson suficiente potencia de fuego para la recta final.
«Enero nunca va a ser un gran mercado de fichajes», dijo Harvey. «Adoptamos nuestro enfoque habitual, que consistía en buscar aquellas oportunidades que existían para reforzar la plantilla actual.
Phil [Parkinson] se ha labrado un nombre en el club manteniendo el vestuario lo más armonioso posible.
Teniendo en cuenta que solo se pueden elegir once jugadores para comenzar cualquier partido, siempre hay cierta inquietud en algún momento.
Pero la forma en que lo ha gestionado ha sido un gran éxito. Todo ello con el telón de fondo de los 13 nuevos fichajes realizados en el mercado de verano».
Proteger el vestuario
Más allá de las hojas de cálculo, Parkinson y la directiva del Wrexham eran conscientes de que no debían alterar la química de una plantilla que ya había superado las expectativas esta temporada. En sexto lugar en la tabla en el momento del cierre del mercado, la atención se centró en cambios evolutivos, más que revolucionarios, en la dinámica del primer equipo.
«El hecho del que no podemos escapar es que somos sextos en la liga. Aunque queremos reforzarnos, definitivamente no queremos alterar el equilibrio», añadió el director.
Al dar marcha atrás en el fichaje de Cherif, el Wrexham ha dado prioridad a la armonía del grupo actual frente al atractivo de un fichaje estrella «hollywoodiense», confiando en las estrellas consolidadas de Parkinson para liderar la carrera hacia la Premier League.
