El Crystal Palace toma una decisión trascendental sobre Jean-Philippe Mateta, que quería marcharse, después de que una lesión de rodilla frustrara su traspaso al AC Milan.
Mateta evita la cirugía.
Mateta, que había estado buscando salir del equipo del sur de Londres, terminó quedándose en Selhurst Park en lo que fue un giro dramático en el último día del mercado de fichajes. Se informó de que consideraría someterse a una operación para solucionar el problema de forma permanente, pero tras consultar con más médicos, se ha decidido que no es necesario pasar por el quirófano. El jugador de 28 años ha estado jugando con dolor a pesar de sufrir la lesión en noviembre, aunque se ha perdido los dos últimos partidos del Palace.
Glasner da noticias sobre Mateta
En la rueda de prensa previa al partido contra el Burnley del miércoles por la noche, el entrenador Oliver Glasner reveló los planes del club para Mateta y confirmó que la lesión «no es tan grave como se temía».
«No necesita cirugía. La lesión no es tan grave como se temía. La opinión de varios médicos y especialistas es que podemos tratar la rodilla de una forma mejor que con cirugía», afirmó. «Se perderá algunos partidos, así que no puedo decir si serán dos, tres o cuatro semanas, pero no necesita cirugía, lo cual es muy positivo, y esperamos que vuelva pronto.
Ha sido una decepción, pero está deseando que lleguen los próximos meses. Es bueno para él que haya tomado una decisión definitiva con las recomendaciones de todos los especialistas y nuestro departamento médico. Realizará la próxima rehabilitación aquí, en el campo de entrenamiento.
Cuando hay mucho ruido alrededor de los jugadores, a menudo no rinden al máximo nivel en diferentes situaciones. Es importante para él, está claro que seguirá siendo jugador del Crystal Palace al menos hasta el verano. Ahora mismo no necesita cirugía, así que está claro lo que tiene que hacer en las próximas dos semanas. La claridad es lo más importante».
El sueño de la Copa del Mundo sigue vivo
Someterse a una operación habría afectado gravemente las posibilidades de Mateta de entrar en la selección francesa de Didier Deschamps para el Mundial, y posiblemente sus posibilidades de conseguir un traspaso en verano, como demuestra su fallido fichaje por el AC Milan. Una vez que esté en forma, su objetivo será volver al once inicial de las Águilas y ganarse un puesto en el avión que le llevará a Estados Unidos, Canadá y México, aunque ahora tendrá que competir con el nuevo fichaje de 48 millones de libras (66 millones de dólares) Jorgen Strand Larsen.
Mateta aún no está en forma.
Glasner añadió que el francés aún tendrá que estar otras dos semanas de baja antes de poder volver a entrenar. «No, (no está entrenando a pleno rendimiento). Hay que fortalecer el cuádriceps y los músculos que rodean la rodilla para que tenga más apoyo. Nos han dicho que esta es la mejor manera de hacerlo sin correr ningún riesgo para la rodilla. No participará en los entrenamientos durante al menos las próximas dos semanas y luego volverá poco a poco, pero siempre observando cómo evoluciona la rodilla».
Mateta, que era uno de los favoritos de la afición, ha sido objeto de cánticos despectivos por parte de sus propios seguidores en los últimos partidos tras sus intentos de marcharse, pero Glasner tiene la esperanza de que los fieles del Palace ahora le apoyen. «Espero que los aficionados siempre apoyen a todos y cada uno de los jugadores y al equipo», continuó. «Nadie puede esperar que todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos se queden para siempre, pero sí pueden esperar que todos den lo mejor de sí mismos cuando visten la camiseta del Eagle, y estoy 100 % convencido de que JP dará lo mejor de sí mismo cuando vuelva a vestirla y se merece todo el apoyo.
Estoy bastante seguro de que nuestros aficionados le apoyarán de la mejor manera posible si aprecian lo que ha hecho por el Crystal Palace. Se puede estar decepcionado por una decisión o algo así, pero también hay un momento para decir "mirémos hacia adelante, hacia lo que está por venir". Si siempre te quedas en el pasado, no influyes en tu futuro. Es importante que los aficionados del Palace hagan un corte y digan: "Vale, esto ha pasado, quizá no estemos contentos con lo que ha hecho, pero se merece una segunda oportunidad y, si da lo mejor de sí mismo, tendrá nuestro apoyo". Esta es mi forma de ver la vida y creo que es lo que harán nuestros aficionados».
