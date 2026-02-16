«El dinero no es su prioridad principal»: la leyenda del Bayern de Múnich da su veredicto sobre el futuro de Harry Kane

Matthaus espera que se logren avances positivos en esas conversaciones, ya que Kane no ha dado indicios de que esté buscando un nuevo reto. Se siente a gusto en Baviera junto a su esposa Kate y sus cuatro hijos.

El jugador de 32 años también está contento con su estado de forma, ya que mantiene un nivel individual impresionante, lo que significa que no hay necesidad de plantearse un cambio de aires. Cualquier oferta de 57 millones de libras (78 millones de dólares) que se haga en las próximas ventanas de fichajes sería suficiente para provocar su salida.

Matthaus reconoce que Kane podría ganar mucho más si se abriera a la idea de seguir los pasos de sus compañeros Cristiano Ronaldo y Karim Benzema y fichar por la Liga Profesional Saudí. También se ha sugerido que un hombre que ha expresado su deseo de probar suerte como pateador de la NFL en algún momento podría unirse al mejor jugador argentino de todos los tiempos, Lionel Messi, en la MLS.