El Crystal Palace toma una decisión sobre el futuro de Oliver Glasner

Glasner había criticado a la directiva del Palace tras el mercado de fichajes de enero, en el que Marc Guehi, el capitán del club, fue vendido al Manchester City.

Dijo: «Siento que nos están abandonando por completo. No puedo culpar a ningún jugador. Hicieron todo lo que pudieron y esto lleva semanas y meses sucediendo. Tenemos 12 o 13 jugadores disponibles en la plantilla y no sentimos ningún apoyo. Lo peor es vender a nuestro capitán un día antes de jugar un partido de la Premier League. Nos estamos preparando, es la primera semana (completa) que entrenamos desde septiembre, y luego vendemos a nuestro capitán un día antes de un partido. Así que no lo entiendo. Siempre he mantenido la boca cerrada, pero no puedo hacerlo porque tengo que defender a estos jugadores, porque hoy era el partido número 35. Sí, aquí estamos bajo presión y tenemos mala suerte. Pero, de nuevo, no se puede reaccionar, no podemos ayudarles, lo que lo hace realmente difícil».

Sin embargo, más tarde insistió en que lo había superado y añadió: «Esta semana tuve una cena muy larga con Steve [Parish] y hablamos de esta situación, no de vender a Marc, sino del momento y del posible sustituto, y esta era la situación que quería explicar, y fue una conversación muy buena para ambos. Pero nada ha cambiado, lo que dije en la rueda de prensa antes del partido contra el Sunderland, cuando dije que daría lo mejor de mí para jugar una gran temporada, y Steve y yo seguimos comprometidos al 100 %, que haremos todo lo posible para tener un gran final de temporada, cuatro meses fantásticos juntos. Esto es lo que todos queremos, y sé que el club está trabajando muy duro para hacer lo correcto».

Glasner añadió: «Esto es lo que le pasa a todo el mundo que está en una relación, y así es como yo lo siento. Ha sido una tormenta, pero después de una tormenta siempre sale el sol, y empezó a brillar el miércoles, cuando volvimos a entrenar. Siempre hablo con mucha sinceridad con mis jugadores, hemos tenido una semana estupenda de entrenamiento, con un gran espíritu, y eso, por supuesto, ha mejorado el ánimo».