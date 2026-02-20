Getty Images Sport
Traducido por
El Crystal Palace toma una decisión sobre el futuro de Oliver Glasner
El Palace toma una decisión sobre Glasner
Los seguidores del Palace hicieron un largo viaje a Europa del Este con la esperanza de ver a su equipo dar un paso positivo hacia los octavos de final de la competición continental. Ismaila Sarr abrió el marcador en un estadio con capacidad para solo 9.000 espectadores, con Glasner alineando un potente once inicial que también incluía al internacional inglés Adam Wharton y al fichaje récord Jorgen Strand Larsen.
Sin embargo, los Eagles se vieron empatados por Karlo Abramovic a los 10 minutos de la segunda parte y tuvieron que conformarse con un empate, lo que significa que solo han ganado uno de sus últimos 15 partidos en todas las competiciones.
Según Fabrizio Romano, el Palace ha decidido mantener a Glasner hasta el final de la temporada. El técnico austriaco Glasner ha revelado que abandonará el sur de Londres cuando expire su contrato en verano. Es posible que algunos aficionados quieran que se marche antes, ya que gritaron «despedido por la mañana» en el banquillo de Mostar, pero el Palace ya ha tomado una decisión.
- Getty
Los Eagles deciden quedarse
Según Fabrizio Romano, a pesar de las tensas 24 horas vividas en Selhurst Park, Glasner seguirá en su puesto.
El ganador de la FA Cup ha sido casi brutalmente honesto a lo largo de esta temporada, y al anunciar su inminente salida dijo: «La decisión ya se tomó hace meses. Me reuní con Steve [Parish, presidente] en octubre, durante el parón internacional. Tuvimos una larga conversación y le dije que no firmaría un nuevo contrato.
Le dije a Steve [que] estoy buscando un nuevo reto. Es lo que siento después de todo. Le dije en octubre que no tenía nada que ver con el mercado de fichajes. No me gusta que se escriba algo que no es cierto, me resulta difícil responder. Tenemos una gran relación y siempre hablamos de lo que es mejor para el Palace».
Glasner's Guehi gripe
Glasner había criticado a la directiva del Palace tras el mercado de fichajes de enero, en el que Marc Guehi, el capitán del club, fue vendido al Manchester City.
Dijo: «Siento que nos están abandonando por completo. No puedo culpar a ningún jugador. Hicieron todo lo que pudieron y esto lleva semanas y meses sucediendo. Tenemos 12 o 13 jugadores disponibles en la plantilla y no sentimos ningún apoyo. Lo peor es vender a nuestro capitán un día antes de jugar un partido de la Premier League. Nos estamos preparando, es la primera semana (completa) que entrenamos desde septiembre, y luego vendemos a nuestro capitán un día antes de un partido. Así que no lo entiendo. Siempre he mantenido la boca cerrada, pero no puedo hacerlo porque tengo que defender a estos jugadores, porque hoy era el partido número 35. Sí, aquí estamos bajo presión y tenemos mala suerte. Pero, de nuevo, no se puede reaccionar, no podemos ayudarles, lo que lo hace realmente difícil».
Sin embargo, más tarde insistió en que lo había superado y añadió: «Esta semana tuve una cena muy larga con Steve [Parish] y hablamos de esta situación, no de vender a Marc, sino del momento y del posible sustituto, y esta era la situación que quería explicar, y fue una conversación muy buena para ambos. Pero nada ha cambiado, lo que dije en la rueda de prensa antes del partido contra el Sunderland, cuando dije que daría lo mejor de mí para jugar una gran temporada, y Steve y yo seguimos comprometidos al 100 %, que haremos todo lo posible para tener un gran final de temporada, cuatro meses fantásticos juntos. Esto es lo que todos queremos, y sé que el club está trabajando muy duro para hacer lo correcto».
Glasner añadió: «Esto es lo que le pasa a todo el mundo que está en una relación, y así es como yo lo siento. Ha sido una tormenta, pero después de una tormenta siempre sale el sol, y empezó a brillar el miércoles, cuando volvimos a entrenar. Siempre hablo con mucha sinceridad con mis jugadores, hemos tenido una semana estupenda de entrenamiento, con un gran espíritu, y eso, por supuesto, ha mejorado el ánimo».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
El Palace se enfrentará al Wolves este fin de semana en su próximo partido de la Premier League. Las Águilas ocupan el puesto 13 de la tabla y están a ocho puntos del West Ham, que ocupa el puesto 18. Una victoria contribuiría en gran medida a levantar el ánimo en Selhurst Park.
El Palace aún puede pasar a la fase eliminatoria de la Conference League, con un partido de vuelta contra el Zrinjski que se disputará en Selhurst Park el próximo jueves. Un resultado positivo les permitiría ampliar con seguridad sus opciones de conseguir más títulos importantes.
Anuncios